Рустем Усманов: «Главное качество руководителя — забота о людях, которые переданы ему в подчинение»

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов — о себе, Казани, инновациях в производстве и хоккейном таланте Рустама Минниханова

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "Газпром трансгаз Казань"

Рустем Усманов руководит ООО «Газпром трансгаз Казань» с июля 2019 года. В «Реальном времени» — его первое большое интервью журналистам в этой роли. Он рассказывает о том, что уже успел сделать на посту генерального директора и о перспективах развития предприятия, делится впечатлениями от Казани и приподнимает завесу тайны над личностью первого человека в газотранспортной отрасли Татарстана.

Первые 100 дней на новом посту: «Задача — не снизить планку, идти дальше и добиваться большего»



— Как вам дались первые 100 дней на новом месте, как вы вживаетесь в новый коллектив?

— Я приступил к исполнению обязанностей 1 июля. Многое уже сделано: я знакомлюсь с республикой, со своим предприятием. Каждый прожитый день добавляет мне и информации, и уверенности. С первого дня я ощущаю поддержку и президента, и всей его команды. Хорошее взаимодействие отлажено и с главами районов. Поддержка идет по всем фронтам.

За этот период я успел объехать все наши филиалы — познакомился и с линейно-производственными управлениями магистральных газопроводов, и с эксплуатационно-производственными управлениями (теми, которые непосредственно подают газ населению и предприятиям).

Комфортная обстановка для работы складывается в том числе и потому, что предприятие стабильное, с большими традициями, с хорошим работоспособным коллективом. Конечно, огромные слова благодарности хочется сказать моему предшественнику (Рафкату Абдулхаевичу Кантюкову, — прим. ред.), который за 21 год своей работы серьезно поднял статус предприятия: оно на очень хорошем счету и в республике, и в самом «Газпроме».

Так что задача передо мной пока поставлена такая: не снизить эту планку и, конечно, идти дальше и добиваться большего. Теперь только работать, только вперед.

— Привели ли вы кого-то из старой команды?

— Здесь очень трудолюбивый и работоспособный коллектив, он доказал свою компетентность, мы находимся на лидерских позициях как в Татарстане, так и на уровне всей газовой отрасли РФ. Есть, конечно, и новые задачи, и новые указания от руководства «Газпрома». Но пока мы справляемся тем составом, который есть: я предпочитаю работать со сложившимся коллективом.

— Удалось ли вам уже решить какие-то задачи, изменилось ли что-то в рабочих процессах, успело ли произойти что-то знаковое за ваши первые 100 дней?

— Пока идет текущее ознакомление, но по некоторым процессам я уже вижу, где надо сделать корректировки для более эффективной работы предприятия. Возвращаясь к задачам руководства «Газпрома», в завтрашний день нужно идти на новых технологических платформах. Выстраивание бизнес-процессов должно идти по новому варианту. Чтобы внезапно не оказаться в отстающих, надо уже сейчас делать серьезные шаги — например, в части автоматизации производственных процессов.

В частности, налоговый мониторинг невозможен не только без соответствующей квалификации бухгалтеров, в ней я как раз не сомневаюсь: наш главный бухгалтер — победитель конкурса «Лучший бухгалтер России». Но еще есть и IT-платформа. У меня есть определенный опыт по старой работе, где мы эти моменты внедряли. Думаю, что, используя этот опыт, мы с нашими специалистами будем двигаться в этом направлении. Это, конечно, болезненно, как все новое, требует и финансовых, и трудовых затрат, но коллектив задачу понимает, и думаю, что ее исполнение нам по силам. И это касается всех производственных процессов.

Наше предприятие полностью переведено на электронный документооборот. Наше маленькое достижение — сегодня на бумажных носителях во внутреннем документообороте мы уже не работаем. Это ускоряет все процессы: нашу внутреннюю переписку, переписку с «Газпромом». Причем сделано это без серьезных финансовых вложений — мы просто подкорректировали организационные процессы.

