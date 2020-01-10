«Мы молодые, мы веселились»: видеочеллендж Тимати в Казани обернулся скандалом

В казанских соцсетях раскритиковали пародию на песню «Я еду на джипе», в ГИБДД начали расследовать инцидент с ночными «танцами» машин на «Миллениуме»

Снятый в Казани клип-пародия на песню Тимати «Я еду на джипе» вызвал неоднозначную реакцию. На кадрах группа молодых людей танцует у «Чаши», маневрирует «змейкой» на внедорожниках по «Миллениуму», а одна из участниц съемок проехалась в открытом багажнике авто. Часть горожан осудили авторов за неосторожное вождение и создание опасной ситуации на дороге. Клип, в котором звучат слова благодарности ГИБДД, разошелся в соцсетях и заинтересовал саму Госавтоинспекцию. «Реальное время» выяснило, какое отношение к съемкам ролика имеют гаишники, кто из казанцев решил поддержать челлендж Тимати и что их ждет по итогам проверки.



Усмотрели состав преступления

Авторы клипа в подписи к видео поблагодарили ГИБДД за помощь в съемках и сразу же закрыли аккаунты в соцсетях. Пользователи предположили, что у создателей ролика было разрешение на перекрытие движения на мосту «Миллениум» на время съемок своих «танцев» на автомобилях.

— Мы не перекрывали движение. Машина ГИБДД в клипе — это имитация, на автомобиль Mazda приклеили буквы ДПС и остальную атрибутику, но мы к съемкам этого видео не имеем отношения, — заверили «Реальное время» в пресс-службе ГИБДД по Казани, добавив, что начата проверка инцидента: — Подробности выясняются, лица устанавливаются. Сообщим лишь, что клип сняли не сегодня и не вчера. Разглашать детали не можем, идет оперативное расследование.

В действиях героев видеоролика правоохранители усмотрели ряд нарушений, но какие санкции грозят молодым людям — пока не сообщают.

— Мы изучаем материал, увидели состав правонарушения, занимаемся. Больше ничего сказать не могу: есть определенная служебная тайна и тактические особенности проведения подобных мероприятий. Об итогах вы в свое время узнаете, — заявил нашему изданию командир полка ДПС Михаил Савин.

«Красота Казани под непривычным углом»



«Реальному времени» удалось выйти и на самих авторов клипа. Молодые люди рассказали, что представляют казанские автоклубы gibdd_kzn и 01kzn. Как рассказал нашему изданию один из создателей пародии, попросив не указывать имени, члены клуба общаются на околоавтомобильную тематику, время от времени встречаются в «офлайне» и всегда готовы прийти друг другу на помощь в сложной дорожной ситуации. В клипе же они благодарили вовсе не сотрудников ГИБДД, а как раз участников клуба gibdd_kzn.

— В этих клубах около 600 молодых людей, созданы для объединения молодежи и проведения автомероприятий. Никаких ночных гонок по улицам и что-то подобное мы не приветствуем. Все наши ребята адекватные, пропагандируют здоровый образ жизни, активно выступают против наркотиков и всегда готовы прийти друг другу на помощь, — рассказал собеседник издания. — Например, члены клуба @gibdd_kzn часто выезжают в рейды по поимке нетрезвых водителей.

По словам молодого человека, участие в видеочеллендже Тимати — это попытка под непривычным углом показать красоту Казани иногородним туристам, продемонстрировать, что в городе есть «креативная, веселая молодежь».

Не буянили и не выпивали, учли предупреждения сотрудников ДПС

При этом авторы видеоролика о претензиях со стороны ГИБДД знают и отчасти раскаиваются.

— Разумеется, мы сожалеем обо всех нарушениях. Мы молодые, мы веселились. Могли бы вместо веселых съемок поехать в клуб и выпивать: за такой отдых никто претензий не предъявляет, а как только обычные парни и девушки решили снять веселый ролик, то всем не понравилось, тут же ищут, за что нас наказать, — посетовал участник автоклуба 01kzn в разговоре с нашим корреспондентом. — Да, там была езда с открытой дверью ради крупного плана. Что касается сцены на мосту «Миллениум», то все машины, которые оказались в кадре, были нашими. Съемки велись глубокой ночью, когда риск помешать другим участникам движения был минимален. Посмотрите на обратную дорогу на видео — там пусто. Мы могли помешать от силы двум-трем машинам такси.

Те же аргументы корреспонденту «Реального времени» назвал автор съемки и монтажер ролика студент Руслан Никонов.

— Снимали осенью, поздно ночью, в выходные. Две-три машины могли на пару минут задержать, но не более того. Мы спокойно «отснялись» и разъехались, на дороге не буянили, — рассказал Руслан. — Когда снимали сцену возле «Чаши», мимо проезжал наряд ДПС, они нас видели. Сотрудники предупредили, что авто, обклеенное символикой ДПС (его видно в самом начале ролика, — прим. ред.), можно снимать только на стоянке. Мы так и сделали: прежде чем начать движение, наклейки с авто убрали.



Как добавил Руслан, ролик изначально снимался для участия в конкурсе, объявленном рэпером Тимати, однако из-за заминки с монтажом в срок уложиться не удалось.

Другие известные в Казани «всадники креатива» — участники группы «Громкие рыбы» никакого криминала в «покатушках» на «Миллениуме» не увидели, напротив, оценили создателей клипа за изобретательность и оперативность.

— Танцы — это всегда хорошо. Молодежь, она такая — сердца горячие — нашли себе занятие на вечер. Если честно, мы хотели точно такое же видео снять. О том, что это может быть незаконно и что могут привлечь к ответственности, даже не думали. Ну хорошо, что ребята не причинили никому вреда, никто не пострадал. Они опередили нас. Будем ждать новую песню Тимати, чтобы снять на нее клип, — сообщил участник группы «Громкие рыбы» Амир Садыков.