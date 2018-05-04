Ислаев Азат Файзулхакович
Общая информация
Финансовый директор ООО «Служба земельных отводов», депутат Казанской городской Думы.
Родился 9 мая 1985 г. в г.Пермь.
Образование:
2007 г. — Академию управления ТИСБИ г. Казань, юридический факультет, по специальности «Гражданское право»
2010 г. — аспирантура Университета управления ТИСБИ
Трудовая деятельность:
2004 г. – юрист-координатор «Казанского Совета народных депутатов»
2006-2010 гг. –исполнительный директор ООО «РЗС»;
2007 г. – начальник правового управления гипермаркета «Кольцо»;
С 2008 г. — финансовый директор ООО «Служба земельных отводов»;
2010-2012 гг. — руководитель аппарата Регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Республике Татарстан
2010-2012 гг. — член Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан.
Награжден грамотой ЦИК РФ, благодарностью ЦИК РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: +7 843 236 54 01
- Email: Aislaev@mail.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018