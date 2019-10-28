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Кому принадлежит аптечный рынок Татарстана

07:00, 28.10.2019 6

Аптеки Татарстана: очки вместо лекарств, монополизация рынка и лидерские позиции сетей из Самары и Ижевска

Кому принадлежит аптечный рынок Татарстана Фото: rt.rbc.ru

По данным аналитической службы «Реального времени», в 2018 году (более свежих даных в открытом доступе нет, — прим. ред.) совокупная прибыль 100 крупнейших аптечных и медицинских компаний Татарстана довольно существенно выросла — на 6%, составив 14,2 млрд рублей. О лидерах фармакологического ретейла Татарстана, их экономике и динамике рынка — в обзоре «Реального времени».

Самарская «Вита» в Татарстане стала номером один по обороту среди аптек

Почти половина — а точнее, 44% всей выручки аптек из топ-100 приходится лишь на трех крупнейших игроков. За 2018 год они заработали 6,21 млрд рублей. Почти половина этих денег — это выручка лишь одной сети, которая имеет корни из соседнего региона.

Большинство сетей показывают разнонаправленную динамику. Однако заметна тенденция: в основном местные игроки или снижают объемы выручки, или не растут. А вот сети из других регионов, наоборот, наращивают обороты, причем это касается и франчайзинговых точек.

Крупнейшей на татарстанском аптечном рынке стала группа юрлиц, принадлежащих Татьяне Карпачевой и Евгению Янькову. В эту группу входят девять организаций, крупнейшие из которых — ООО «Венера» с выручкой 549 млн рублей в 2018 году, «Гелиос» с 415 млн, «Калипсо» с 396 млн и «Абсолют» с 343 млн рублей.

Компании представляют казанские аптеки сети «Вита», которая несколько лет назад начала обширную экспансию в Татарстане. Фото yandex.ru

Эти компании представляют казанские аптеки сети «Вита», которая несколько лет назад начала обширную экспансию в Татарстане. Совокупная выручка всех компаний группы составила в 2018 году почти два с половиной — а точнее, 2,45 млрд рублей. Это — на 35% больше, чем годом ранее. Напомним, год назад «Вита» занимала по выручке второе место, а 2 года назад — третье. И вот, наконец, в 2018 году сеть вышла на первое место.

Положительную динамику показывают не все юридические лица «Виты» — но в целом группа растет благодаря замечательным результатам казанских ООО «Венера» (рост на 31 млн рублей), «Калипсо» (рост на 123 миллиона), «Гиперион» (почти на 200 миллионов), а также челнинского ООО «Элара» (примерно на 135 млн рублей).

Салоны оптики «Корд» компенсируют продажу «Казанских аптек»

Второе место — за группой юрлиц, состоящей из 11 обществ с ограниченной ответственностью, которые принадлежат Иреку, Джаудату и Радику Миннахметовым. Среди этих юридических лиц — ООО «Корд», «Оптика-Онлайн» и «Корд-Линза» (связаны с сетью магазинов оптики «Корд»), «Казанские аптеки», «Ситифарм», «Фармула».

Розничный бизнес, приобретенный семьей у Марины Решетниковой только в 2016 году, наоборот растет. Фото Рината Назметдинова

Отметим, что совокупная выручка группы по году снизилась на 29% — с 2,8 до 2 млрд рублей. Особенно заметно «проседание» у «Казанских аптек» (с 395,5 до 216,2 млн рублей). Впрочем, сеть была продана в августе 2018 года краснодарскому ретейлеру «Апрель».

А вот розничный бизнес, приобретенный семьей Миннахметовых у Марины Решетниковой только в 2016 году, наоборот растет, причем как в случае с физическими магазинами (ООО «Корд» улучшил показатель с 505,6 до 547 млн рублей), так и в случае с интернет-торговлей (выручка ООО «Оптика-Онлайн» выросла с 294,2 до 330,6 млн рублей).

