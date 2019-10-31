УНИКС снова выдал сумасшедшую концовку матча в Европе

Казанцы не были фаворитами в Стамбуле, но победили

Подопечные Димитриса Прифтиса выдали свой худший старт в истории Единой лиги ВТБ (два поражения в трех встречах), но в Кубке Европы УНИКС по-настоящему преобразился. Начав с осечки в Брешии, потом «зеленые» одержали четыре победы подряд. Накануне казанский баскетбольный клуб пожаловал в Стамбул к именитой «Дарушшафаке» и провел очень тяжелый матч, но снова выиграл самую концовку. Две недели назад этот трюк удался во Франции, но в Турции такого поворота событий мало кто ожидал. О том, как УНИКС выиграл в матче обоюдных детских ошибок и как перестал зависеть от результативности лидеров — в материале «Реального времени».

Когда опустеет лазарет Прифтиса?

У главного тренера УНИКСа, грека Димитриса Прифтиса, нет времени отмечать победы своей команды. Неделю назад после классной домашней победы над испанским «Ховентутом» он признался, что после игры отправится в больницу, куда угодил один из его ассистентов, Василис Симчак. В медучреждениях наставник казанцев мог бы проводить все свое свободное время, если бы проведывал каждого, кто угодил в лазарет за последний календарный год.

В прошлом сезоне травмы лидеров посыпались в самый неподходящий момент, хотя повреждения различной тяжести преследовали казанскую команду вообще весь год. Многие из них Прифтис связывает не со стечением обстоятельств, а с графиком игр, который выпадает его подопечным. Они много времени проводят в дороге, в самолетах, и не всегда успевают должным образом восстановиться к очередной встрече. Но в таких условиях играют почти все команды, которые претендуют на что-то серьезное в Европе. Два матча в неделю — это не такой уж и изматывающий график: те же хоккеисты в КХЛ проводят по 62 матча за регулярный чемпионат, порой летая по всей стране до трех раз в неделю. В этом году у казанцев в первой же домашней игре против «Астаны» получил травму Реймар Морган, потом был аппендицит у Дмитрия Узинского, а две недели назад Костас Каймакоглу упал в обморок во Франции прямо во время игры.

Но вернемся к победам. Матч с «Ховентутом» пока что стал лучшим в исполнении УНИКСа в этом сезоне. По ходу встречи казанцы ни разу не дали сопернику сделать рывок и выиграли абсолютно без каких-либо проблем.

На этой неделе предстояло ехать на пятый тур Кубка Европы в Стамбул — к именитой «Дарушшафаке», которая, правда, за последний год сдала по многим показателям. Клуб теперь не играет в Евролиге (хотя в 2018-м выиграл Кубок Европы), да и в маркетинговом плане явно перешел в режим экономии — а ведь раньше вел довольно агрессивную имиджевую политику, борясь за болельщика на довольно конкурентном турецком рынке. Центровой УНИКСа Алекс Тайес перед игрой отмечал защиту соперника:

— Обе команды претендуют на первое место в группе. «Дарушшафака» играет очень хорошо в этом году, с прекрасной защитой. Я думаю, мы должны быть упорными, играть физически, и тогда мы сможем победить.



На этой неделе предстояло ехать на пятый тур Кубка Европы в Стамбул — к именитой «Дарушшафаке»

Димитрис Прифтис даже называл то, за счет чего УНИКС должен был победить:

— Нам предстоит тяжелая игра. «Дарушшафака» до сих пор демонстрировала стабильность и хороший баскетбол. Мы должны стабильно играть в защите, сконцентрировать внимание на подборах, что является сильной стороной нашего соперника. Меньше ошибок, хорошее исполнение в нападении — и дальние броски будут критически важны для результата игры.



Оборона Стамбула

Игра в Турции была важна со многих точек зрения, но в первую очередь — с турнирной. Обе команды до последнего будут претендовать на первое место в группе, обе за первый месяц Кубка Европы одержали по три победы при одном поражении. Вообще, за событиями в группе С следить довольно увлекательно.

Так, два дня назад в игре против «Брешии» (65:73) в составе французского «Нантера» дебютировал 15-летний француз Виктор Вембаньяма. Центровой ростом 218 сантиметров вышел на площадку за 31 секунду до завершения игры и стал вторым среди самых молодых игроков в истории Кубка Европы. Рекорд принадлежит Стефану Петковичу, который на несколько месяцев моложе французского баскетболиста. Посмотреть на юного высоченного вундеркинда можно будет в Казани уже 20 ноября, когда «Нантер» приедет на выездную игру в «Баскет-Холл».

УНИКС с «Дарушшафакой» явно хорошо изучили друг друга и были готовы выстроить плотную оборону, поэтому мало кто ждал результативной игры. Как это часто бывает, погоду в турецкой команде делают американские легионеры. Лучший по набранным в турнире очкам сейчас — форвард Бонзи Колсон (13,5 очков), за ним следуют центровой Джонатан Хэмилтон (11,3 очка) и защитник Дорон Лэмб (10 очков).

