Скандальный экс-мэр Архангельска подселил к Нацбанку музей эмоций

Запуск нового аттракциона — музея эмоций FunBox на Баумана — обошелся Александру Донскому в 500 тысяч евро

В Казани открылся очередной проект основателя корпорации Big Funny и скандально известного своими перфомансами экс-мэра Архангельска Александра Донского. В центре татарстанской столицы король индустрии развлечений создал уже целую серию аттракционов. Новый — музей эмоций Fun Box обошелся ему дороже предыдущих. В компании рассказали «Реальному времени», на кого делают ставку и как чувствуют себя другие казанские проекты Донского.

Гигантские пончики и золотые унитазы

Музей эмоций Fun Box открыла компания Big Funny, основанная Александром Донским. Сейчас экс-мэр Архангельска указан как куратор проекта, а учредителем корпорации значится его сын — тоже Александр. К сожалению, ни Донской-младший, ни Донской-старший не приехали на открытие новой локации в Казани, и обо всех деталях «Реальному времени» рассказала региональный директор Big Funny Анна Ткачева.

— Инвестиции в проект составили 500 тысяч евро — это в разы выше, чем вложения в другие проекты в Казани. Идея вынашивалась более трех лет, собственник и его команда объездили порядка 100 стран, по крупицам собирали идеи и искали вдохновение. Мы ожидаем, что все окупится достаточно быстро, согласно нашему бизнес-плану, несмотря на высокие инвестиции, — сообщила собеседница нашего издания.

Fun Box — это большая площадь, вмещающая в себя 53 разных insta-локации. Фото Лины Саримовой

Fun Box сложно назвать музеем в его классическом понимании. Скорее, это большая площадь, вмещающая в себя 53 разных insta-локации: к примеру, можно сфотографироваться, раскачиваясь на огромном пончике, сидя на золотом унитазе или обнимая гигантский эмодзи. Создатели уверены, что такой формат придется по душе аудитории, поскольку «за соцсетями будущее».

— Нет фотографии — нет события. Не сфотографировал тарелку борща, значит, ты не пообедал, — считает региональный директор Big Funny. — В целом у нас семейный формат, и здесь можно сделать классные семейные снимки. Молодые люди могут, к примеру, пофотографироваться на телефон и затем выложить снимки в соцсети.

По словам Анны Ткачевой, собственники компании не планируют открывать Fun Box в других городах России: «Вообще мы выбирали между Санкт-Петербургом и Казанью, но выбрали столицу Татарстана, поскольку любим этот город».

«В целом у нас семейный формат, и здесь можно сделать классные семейные снимки», — отмечает региональный директор Big Funny. Фото Лины Саримовой

Музей эмоций на месте музея рекордов

Напомним, это далеко не первый проект, открытый компанией, курируемой Донским-старшим, в Казани. Здесь у него уже есть сеть аттракционов на Баумана: «Дом вверх дном», «Зеркальный лабиринт», «Музей иллюзий» и др. На этой же улице он выкупил бывший офис «Татфондбанка» под создание музея «Веришь или нет», а в подземной галерее под «казанским Арбатом» обещал устроить музей современного искусства.

— Закрытия проектов в Казани были, но они плановые. Дело в том, что какие-то музеи мы изначально открываем не как стационарные, а как временные. Но бывали и обратные случаи, когда мы открывали временную выставку, но она набирала очень большую популярность и мы ее оставляли. У нас был музей «Веришь или нет», посвященный рекордам и фактам — он отработал больше года, а затем на его месте мы открыли Fun Box, — рассказала «Реальному времени» Анна Ткачева.

Также 2 года назад куратор сети частных музеев и аттракционов Big Funny Александр Донской-старший запустил в столице республики семейные парки активного отдыха Tiki&Viki. Под создание развлекательного центра предприниматель арендовал площади казанского ТЦ «Республика». Семейный парк Tiki&Viki занял там цокольный этаж.