Есть предложение со стороны государственных органов об интеграции в систему «Электронный Татарстан». Тут есть ограничения со стороны службы корпоративной защиты «Газпрома», но мы найдем способ соблюсти все интересы и влиться в электронный документооборот республики. Мы себе такую задачу ставим, и она выполнима.

Еще один знаковый момент: системы газораспределения. Мы должны становиться клиентоориентированной компанией, поменять мышление наших работников в эту сторону. Это непросто, ведь в сфере услуг есть правило: клиент всегда прав. И у нас уже есть достижение в обслуживании малого и среднего бизнеса: мы серьезно упростили систему повторного пуска газа. Для любого бизнесмена время — это деньги. И когда человек проходил все наши бюрократические процедуры, то тратил нервы и время. Сейчас мы перевели эту процедуру в электронный вид: от клиента мы получаем скан-образы документов и в течение 5 дней берем на себя обязательство отправить ему в ответ сообщение о том, когда придет бригада. Придя на место, сотрудники убеждаются в том, что документы подлинные, и осуществляют пуск в этот же день. Как видите, процедура серьезно упростилась — и это только первый шаг.

Еще мы пытаемся агитировать всех клиентов за переход на электронную оплату. Это и ему удобнее, и мы сэкономим массу времени. Ведь сейчас наши специалисты высокого уровня вместо того, чтобы заниматься серьезной работой, выполняют труд почтальона и разносят эти бумаги. Чтобы было удобно клиентам, мы планируем подбирать новые платежные системы.

Об отопительном сезоне и проблеме неплатежей: «Лучше планово остановиться летом, чем аварийно — зимой»

— Что вы сделали для подготовки к отопительному сезону и что делается для стабильной подачи тепла?

— Подготовка к осенне-зимней эксплуатации начинается сразу же после весеннего паводка. Мы сразу начинаем готовиться к зиме — это утверждается на уровне «Газпрома».

Начинается все с диагностики объектов, чтобы определить их техническое состояние. Самые эффективные методы — внутритрубная диагностика магистральных газопроводов, когда интеллектуальный снаряд запускается в трубе в потоке газа, и он сканирует внутреннюю поверхность, определяя дефекты металла трубы и сварных стыков. По отчету об экспресс-анализе мы обязаны все дефекты устранить, чтобы зимой не возникло аварий в отопительный сезон.

Поэтому мы в плановом порядке летом останавливаем подачу некоторым потребителям, согласовывая с ними сроки. К этому дискомфорту обычно относятся с пониманием: лучше планово остановиться летом, чем аварийно — зимой. Кстати, в Татарстане ситуация с отключениями не такая острая в сравнении с другими регионами: потому что в руках одного предприятия и магистральные газопроводы, и распределительные сети. За счет синхронного развития смонтировано множество системных перемычек, которые позволяют проводить ремонтные работы безболезненно для потребителей.

К сезону мы подошли неплохо, все основные работы выполнили к 15 сентября, еще до отопительного сезона. Сейчас работы тоже продолжаются полным ходом, но это тот небольшой пласт, который выполняется без ущерба для потребителей. На задержку работ влияют объективные и субъективные факторы: где-то недоставало рабочих рук, чтобы охватить все, где-то подвели снабженцы. Мы этого не скрываем, но по приоритетам работы расписаны так, чтобы за 15 сентября ушли те объемы, которые будут безболезненны для потребителя. Могу сказать, что осенне-зимний период пройдет надежно для потребителей. Прогнозируется теплая зима, но мы на это никогда не настраиваемся.

— Как решается проблема неплатежей?

— Это отдельная больная тема. Могу с гордостью сказать, что в РФ мы один из лидерских регионов, у нас минимальные долги по платежам за газ, просрочка невысокая. Конечно, она подрастает в отопительный сезон, но мы ведем серьезную и жесткую работу по разрешению конфликтов.

Возьмем, например, случай, когда человек получил разрешение на газовое отопление дома, поставил котел, согласовал 5 кубометров в час — а параллельно с этим незаконно врезается в газопровод и отапливает еще и баню. И получается, что он, во-первых, не платит за дополнительное потребление газа, во-вторых, нарушает все требования безопасности, в-третьих, подвергает риску соседей. Если при плановом ТО мы это видим, то принимаем меры и ставим заглушку.