«Аптеки 36,6» растут после продажи «Фармленду»

Растет, как и «Вита», третья по величине сеть аптек — объединенная владельцами Олегом Муровым и Аделей Кальметьевой. Она представлена шестью юридическими лицами, основное из которых — ООО «Аптеки 36,6». Аптечная сеть с одноименным названием (в нее входило более ста аптек), напомним, в середине 2017 года была продана основателем Артуром Уразмановым башкирской сети «Фармленд» (ее-то как раз и представляют Олег Муров и Аделя Кальметьева).

Среди других юрлиц этой же сети в регионе — «Городские аптеки», «Аптеки Казани», «Арта-Фарм», «Аптека отличная» и «Столичные аптеки». Общий рост выручки сети в 2018 году составил внушительные 36% — с 1,3 до 1,76 млрд рублей. Интересно, что рост доходов показало каждое из юридических лиц, входящих в холдинг.

Спад после топ-3

Эта сеть и закрывает список «большой тройки»: уже у находящейся на четвертой позиции сети показатели выручки гораздо меньше — в три с лишним раза. Речь идет о сети Ильсура Зиганшина, состоящей из двух юридических лиц — «Аптека от склада» и «Аптека Протей». Общая выручка составляет 505,9 млн рублей — это на 17% больше, чем год назад. Компании работают под управлением УК «Фармаимпекс — Управляющая компания», так что, судя по всему, это — франчайзинговый проект ижевской сети Владимира Зверева. В группу входят также «Бережная аптека» и «Аптека оптовых цен».

Уже у находящейся на четвертой позиции сети показатели выручки гораздо меньше — в три с лишним раза. Фото pharmvestnik.ru

Замыкает пятерку лидеров рынка ООО «НПП Ветфармагарант», зарегистрированное в поселке ж/д разъезда Киндери. Владельцем предприятия значится Алексей Грачев. Компания показала выручку в размере 413,8 млн рублей — за год она выросла на 2%. Компания, специализируется на продвижении и продажах кормовых добавок, кормов, ветеринарных препаратов, средств гигиены, оборудования и инструментов для ветеринарии: антибактериальных препаратов, вакцин, сывороток, витаминов, мазей, спреев, гелей.

Стабильность «Сакуры» и резкий рост ижевской франшизы

Шестое место среди крупнейших аптечных сетей Татарстана по выручке за 2018 год — у сети аптек «Сакура», принадлежащей Альфие Нугмановой (основателем и, как считается, совладельцем компании является депутат Казгордумы Марат Бикмуллин). Выручка аптек за год уменьшилась на 3%, с 378,8 до 366 млн рублей. У одного из юрлиц оборот уменьшился с 233,4 до 227,5 млн, а у другого — со 145,4 до 138,5 млн рублей. Отметим, что ранее сеть находилась на четвертом месте.

Седьмое место — у группы, состоящей из ООО «Бережная аптека» и «Фарм Плюс». Владеет компаниями Алексей Владимирович Зверев, а директор одной из них — Ильсур Зиганшин, уже упоминавшийся в контексте «Аптеки от склада» и «Аптеки Протей». «Бережной аптекой» управляет «Фармаимпекс — Управляющая компания», принадлежащая Владимиру Звереву, так что, похоже, сеть имеет те же корни, что и «Аптека от склада», но с другой структурой собственности. Сеть «Фарм Плюс» и «Бережная аптека» показала один из самых сильных скачков выручки в 2018 году — более чем в два раза, со 169,9 до 344,5 млн рублей.

Шестое место оказалось у сети аптек «Сакура», принадлежащей Альфие Нугмановой (считается, что владельцем также выступает депутат Казгордумы Марат Бикмуллин). Фото Максима Платонова

Восьмое место — у ООО «ТПП Оптика», принадлежащего ООО «Планета оптика», Андрею и Любови Малышевым, Раисе Поскониной и Андрею Дрягунову. Выручка сети составила 336,2 млн рублей — на 7% больше, чем год назад. Компания, впрочем, является сетью не аптек, а салонов оптики, работающей под брендом «Планета оптики» — второй в регионе после «Корда». Она работает в десяти городах региона, включая Казань, Альметьевск, Бугульму, Лениногорск. В Казани у сети 11 салонов.