Димитрис Прифтис каждый матч меняет стартовый состав. В Стамбуле с первых секунд вышли Тайес, Макколлум, Мантзарис, Палссон и Кощеев. Любопытно, что в двух последних матчах Эррик Макколлум набрал аж 65 очков и стал настоящим лидером УНИКСа. Но уже с первой четверти стало понятно, что план на игру казанцев поменялся и града бросков от американца не будет. Подопечные Прифтиса сделали большую ставку на игру под щитом и на комбинационный баскетбол, который не был визитной карточкой команды в последние годы. Возможно, именно поэтому гости допускали так много потерь в простейших эпизодах.

Подопечные Прифтиса сделали большую ставку на игру под щитом и на комбинационный баскетбол, который не был визитной карточкой команды в последние годы

Камбэк Моргана

На старте игры настоящим лидером атак УНИКСа стал Тайес. В какой-то момент казанцы убежали в счете на 10 очков вперед — 31:21, но турки этого словно не заметили: отыграли отставание и вышли вперед на 2 очка уже через 3 минуты. Потом бледно играл в атаке исландец Хаукур Палссон, довольно медлителен был Мантзарис — и именно они претендовали на звание худших новичков первого игрового месяца. Но матч в Стамбуле заставил немного поменять о них мнение. Палссон в нужный момент свою «треху» забил, да и в защите отыграл неплохо. Мантзарис несколько раз терял мяч буквально на ровном месте, но в самые ответственные моменты был максимально хладнокровен и либо сам шел в результативные проходы под кольцо, либо здорово выводил на броски Макколлума со Смитом.

Отдельных слов благодарности заслуживает Реймар Морган. Из анонса к игре на сайте «УНИКСа» следовало, что самый крепко сложенный игрок нынешнего УНИКСа еще не совсем здоров, но Реймар все же вышел, провел на площадке 22 минуты и набрал 18 очков, став самым результативным игроком встречи. Морган был надежен и под своим, и под чужим кольцом, смело убегал в прорывы.

Что касается лидеров УНИКСа в этом сезоне — Смита и Макколлума, то на двоих они набрали всего 20 результативных баллов (12 — у первого и 8 — у второго). Эрик за всю игру не реализовал ни одной «трешки» (у него было три попытки), а Джамару наглухо перекрыли кислород турецкие защитники.

В атаке «Дарушшафака» играла какими-то волнами. Хозяева то по-настоящему взрывались и набирали очки сериями, то слишком мудрили и были вынуждены атаковать на последних секундах владения мячом. Турки выиграли подборы, были сильнее во многих компонентах, чаще вели в счете, но в решающие моменты допускали самые детские ошибки. У УНИКСа их оказалось меньше.

Хозяева то по-настоящему взрывались и набирали очки сериями, то слишком мудрили и были вынуждены атаковать на последних секундах владения мячом

Макколлум набрал всего 8 очков, но спас матч

Все решила концовка.

Напомню, две недели назад во Франции УНИКСу предстояло за одну минуту игрового времени отыграть отставание в 4 очка. Помог соперник, организовавший неспортивный фол еще до того, как Смит ввел мяч в игру из-за боковой. Макколлум забил один из двух штрафных, но мяч оставался у казанцев, Джамар реализовал трехочковый и сравнял счет — 92:92. За 16 секунд до конца при счете 94:92 в пользу гостей «Нантер» организовал атаку, но блок-шот Тайеса оставил хозяевам лишь 4 секунды. Французы дважды бросали с неудобных позиций — да так и не забили.

В Стамбуле все получилось еще более непредсказуемо и красиво. И снова помог соперник. Все это случилось на глазах у многочисленных российских болельщиков, которые на этой игре очень активно поддерживали УНИКС, порой перекрикивая турецких фанатов. На трибунах развевались российские флаги, а в трансляцию матча не раз попадала русская красноречивая речь. Особенно хорошо ее было слышно во время штрафных бросков в исполнении игроков казанской команды. Штрафные у них совсем не шли, особенно вторые броски. Но трижды после таких непопаданий на подборе здорово играл Каймакоглу и доводил дело до передач на партнеров, которые завершали атаку набором 2 очков вместо «штрафного» одного.

За 12 секунд до конца игры при счете 77:77 игрок «Дарушшафаки» Дорон Ламб не забил сразу два штрафных броска. Вариантов выиграть этот матч у турков было предостаточно — можно было и быстро фолить, имея преимущество последней атаки, и спокойно довести матч до овертайма, но мяч попал в руки Эрика Макколлума, который наглядно показал, почему именно он сейчас — главная звезда УНИКСа. Американец может набирать 65 очков за две игры, а может всего 8 в ключевой встрече группового раунда, но именно его точный бросок со средней дистанции за 0,2 (!) секунды до финальной сирены принес казанцам сумасшедшую победу — 79:77. Теперь первое место в группе вряд ли уйдет от казанского клуба и как минимум за Кубок Европы Прифтис и компания до января могут быть спокойны. А вот в Единой лиге ВТБ предстоит довольно непростой календарь до Нового Года — и наверстывать упущенное надо будет именно там.

Следующий матч УНИКС проведет 3 ноября против «Химок» в гостях. Здесь казанцы тоже не считаются фаворитами — подмосковный клуб собрал мощный состав в этом сезоне. Но если подопечным Димитриса Прифтиса удастся победить еще и в этой игре, то можно будет уверенно говорить о том, что команда полностью реабилитировалась за невнятный старт сезона.