Бывает, что граждане не могут заплатить за газ по причине социального неблагополучия. Тогда мы рассматриваем отдельно каждый случай: например, обращаемся к главам администраций соответствующих районов с тем, чтобы они изыскали возможность помочь человеку. Где-то помогаем по благотворительным программам — например, помогаем обвязать котел. Но ни в коем случае никогда мы не платим за клиента деньги, не можем создавать такой прецедент. Прощать долги за газ мы не имеем права. За услуги надо платить — и этот закон должен действовать во всех отраслях!

О науке и инновациях: «Есть серьезные предпосылки к росту»

— Какие проекты вы считаете нужно реализовать в техническом плане? Запланированы ли какие-то новшества, расширение?

— По объемам потребления газа Татарстан занимает третье место в РФ, уступая только Москве и Московской области. Есть серьезные предпосылки и к дальнейшему росту, потому что развиваются и предприятия малого и среднего бизнеса, и крупные промышленные производства. Резерв по газоснабжению у нас есть: мы готовы обеспечить потенциальных потребителей и инвесторов на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Есть болевые точки, которые мы видим и заранее стараемся решить, и на это требуются серьезные инвестиции. «Газпром» идет нам навстречу в этом плане: пример такого проекта — реконструкция газопровода Миннибаево — Казань.

В планах у нас серьезные проекты телемеханизации: сегодня не все газопроводы телемеханизированы, и это влияет на надежность эксплуатации. Поэтому мы изыскиваем серьезные средства на эти проекты.

Одна из наших основных задач — обеспечить перспективное газопотребление. Заранее в своих программах мы учитываем точки, в которых видим перспективных потребителей. В таких местах надо ставить газораспределительную станцию (ГРС), и такие объекты мы пытаемся реализовать по инвестициям «Газпрома». Либо, если есть возможность перераспределить наши резервы между ГРС, мы строим распределительные сети — где-то за счет средств «Газпрома», где-то за счет специальной надбавки из средств республики. Разумеется, никакой самодеятельности относительно специальных надбавок мы не ведем: например, газификация определенных сел сверстывается, согласовывается с Минпромом, они дают свое одобрение, и только после этого мы приступаем к реализации. Объемы финансирования здесь достаточно большие, и это как раз и является причиной того, что регион один из лучших в России по проценту газификации. Ста процентов достигнуть невозможно, потому что каждый день вводится новое жилье, новые промпредприятия.

— Вы автор большого количества патентов. Что это за патенты и собираетесь ли вы внедрить здесь какие-то свои наработки?

— Все мои научные исследования и опытно-конструкторские разработки, конечно, имеют отношение к газовой промышленности. В основном это темы, связанные с надежностью магистральных газопроводов. Есть где приложить результаты моих прежних исследований и на этой работе.

Кстати, здесь научная деятельность очень хорошо развита. На последнем отраслевом совещании, которое проводил департамент капремонта на нашей площадке, на отраслевом уровне была отмечена очень серьезная разработка в части повышения надежности эксплуатации компрессорных станций трубопроводов, обвязки газоперекачивающих агрегатов. Это решение тиражируют по всему «Газпрому».

Поддерживать инициативы людей с инновационным подходом мы будем. Есть молодежь, которая готова заниматься наукой. Буквально в первые дни работы я познакомился с ректором КНИТУ, это наш опорный вуз «Газпрома». У нас множество совместных наработок, и один из совместных серьезных проектов (начавшийся еще до меня) — мобильная компрессорная установка для перекачки газа при ремонтных работах. Она позволит не стравливать газ в атмосферу, а переводить его на соседний участок. Эту разработку мы презентовали Рустаму Нургалиевичу Минниханову на нефтегазовом форуме в Казани, также она была представлена заместителю председателя правления «Газпрома» Маркелову. Это продукт, который был полностью разработан под руководством опорного вуза, исполнителем было НПП «Компрессор». Связь науки и производства дала серьезный продукт, который весьма конкурентоспособен, раза в три по производительности превышает импортные аналоги и вдвое дешевле по стоимости.