Девятое место оказалось у значительно — на 22% — снизившей прибыль сети «Ривьера». Принадлежит она Наиле Багавеевой. Выручка снизилась с 409,4 до 317,5 млн рублей. Год назад сеть находилась на шестом месте, снизив оборот всего на 2%. Отметим, что владелица входит в число собственников ТЦ «Арго» (вероятно, того самого, что расположен на пересечении улиц Меридианной и Чистопольской).

Замыкает десятку ООО «Фирма А.Р.М.» Хамита Бахтиева и Расиха Харисова. Выручка юрлица снизилась на 3%, с 321,7 до 312,7 млн рублей. Компания, работающая под брендом «Арм», зарегистрирована в Набережных Челнах, на проспекте Вахитова.

Топ-100 аптечных и медицинских компаний РТ за 2018 год
Наименование Адрес Руководитель Собственники Выручка за 2018 год, руб. Выручка за 2017 год, руб. Суммарная выручка за 2018 год, руб. Суммарная выручка за 2017 год, руб. Изменение
1 ВЕНЕРА, ООО 420066, Татарстан респ., г. Казань, ул. Бондаренко, д. 5А пом. 3 Хайбуллина Алина Николаевна Карпачева Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)
Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%)		 548.981.000 518.227.000 2.454.748.000 1.812.614.000 35%
ГЕЛИОС, ООО 423826, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 125 ком. 44 Быкова Людмила Павловна Карпачева Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)
Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%)		 415.371.000 421.640.000
КАЛИПСО, ООО 420066, Татарстан респ., г. Казань, ул. Бондаренко, д. 5а пом. 7 Хайбуллина Алина Николаевна Карпачева Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)
Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%)		 395.650.000 272.767.000
АБСОЛЮТ, ООО 423826, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 125 (50/10) ком. 34 Быкова Людмила Павловна Карпачева Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)
Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%)		 343.168.000 342.526.000
ЭРИДАН, ООО 423826, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 125 офис 28 Быкова Людмила Павловна Карпачёва Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)
Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%)		 262.990.000 233.660.000
ГИПЕРИОН, ООО 420066, Татарстан респ., г. Казань, ул. Бондаренко, д. 5А пом. 10 Хайбуллина Алина Николаевна Карпачёва Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)
Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%)		 207.053.000 8.430.000
ЭЛАРА, ООО 423826, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 125 офис 29 Быкова Людмила Павловна Карпачева Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)
Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%)		 149.274.000 15.364.000
ГИДРА, ООО 420029, Татарстан респ., г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 34 корп. 10 пом. 24 Хайбуллина Алина Николаевна Карпачёва Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)
Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%)		 100.303.000
АИСТ, ООО 420029, Татарстан респ., г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 34 корп. 10 пом. 21 Мраморнова Светлана Владимировна Карпачёва Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)
Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%)		 31.958.000
2 КОРД, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 пом. 5 Рубцов Владимир Константинович Миннахметов Ирек Заудатович (5,100 руб., 51%)
