«Корстон» избавится от магазинов ради фуд-молла и откроет кинотеатр на крыше

Также руководство группы компаний вынашивает планы по расширению фитнес-зоны

Фото: Максим Платонов

Как удалось выяснить «Реальному времени», владельцы «Корстона» вынашивают планы по запуску на крыше гостинично-развлекательного комплекса кинотеатра на 600 мест, а также расширению фитнес-зоны, однако пока все внимание руководства сосредоточено на открытии масштабного фуд-молла. Для размещения 55 корнеров (кухонь) с первого этажа уберут все магазины — им предлагается переехать на второй этаж. Сейчас владелец группы «Корстон» Анатолий Кузнецов активно занимается поиском арендаторов, готовых открыть в фуд-молле свои точки. Именно с этой целью он провел сегодня встречу с представителями казанского общепита. Подробности — в нашем материале.

«Магазины здесь — ни то ни се»

Владелец группы «Корстон» Анатолий Кузнецов прибыл сегодня в Казань для того, чтобы обсудить с местными рестораторами и инвесторами запуск масштабного гастропространства на первом этаже ГРК «Корстон». Сейчас там работают магазины одежды, аксессуаров и сувенирные лавки, однако после Нового года им придется покинуть занимаемые ранее площади, чтобы освободить их для кафе и ресторанов.

— Мы освобождаем все магазины, которые есть на первом этаже. У нас есть второй этаж, и мы будем предлагать им перейти туда. Пока что получается, что магазины здесь — ни то ни се, они разношерстные. У нас здесь мало площади, плюс открылись «Меги», «Тандемы», и люди не с такой охотой идут к нам, — рассказал «Реальному времени» Анатолий Кузнецов. — Что касается фуд-корта на верхних этажах, то он остается, это совсем иной формат.

Фуд-молл займет 2 тыс. квадратных метров и будет включать в себя 55 корнеров. Как отметил на сегодняшней встрече президент ГК «Корстон», пока все они условно «нарезаны» по 20 кв. метров, однако параметры будут меняться в процессе переговоров с предпринимателями.

— Что касается стоимости аренды, то сейчас мы ориентируемся на 100 тыс. за один корнер. Также мне поступило предложение ввести систему, построенную на процентах с оборота. В целом оплата будет идти только за корнер и кухню. Замечу, что требования ко всем одинаковые: не может быть, что у кого-то будут преференции, а с кого-то аренда в шесть раз больше, — сообщил владелец ГК «Корстон». — Также отмечу, что наряду с профессионалами здесь будут представлены творческие люди — мы за то, чтобы дать молодежи реализоваться.

«Проект достаточно быстрореализуемый»

По словам Анатолия Кузнецова, на ноябрь-декабрь запланировано заключение договоров с предпринимателями, на январь — «выход на стройплощадки», а на День влюбленных, 14 февраля, — открытие первой очереди фуд-молла, состоящей из 20 кухонь.

— Конечно, хотелось бы открыться всем вместе. Сегодня я вижу много желающих, и, возможно, мы откроем все 55 корнеров. На мой взгляд, проект достаточно быстрореализуемый, — рассказал владелец ГК «Корстон». — Желаемый режим работы: в будни — с 10.00 до 23.00, в пятницу и субботу — до 3.00 или до последнего гостя. Но работать надо всем вместе, в одно и то же время. Плюс если мы считаем, что можем работать здесь на завтраки, то давайте реализуем это. Это очень вкусная тема.

Перспективы готовящегося к запуску фуд-молла высоко оценил председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Зуфар Гаязов, также присутствовавший на сегодняшней встрече.

— Учитывая географическое расположение «Корстона» и соседство с парком… Думаю, было бы хорошим подспорьем для горожанина приехать, оставить машину на парковке и, погуляв по парку, прийти сюда поесть. Плюс у нас туристический город, а этот проект — еще одна причина обратить на нас внимание, — уверен эксперт.

«За фуд-моллами — будущее»

Как сообщил нашему изданию Анатолий Кузнецов, у него есть глобальные планы по реновации комплекса, однако их реализация «требует денег».

— Нам всего 13 лет, и буквально пять лет назад мы построили новую башню. Мы постоянно находимся в движении: перетягиваем мебель, меняем концепцию, а недавно открыли EVO с открытой кухней — это тренд во всем мире. В глобальном смысле хотелось бы увеличить количество кинотеатров: у нас есть проект строительства на крыше еще 600 мест, но для этого нужны деньги. Также хотелось бы немного увеличить фитнес-зону. Может быть, сейчас не то время, — рассказал в беседе с «Реальным временем» владелец гостинично-развлекательного комплекса.

Возвращаясь к разговору о запуске фуд-молла, наш собеседник отметил, что для этого проекта потребовались не очень большие инвестиции: только на подводку, пол и вытяжку — порядка 50 млн рублей.

Отметим, что это не единственный подобный проект, реализуемый в Казани: буквально на прошлой неделе стало известно о том, что в подземной галерее на Баумана хотят открыть фуд-молл по примеру московского проекта «Депо». Председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Зуфар Гаязов напомнил об этом и отметил возрастающую конкуренцию на рынке. В свою очередь глава ГК «Корстон» добавил, что, скорее всего, «фуд-моллов в Казани будет много, как и в любом городе-миллионнике, поскольку за этим будущее».