Когда мы говорим об экологии и боремся с мизерными утечками — это капля в море. А если один участок перекачать, а не стравить в атмосферу, это перекроет все мелкие утечки. Это экономия и в деньгах: таким объемом газа, который мы стравливаем, можно в течение полутора суток обеспечивать такой город, как Альметьевск. А мы вынуждены при ремонтных работах такие объемы терять. Это же до 5 миллионов кубометров газа! По технологии не всегда получается его перенаправить, поэтому мобильные компрессорные установки очень нужны.

Об экологии и социальной ответственности: «Мы начинаем с себя, а уже потом требуем с остальных»

— Как вы решаете экологические вопросы? Меняется ли что-то в ваших подходах к работе в связи с ужесточением законодательства?

— В первую очередь эта тема должна пройти через сердце каждого жителя РТ и наших работников. Конечно, у нас есть утвержденная «Газпромом» экологическая политика, есть определенные задачи и цели, которые мы ставим и выполняем, причем требуем этого и от наших подрядных организаций. В каждом договоре подряда прописывается требование, что подрядчик должен соблюдать экологические требования: как минимум не мусорить там, где он ведет свою строительную деятельность. У него рабочий городок должен быть оборудован контейнерами для сбора ТБО, вагончики должны быть на локально отведенной земле. Не должно быть ни разливов ГСМ, ни захоронения отходов. У нас есть эффективный строительный контроль.

Внутри предприятия мы пытаемся изменить экологическое сознание сотрудников. Внедряем «Зеленый офис», стараемся экономить сырье. Но главной задачей пока видим организовать раздельный сбор отходов — не на словах, а на деле. Чтобы меньше уходило на захоронение и больше на переработку.

Ртутные лампы и другие опасные отходы мы храним в отдельных контейнерах, пластиковые бутылки собираем отдельно, макулатуру — отдельно, и вот новшество последнего месяца — начали внедрять по филиалам контейнеры для сбора батареек. Не каждое предприятие правильно это может утилизировать, поэтому мы находим специализированные подразделения: например, в Челябинске завод утилизирует отработанные элементы питания. Эта деятельность для нас убыточна: мы платим за утилизацию. Но это элемент изменения сознания и привитие определенной экологической культуры. Мы начинаем с себя, а уже потом требуем с остальных. В итоге у нас люди батарейки даже из дома приносят.

— Каким вы видите будущее предприятия в краткосрочной и среднесрочной перспективе развития?

— Есть очень амбициозные цели по производственной части (если, конечно, сможем обосновать свои цели «Газпрому»): вложить серьезные инвестиции в развитие автоматизации и в IT-технологии.

Конечно же, нельзя забывать социальную направленность: и вопросы благотворительности, и охрану труда, и расширение соцпакета. Наша цель — помогать людям больше следить за своим здоровьем. Возможно, для этого нужно будет внедрять другие механизмы страхования. В стране сейчас негативная обстановка по некоторым заболеваниям: сердечно-сосудистым, онкологическим, эндокринным. Задачу ранней диагностики для выявления людей из групп риска мы ставим своей медсанчасти, для этого есть у нас целевые программы. Когда мы проводим плановые медосмотры, делаем специальную оценку условий труда, то иногда предлагаем человеку перевестись на другую работу, чтобы болезнь у него не прогрессировала.

Руководство «Газпрома» поставило перед нами важную задачу: снизить случаи смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на производстве до нуля. Это задача не одного дня, она очень сложно решаема, но мы работаем над этим.

— Расскажите о соцпакете на вашем предприятии, как вы еще поддерживаете сотрудников?

— В целом по отрасли у нас очень серьезный социальный пакет, за эту составляющую мы должны держаться. Все определяется не только одной зарплатой. Практика лидирующих компаний показывает, что люди работают более эффективно, если социальный пакет не отбрасывается. За счет достижений прежнего руководителя уровень соцпакета у нас несколько выше, чем по другим газотранспортным предприятиям. Взять хотя бы отправку детей сотрудников в «Артек». Это серьезно большее количество, чем по другим дочерним обществам «Газпрома». На следующий год будем увеличивать количество таких путевок.