Миннахметов Джаудат Мидхатович (4,900 руб., 49%)		 547.185.000 505.592.000 1.991.433.000 2.801.251.000 -29%
ОПТИКА-ОНЛАЙН, ООО 420140, Татарстан респ., г. Казань, ул. Ломжинская, д. 17 Ибрагимова Аделя Наилевна Миннахметов Ирек Заудатович (5,100 руб., 51%)
Миннахметов Джаудат Мидхатович (4,900 руб., 49%)		 330.587.000 294.175.000
КАЗАНСКИЕ АПТЕКИ, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 пом. 7 Рубцов Владимир Константинович Миннахметов Джаудат Мидхатович (5,100 руб., 51%)
Миннахметов Ирек Заудатович (4,900 руб., 49%)		 216.231.000 392.531.000
ФАРМУЛА, ООО 422000, Татарстан респ., Арский район, г. Арск, пл. Советская, д. 21 Сёмина Татьяна Николаевна Миннахметов Джаудат Мидхатович (5,100 руб., 51%)
Миннахметов Ирек Заудатович (4,900 руб., 49%)		 180.293.000 363.321.000
ФАРМАРТ, ООО 422060, Татарстан респ., Сабинский район, пгт. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, д. 74/59 Хасанова Венера Ситдиковна Миннахметов Джаудат Мидхатович (5,100 руб., 51%)
Миннахметов Ирек Заудатович (4,900 руб., 49%)		 171.989.000 333.477.000
АСТРУМ, ООО 422550, Татарстан респ., Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Татарстан, д. 20 Семина Татьяна Николаевна Миннахметов Джаудат Мидхатович (5,100 руб., 51%)
Миннахметов Ирек Заудатович (4,900 руб., 49%)		 156.571.000 314.788.000
ГРИНТЕК, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 пом. 11 Корчагина Виктория Вячеславовна Миннахметов Ирек Заудатович (10,000 руб., 100%) 120.005.000 226.185.000
КОРД-ЛИНЗА, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 пом. 8 Карпова Елена Николаевна Миннахметов Ирек Заудатович (10,000 руб., 100%) 97.310.000 47.647.000
БУЛАТ ЛТД, ООО 423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, тракт Сармановский, д. 66 Карпухин Петр Владимирович Миннахметов Джаудат Мидхатович (157,284 руб., 51%)
Миннахметов Ирек Заудатович (151,116 руб., 49%)		 80.477.000 144.305.000
СИТИФАРМ, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 пом. 2 Корчагина Виктория Вячеславовна Миннахметов Джаудат Мидхатович (5,100 руб., 51%)
Миннахметов Ирек Заудатович (4,900 руб., 49%)		 78.024.000 155.370.000
РАДЕКО, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 литера А пом. 1 Хасанзянов Фаннур Маратович Миннахметов Радик Заудатович (10,000 руб., 100%) 12.761.000 23.860.000
3 АПТЕКИ 36,6, ООО 420111, Татарстан респ., г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 29/14 литера Б Маликова Елена Николаевна Муров Олег Радикович (1,828,893 руб., 60%)
Кальметьева Аделя Рустэмовна (1,219,262 руб., 40%)		 354.921.000 274.322.000 1.764.113.000 1.295.454.000 36%
ГОРОДСКИЕ АПТЕКИ, ООО 420111, Татарстан респ., г. Казань, ул. Кремлевская, д. 23/17 пом. 2Н Маликова Елена Николаевна Муров Олег Радикович (6,000 руб., 60%)
Кальметьева Аделя Рустэмовна (4,000 руб., 40%)		 323.799.000 237.909.000
АПТЕКИ КАЗАНИ, ООО 420111, Татарстан респ., г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 29/14 литера Б пом. 1 Маликова Елена Николаевна Муров Олег Радикович (6,000 руб., 60%)
Кальметьева Аделя Рустэмовна (4,000 руб., 40%)		 321.956.000 244.085.000
АРТА-ФАРМ, ООО 420015, Татарстан респ., г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 46 Нуриева Алия Рафимовна Муров Олег Радикович (168,000 руб., 60%)
Кальметьева Аделя Рустэмовна (112,000 руб., 40%)		 304.285.000 220.293.000
АПТЕКА ОТЛИЧНАЯ, ООО 420015, Татарстан респ., г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 46 пом. 19 Нуриева Алия Рафимовна Муров Олег Радикович (6,000 руб., 60%)