Два года назад Александр Донской запустил в столице республики семейные парки активного отдыха Tiki&Viki. Фото kazanecc.ru

Как ранее сообщало «Реальное время», аренда площадей в «Республике» обошлась Big Funny в миллион рублей в месяц. Стоимость ставки в 500 руб./кв. м подтвердил и брокер, который проводил сделку. Сумма инвестиций по созданию парка, по словам Донского, составила более 80 млн рублей.

По словам Анны Ткачевой, Big Funny планирует со временем расширить сеть Tiki&Viki в Казани, однако пока внимание собственников компании сосредоточено на зарубежной экспансии.

Мэрия, СИЗО, отставка



Александр Донской-старший известен не только как успешный предприниматель — в нулевых он был мэром Архангельска. Вспоминая об этом эпизоде в разговоре с корреспондентом «Реального времени», он заявил, что «воспринимал это как фан».

— Я считал, что, если я в своем городе стал уже самым крутым бизнесменом и трачу на что хочу (а я всегда четко разделял, что мне реально нужно, а что обществом навязано). В какой-то момент я подумал, что могу сделать в этом городе самое большое? И решил, что могу возглавить его, — поделился Донской.

К сожалению, его уход с поста мэра вышел не самым красивым. В 2006 году первый заместитель прокурора Архангельской области Александр Евграфов заявил, что в ходе проверки, проведенной органами внутренних дел по заявлению некоего гражданина, выяснилось, что летом 2004 года Донской получил диплом Северной академии предпринимательства без прохождения курса обучения. После этого против чиновника было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа», за чем последовала отставка (Донской провел 8 месяцев в СИЗО и получил 3 года условно).

— Стиль политического управления очень сильно отличается от стиля управления бизнесом. Я это понял только благодаря тому, что получил проблемы, мне дали очень четкую обратную связь: ты должен нравиться истеблишменту, — рассказывал нашему изданию Александр Донской.

Донской занялся индустрией развлечений и начал устраивать перфомансы разной степени эпатажности. Фото metronews.ru

Эпатажные перфомансы и критика от сына

После этого Донской занялся индустрией развлечений и начал устраивать перфомансы разной степени эпатажности. К примеру, он устроил акцию, привлекающую внимание к современному искусству в Третьяковской галерее. В действе приняли участие несколько молодых девушек в грязном белье. Некоторое время спустя он снова собрал дам в аналогичных образах, но уже на Арбате. Помимо этого, в 2017 году он рассказал о гомосексуальной ориентации и заявил, что будет баллотироваться в президенты России.

Также многие приписывали ему дрифт на красном Ferrari по одному из московских торговых центров, однако в разговоре с «Реальным временем» он опроверг свое участие в этом «перфомансе».

— Этого события не было. Я не умею водить машину, у меня нет прав, я не ездил за рулем, это был каскадер, все люди в кадре — подставные. Я хотел, чтобы новость разошлась. Она вышла на НТВ, на Первом канале, все СМИ об этом писали. Мы ролик сняли, я снялся в том моменте, когда меня вытаскивают из машины. Все. Этот ролик направлен на то, чтобы заставить задуматься о том, что с гонщиками, которые так себя ведут, нужно что-то делать, они нарушают общественное спокойствие, — заявил предприниматель.

Сын Александра Донского признавался журналистам, что по возможности старается не реагировать на подобную активность отца. Фото 29.ru

Отметим, что сын Александра Донского признавался журналистам, что по возможности старается не реагировать на подобную активность отца.

— Я для себя решил не реагировать на них, но мне неприятно, когда моей сестре, которая учится в школе, говорят что-то про отца учителя или одноклассники, — рассказывал Донской-младший. — Большинство его акций я не видел, но некоторые мне нравятся. Был, например, необычный перфоманс в Испании, когда его выносили как младенца — там была задета тема беженцев, такой, немного социальный перфоманс. А вот перфоманс в «обосраных трусах» мне не понравился, мне было неприятно. Но это его право, это его жизнь.