Соцпакетом пользуются не только сотрудники, но и члены их семей и, конечно, наши пенсионеры-ветераны. В стандартном соцпакете у нас — страхование, частичная оплата путевок на отдых. Человек может попасть и в негативную жизненную ситуацию, и мы никогда не остаемся в стороне. Даже если это не предусмотрено коллективным договором (хотя он считается одним из самых социально ориентированных), мы стараемся находить какие-то механизмы. Не бросаем работников в беде.

— Жизнь состоит не только из работы. Какой спорт вы поддерживаете на предприятии?

— Отрадно, что в ООО «Газпром трансгаз Казань» культивируется здоровый образ жизни, люди занимаются командными видами спорта: можно выделить волейбол, кто-то занимается хоккеем. Ключевой для меня критерий — в команде должны быть сотрудники предприятия, а не приглашенные звезды. Спорт высоких достижений — это неправильно: принять элитного спортсмена, посадить его на зарплату, зато мы будем выигрывать матчи. Ведь главное — чтобы человек был здоров, отвлечь его от вредных привычек и привить командный дух. Ведь когда человек борется в команде на площадке, он так же отдает себя и в рабочей команде. Эффект огромный. И иной раз негативные и позитивные стороны человека на спортивной площадке ретранслируются на производственный цех — все, как правило, совпадает. Если он не боец там — он не боец здесь.

Так что те традиции, которые уже состоялись, я, безусловно, буду поддерживать.

Об отношении к работе: «Любое дело на работе человек должен делать так, как он сделал бы для себя, вкладывая душу»

— Вы считаете себя строгим руководителем? Кто в вашем понимании идеальный руководитель?

— Да, я строгий руководитель. А идеальный — не тот, кто строг, криклив или использует ненормативную лексику. Это тот, кто, не повышая голоса, твердо ставит задачу и контролирует исполнение поручений. Но главное качество руководителя — забота о тех людях, которые переданы ему в подчинение. С них не только требовать надо — это все-таки и твоя обязанность заботиться о них, и обеспечить ему нормальные условия, и охрану труда. Наша задача — чтобы человек, пришедший в 8.00 на работу, вечером ушел к своей семье живым и здоровым. Потому что у нас эксплуатируются опасные производственные объекты, есть риски для здоровья и жизни. И если мы исполняем все требования к промышленной безопасности и охране труда, тогда все хорошо. Это первая задача любого руководителя, вне зависимости от того, демократичный у него стиль руководства или авторитарный. Если он не заботится о людях, это неправильно. Мы должны быть в ответе за коллектив.

— Что для вас профессионализм?

— Когда мы произносим слово «профессионал», то в первую очередь имеем в виду производственные компетенции. Человек должен быть специалистом в своей отрасли, мастером своего дела. Но это только одна составляющая — и она для меня не самая главная. Я считаю, что на рабочем месте человек должен быть с очень высоким чувством ответственности, инициативный, креативный и неравнодушный ко всему. Любое дело на работе человек должен делать так, как он сделал бы для себя, вкладывая душу. Такая политика и в целом в «Газпроме»: повторюсь, у нас очень серьезный соцпакет и уровень оплаты труда высокий. Поэтому я считаю, что работники должны это все оправдывать своим трудом и ответственным подходом.

Профессионализм можно нарастить, что-то приходит с опытом и с годами. Но чувство ответственности и неравнодушие должны быть и у молодого специалиста, который пришел со студенческой скамьи. Все остальное — дело наживное. Поможем, подскажем, где-то жизнь научит.

О «Маленьком принце», мечтах, семье и хоккее с Миннихановым: «Особой уникальности во мне нет»

— Всем интересно, что за человек сейчас руководит ООО «Газпром трансгаз Казань». Чем вы увлекаетесь, что любите, что читаете, как проводите свободное время?

— Если есть свободное время, я стараюсь его посвятить семье. А если есть еще немного свободного времени — заниматься спортом. Со своим коллективом я готов играть в хоккей. Меня приняли в команду «Газпром трансгаз Казань», уже выдали форму.