Кальметьева Аделя Рустэмовна (4,000 руб., 40%)		 262.156.000 182.626.000
СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ, ООО 420097, Татарстан респ., г. Казань, ул. Достоевского, д. 66/17 пом. 1001 Маликова Елена Николаевна Муров Олег Радикович (6,000 руб., 60%)
Кальметьева Аделя Рустэмовна (4,000 руб., 40%)		 196.996.000 136.219.000
4 АПТЕКА ОТ СКЛАДА, ООО 420132, Татарстан респ., г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 53 пом. 1000 Управляющая компания ФАРМАИМПЕКС-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО Зиганшин Ильсур Мансурович (10,000 руб., 100%) 314.993.000 313.192.000 505.923.000 433.469.000 17%
АПТЕКА ПРОТЕЙ, ООО 420103, Татарстан респ., г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 25 пом. 1000 Управляющая компания ФАРМАИМПЕКС-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО Зиганшин Ильсур Мансурович (10,000 руб., 100%) 190.930.000 120.277.000
5 НПП ВЕТФАРМГАРАНТ, ООО 422718, Татарстан респ., Высокогорский район, пос. Ж/Д Разъезда Киндери, ул. Лесная, д. 7 офис 3 Кляцкая Юлия Валерьевна Грачев Алексей Евгеньевич (10,000 руб., 100%) 413.781.000 407.555.000 413.781.000 407.555.000 2%
6 САКУРА-ФАРМАЦИЯ, ООО 420039, Татарстан респ., г. Казань, ул. Декабристов, д. 164/91 Нугманова Альфия Ракиповна Нугманова Альфия Ракиповна (200,000 руб., 100%) 227.458.000 233.391.000 365.966.000 378.805.000 -3%
АПТЕКА САКУРА №7, ООО 420075, Татарстан респ., г. Казань, ул. Советская, д. 25 Хайрутдинова Наиля Рифкатовна Нугманова Альфия Ракиповна (10,000 руб., 100%) 138.508.000 145.414.000
7 БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА, ООО 420021, Татарстан респ., г. Казань, ул. Татарстан, д. 11 пом. 1103 Управляющая компания ФАРМАИМПЕКС-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО Зверев Алексей Владимирович (10,000 руб., 100%) 278.081.000 135.975.000 344.506.000 169.885.000 103%
ФАРМ ПЛЮС, ООО 423258, Татарстан респ., Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 61 пом. 7 Зиганшин Ильсур Мансурович Зверев Алексей Владимирович (10,000 руб., 100%) 66.425.000 33.910.000
8 ТПП ОПТИКА, ООО 420101, Татарстан респ., г. Казань, ул. Хусаина Мавлютова, д. 9 Малышев Андрей Леонидович ПЛАНЕТА ОПТИКА, ООО (13,092,520 руб., 46.76%)
Малышев Андрей Леонидович (11,438,280 руб., 40.85%)
Малышева Любовь Захаровна (2,278,080 руб., 8.14%)
Посконина Раиса Сергеевна (883,120 руб., 3.15%)
Дрягунов Андрей Леонидович (308,000 руб., 1.10%)		 336.244.000 314.689.000 336.244.000 314.689.000 7%
9 РИВЬЕРА, ООО 420132, Татарстан респ., г. Казань, ул. Адоратского, д. 27 пом. 4 Чубова Лилия Васильевна Багавеева Наиля Лягитовна (10,000 руб., 100%) 317.513.000 409.350.000 317.513.000 409.350.000 -22%
10 А.Р.М., ООО ФИРМА 423810, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Им Вахитова, д. 15 Бахтиев Хамит Шамилович Бахтиев Хамит Шамилович (5,000 руб., 50%)
Харисов Расих Вазихович (5,000 руб., 50%)		 312.719.000 321.698.000 312.719.000 321.698.000 -3%
11 ЗДОРОВЬЕ, ООО 423812, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 25 корп. А Алексеева Елена Владимировна Залалдинов Альберт Сагитович (3,200 руб., 32%)
Мубаракшин Фарид Батыршович (3,200 руб., 32%)
БИОС, ООО (2,000 руб., 20%)
Алексеева Елена Владимировна (1,600 руб., 16%)		 192.917.000 224.152.000 293.345.000 330.542.000 -11%
