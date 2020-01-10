Семья пострадавшего в ДТП петербуржца выставила казанскому бизнесмену счет на 3 миллиона

Экс-глава грузового автодилера «Трак Центр» готов заплатить пострадавшему «в разумных пределах»

Фото: facebook.com/bulat.minnegaliev ( на фото — Булат Миннегалиев)

Три миллиона рублей требует с известного предпринимателя Булата Миннегалиева семья пострадавшего в ДТП с его участием Филиппа Антонова. 28 сентября 2019 года 34-летний менеджер из Петербурга получил телесные повреждения в результате столкновения его автомобиля с машиной бывшего руководителя группы компаний «МИБ», основателя нашумевшего в свое время проекта автогрузового дилера «Трак Центр». Бизнесмен заплатить не отказывается, однако названную пострадавшей стороной сумму называет завышенной. Подробности истории — в материале «Реального времени».

Столкновение на перекрестке



В редакцию «Реального времени» обратилась супруга пострадавшего в ДТП с участием Булата Миннегалиева Светлана Антонова. Женщина рассказала, что утром 28 сентября ее муж ехал на работу. На перекрестке проспекта Альберта Камалеева и улицы Назиба Жиганова в его Hyundai Solaris врезался выехавший на встречную полосу и проехавший на красный сигнал светофора BMW 640i под управлением Булата Миннегалиева. В результате Антонов получил множественные переломы грудной клетки с обеих сторон, переломы голени, пневмоторакс и травму головы, в связи с чем впоследствии перенес две операции.

40–летний Булат Миннегалиев также получил телесные повреждения, согласно оценке экспертов — средней тяжести. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, Филипп Антонов признан по нему потерпевшим.

ДТП произошло утром 28 сентября на перекрестке проспекта Альберта Камалеева и улицы Назиба Жиганова. Фото — скриншот видео

Предварительно оценили ущерб в три миллиона

— Сразу после аварии Миннегалиев обещал нам все возместить, только чтобы избежать уголовной ответственности и не запятнать честь семьи, — утверждает Светлана Антонова. — Но впоследствии он перевел мне 15 тысяч рублей, после чего перестал выходить на связь.

Семья Антоновых оценивает ущерб от ДТП на несколько порядков выше.

— Мы из Санкт-Петербурга, в Казань приехали в связи с переводом по работе, снимаем здесь квартиру, и никаких родственников у нас в Казани нет, — рассказала Светлана Антонова. — Выхаживать мужа, которого по окончании курса лечения выписали из больницы в гипсе, я в одиночку не могла. Сиделку приглашать очень дорого, к тому же я не хотела нанимать постороннего человека, живя на съемной квартире. Я работаю, 9-летний сын учится в школе, за ним надо присматривать, а сиделка этого делать не будет. И готовить надо! Поэтому после выписки мужа из больницы, пока я работала, за ним по очереди ухаживали прилетавшие из Санкт-Петербурга родные. А денег у нас не так много, особенно учитывая, что они требуются на лечение мужа до сих пор, и еще неизвестно, сколько придется потратить на реабилитацию. Кроме того, Миннегалиев просил нас не обращаться за выплатой по полису каско, так как опасался регрессного иска со стороны страховой компании. Сейчас с учетом необходимости восстановить автомобиль, максимальной, в соответствии с законом, суммы компенсации за такое ДТП по ОСАГО и уже произведенных нами расходов на лечение и перелеты родственников из Санкт-Петербурга в Казань, мы предварительно оцениваем сумму возмещения в 3 миллиона рублей.

Это сумма ориентировочная, уточнила женщина, и размер претензий может измениться со временем:

— У нас только на этом этапе за медицинские услуги ушло около 150 тыс. рублей, а до реабилитации мужа еще далеко, и неизвестно, сколько еще потребуется денег. Возможно, впоследствии его еще придется отправить в санаторий в Санкт-Петербург.

ООО «Трак-Центр-Казань» входило в группу компаний «МИБ» и с апреля 2018 года признано банкротом. Фото tavto.ru

«Готовы в разумных пределах»

Корреспондент «Реального времени» обратилась к Булату Миннегалиеву с просьбой откликнуться и дать свои комментарии относительно сентябрьского ДТП и его последствий. Поскольку прямого его телефона в доступе обнаружить не удалось, то просьбу пришлось передать через его коллегу по ООО «Трак-Центр-Казань», входившее в группу компаний «МИБ» и с апреля 2018 года признанное банкротом. Ответа на просьбу не последовало.

Однако корреспонденту издания удалось связаться с родственником Миннегалиева, который, попросив не раскрывать в публикации его имени, кратко прокомментировал ситуацию:

— Мы готовы возместить ущерб в разумных пределах.

Куда уехал MAN

Имя Булата Миннегалиева известно широкой общественности по громкому проекту официального дилера популярных у дальнобойщиков грузовиков MAN. Проект группы компаний «МИБ» — крупнейшего в Поволжье авторизованного сервисного центра MAN для большегрузов в Татарстане — с помпой презентовали в 2006 году. В мае состоялась закладка первого камня в фундамент фирменной СТО «MAN-Казань» на 807-м километре трассы М-7 — на северной объездной Казанской автодороге, а официальное открытие станции техобслуживания большегрузов — в марте 2007-го.

Главным инвестором проекта выступил один из крупнейших татарстанских банков, председателем правления которого тогда (а точнее в 2003—2015 гг.) работал родной брат Булата.

Булат Миннегалиев в разное время выступал совладельцем 19 аффилированных компаний и руководителем 18 из них, а одно время был еще и индивидуальным предпринимателем. Фото twitter.com/bulatxm

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Булат Миннегалиев в разное время выступал совладельцем 19 аффилированных компаний и руководителем 18 из них, а одно время был еще и индивидуальным предпринимателем.

В частности, он был совладельцем и руководителем мановских «Трак-Центров» в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде Новосибирске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Челябинске. Однако эти фирмы давно перестали действовать, а ЗАО «Управляющая компания «МИБ» перестало существовать в результате присоединения к находящемуся в Элисте (Республика Калмыкия) ЗАО «Галактика».



На сегодня информация о предпринимательской деятельности Булата Миннегалиева, равно как и о его руководстве в каких-либо компаниях, в «СПАРК-Интерфакс» отсутствует.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.