На несколько матчей приглашал и Рустам Нургалиевич, и с ним мне удалось поиграть. Я поражен его высоким уровнем. Я пока играл только в качестве его соперника, меня поставили в нападение. Думаю, это вопрос времени, надеюсь, что Рустам Нургалиевич позволит и поиграть в его пятерке.

В спортзале я уже занимаюсь. Очень люблю лошадей, но пока досуг не позволяет плотнее к этой теме приблизиться. Что касается книг, то большей частью читаю классику: перечитываю «Мастера и Маргариту», «Маленького принца». А из современных — мне понравилась «Зулейха открывает глаза». Давно ничего подобного в современной литературе не появлялось.

— Вы переехали из Уфы в Казань. Как вам наш город с точки зрения обыкновенного горожанина?

— Переехав сюда в июле, я три недели жил в гостинице, пока не нашел себе жилье. По субботам мы ездили по филиалам, а по воскресеньям был полноценный выходной. Делать мне было абсолютно нечего, поэтому я ходил по улицам и наслаждался обстановкой. Мне здесь с первых дней нравится абсолютно все: и комфортная среда для жизни, и грамотно построенная инфраструктура, и перспектива застройки. Все делается, как мне кажется, с оглядкой на человека, чтобы ему было комфортно. Все эти общественные пространства, парки, прогулочные зоны, фонтаны — все это меня настолько впечатлило!

До этого я в Казани бывал проездом или по работе, с городом не был знаком. Минтимер Шарипович и Рустам Нургалиевич в разговоре мне сказали, что еще 20 лет назад все было совсем по-другому. И я понимаю, что это все появилось не на пустом месте. Региону очень повезло и с руководителями, которые в первую очередь требовательны к себе, и только потом к своей команде. Я приятно был удивлен здесь тем, что ни один госчиновник просто так свое место не занимает: все эффективно работают. Мой родной город Уфа — красивый, зеленый и очень уютный, но здесь я просто снимаю шляпу: Казань и Татарстан далеко ушли вперед, в первую очередь за счет эффективной работы по всем направлениям. Это же многие составляющие должны сойтись: и промышленность, и экономика, и эффективное управление, и социальная ориентированность. Поэтому мне здесь очень комфортно с первых дней.

— Семья уже перебралась?

— Да, я перевез семью через полтора месяца. Маленький ребенок пока даже в садик еще не ходит, поэтому супруга занимается с ним дома. Свой досуг они проводят в прогулках по Казани, по паркам.

— Вам удается разделять личную жизнь и рабочие моменты или вы постоянно в рабочем режиме?

— Наше предприятие работает в круглосуточном режиме, и ни один работник из этой цепочки не выпадает. Мы все готовы в любой момент и днем и ночью выполнять задачи. В субботу не получается пока полноценно отдыхать, мы не все успеваем сделать за пять дней, но один день в неделю я стараюсь полностью посвящать семье.

Это не какая-то моя особенность, в таком режиме работает любой работник энергетической отрасли. Конечно, что-то может происходить и ночью, и в воскресенье. Если руководитель не на связи, он неполноценный руководитель. Даже если в какой-то момент он в самолете, об этом все предупреждены, и есть человек, готовый ответить на вопросы.

— Вы недавно отпраздновали юбилей — пятидесятилетие, и к этому молодому возрасту уже очень много добились. Есть ли у вас мечта, знаковая веха, которой вы еще не достигли?

— Не могу сказать, чтобы я ставил перед собой по жизни какие-то карьерные задачи. Все складывалось само собой. Но и родители, которые с детства привили мне нужные качества, и те учителя, которые были на производстве, — они дали мне то, что я хочу видеть у своих подчиненных. Я и сам так работаю: инициативность, работа на совесть, с полной самоотдачей.

А что касается общих жизненных моментов — конечно, хочется, чтобы подольше живы были родители, чтобы дети были здоровыми и получили хорошее образование, чтобы жена радовала. В этом смысле особой уникальности во мне нет.