БИОС, ООО 423600, Татарстан респ., Елабужский район, г. Елабуга, проспект Нефтяников, д. 113 офис 2 Алексеева Елена Владимировна Залалдинов Альберт Сагитович (4,000 руб., 40%)
Мубаракшин Фарид Батыршович (4,000 руб., 40%)
Алексеева Елена Владимировна (2,000 руб., 20%)		 100.428.000 106.390.000
12 МЕГА ФАРМ КАЗАНЬ, ООО 420000, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гвардейская, д. 33 пом. 604 Управляющая компания МЕГА ФАРМ ИНВЕСТ, ООО МЕГА ФАРМ, ООО (10,000 руб., 100%) 279.516.000 49.965.000 279.516.000 49.965.000 459%
13 СОЦИАЛЬНЫЕ АПТЕКИ, ООО 420064, Татарстан респ., г. Казань, ул. Баки Урманче, д. 1 пом. 1113 Нуриев Марат Азатович Нуриев Марат Азатович (10,000 руб., 100%) 144.732.000 182.391.000 272.175.000 316.751.000 -14%
АПТЕКА СТОЛЕТНИК, ООО 420137, Татарстан респ., г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 93 Салатова Наталья Ивановна Нуриев Марат Азатович (10,000 руб., 100%) 127.443.000 134.360.000
14 АПТЕКА ОПТОВЫХ ЦЕН, ООО 420132, Татарстан респ., г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 55 Михаленко Валерий Юрьевич Кабышев Андрей Михайлович (5,000 руб., 50%)
Михаленко Валерий Юрьевич (5,000 руб., 50%)		 123.436.000 102.541.000 233.896.000 179.450.000 30%
ЧЕЛНЫФАРМ, ООО 423814, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Ахметшина, д. 108 корп. А Михаленко Валерий Юрьевич Кабышев Андрей Михайлович (6,600 руб., 66%)
Михаленко Валерий Юрьевич (3,400 руб., 34%)		 87.574.000 76.909.000
АПТЕКА ЭКОНОМ, ООО 420100, Татарстан респ., г. Казань, ул. Хайдара Бигичева, д. 22 пом. 1002 Михаленко Валерий Юрьевич Кабышева Татьяна Григорьевна (5,000 руб., 50%)
Михаленко Валерий Юрьевич (5,000 руб., 50%)		 22.886.000
15 РАН, ООО 420043, Татарстан респ., г. Казань, ул. Калинина, д. 62 Нагаев Роберт Тимербаевич Нагаева Алина Робертовна (10,000 руб., 100%) 224.219.000 240.919.000 224.219.000 240.919.000 -7%
16 РТНК, ООО 420043, Татарстан респ., г. Казань, ул. Калинина, д. 62 Нагаев Роберт Тимербаевич Нагаев Роберт Тимербаевич (30,000 руб., 100%) 211.345.000 173.617.000 211.345.000 173.617.000 22%
17 КЛАСС, ООО 423452, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 26 Серопян Анатолий Захарович Серопян Анатолий Захарович (4,000 руб., 40%)
Серопян Кирилл Анатольевич (2,000 руб., 20%)
Серопян Людмила Ивановна (2,000 руб., 20%)
Серопян Сергей Анатольевич (2,000 руб., 20%)		 95.864.000 95.032.000 201.449.000 196.035.000 3%
Торговый дом ШНПЗ, ООО 423452, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 26 Серопян Сергей Анатольевич Серопян Анатолий Захарович (10,000 руб., 100%) 64.416.000 57.967.000
ДЕБЮТ, ООО 422840, Татарстан респ., Спасский район, г. Болгар, ул. Ленина, д. 106 А Серопян Анатолий Захарович Серопян Анатолий Захарович (10,000 руб., 100%) 41.169.000 43.036.000
18 ЭРАФАРМ, ООО 420100, Татарстан респ., г. Казань, ул. Академика Глушко, д. 17 пом. 1000 Зиганшин Эльдар Минзагитович Зиганшин Эльдар Минзагитович (10,100 руб., 100%) 145.394.000 105.937.000 195.911.000 164.989.000 19%
ВАШ ЛЕКАРЬ, ООО 420138, Татарстан респ., г. Казань, проспект Победы, д. 30 корп. 1 пом. 1001 Зиганшин Эльдар Минзагитович Зиганшин Эльдар Минзагитович (10,000 руб., 100%) 50.517.000 59.052.000
19 МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ, ООО 420111, Татарстан респ., г. Казань, ул. Пушкина, д. 5/43 пом. 1002 Воробьевская Марина Валерьевна Конобеев Леонид Валентинович (19,740 руб., 49.35%)
Спиридонов Владимир Николаевич (10,260 руб., 25.65%)
МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ, АО (10,000 руб., 25%)		 194.072.000 159.285.000 194.072.000 159.285.000 22%
20 НАРОДНАЯ АПТЕКА, ООО 422985, Татарстан респ., Чистопольский район, г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 118А Гильманов Ильдар Ниязович Гильманов Артур Ильдарович (12,500 руб., 100%) 160.204.000 146.566.000 160.204.000 146.566.000 9%
21 АЛОЭ-ФАРМ, ООО 420039, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гагарина, д. 28 Б пом. 3 Бронфман Анатолий Григорьевич Хайруллин Айрат Назипович (5,000 руб., 50%)
Хайруллин Илшат Назипович (5,000 руб., 50%)		 144.424.000 224.224.000 144.424.000 224.224.000 -36%
22 ВЕГА, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 50 офис 308 Герогосьян Анна Эдуардовна Герогосьян Анна Эдуардовна (10,000 руб., 100%) 141.948.000 116.688.000 141.948.000 116.688.000 22%
23 НА ЗДОРОВЬЕ, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гвардейская, д. 46В кв. 19 Мифтахов Марат Ильдарович Мифтахов Марат Ильдарович (3,400 руб., 34%)
Вагапова Гузель Фираиловна (3,300 руб., 33%)
Хусаинова Айгуль Фанисовна (3,300 руб., 33%)		 128.173.000 96.047.000 128.173.000 96.047.000 33%
24 ПКФ ЕВА ПЛЮС, ООО 420049, Татарстан респ., г. Казань, ул. Нурсултана Назарбаева, д. 10 пом. 113-121 Емельянова Елена Викторовна Емельянова Елена Викторовна (10,000 руб., 100%) 64.892.000 60.231.000 127.433.000 125.979.000 1%
ЕВА ПЛЮС, ООО 420049, Татарстан респ., г. Казань, ул. Нурсултана Назарбаева, д. 10 пом. 113-121 Емельянова Елена Викторовна Емельянова Елена Викторовна (10,000 руб., 100%) 62.541.000 65.748.000
25 КОМПАНИЯ БИОФАРМ, ООО 423825, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Малиновая, д. 3 Низамов Рашит Ринатович Низамов Рашит Ринатович (10,000 руб., 100%) 75.507.000 89.583.000 116.249.000 125.251.000 -7%
ЗООВЕТФАРМ, ООО 423825, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Малиновая, д. 3 Низамов Рашит Ринатович Низамов Рашит Ринатович (10,000 руб., 100%) 40.742.000 35.668.000
26 ШИФА, ООО 420034, Татарстан респ., г. Казань, ул. 2-Я Юго-Западная, д. 32 пом. 1000 Яумеев Марсель Мансурович Яумеев Марсель Мансурович (30,000 руб., 100%) 82.172.000 50.256.000 114.607.000 54.601.000 110%
АПТЕКА ВЕКА+, ООО 420034, Татарстан респ., г. Казань, ул. 2-Я Юго-Западная, д. 32 пом. 1000 Яумеев Марсель Мансурович Яумеев Марсель Мансурович (30,000 руб., 100%) 32.435.000 4.345.000
27 АЛЬКАИР, ООО АПТЕКА 423831, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, д. 39 Зиярова Равия Нургалиевна Зияров Ильдар Зямилович (6,000 руб., 60%)
Зиярова Алиса Ильдаровна (4,000 руб., 40%)		 114.373.000 116.885.000 114.373.000 116.885.000 -2%
28 МИЛФАРМ, ООО 423806, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Железнодорожников, д. 11 офис 104 Иванчина Марина Александровна Иванчина Марина Александровна (10,000 руб., 100%) 105.435.000 144.955.000 105.435.000 144.955.000 -27%
29 ХЭЛС, ООО 420047, Татарстан респ., г. Казань, ул. Центрально-Мариупольская, д. 105 Рукавишников Дмитрий Владимирович Рукавишников Дмитрий Владимирович (10,000 руб., 100%) 103.358.000 122.847.000 103.358.000 122.847.000 -16%
30 УНИВЕРСАЛ, ООО 422542, Татарстан респ., Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, д. 60 Латыпов Нагим Вагизович Латыпов Нагим Вагизович (5,000 руб., 50%)
Латыпов Рашит Вагизович (5,000 руб., 50%)		 100.438.000 103.304.000 100.438.000 103.304.000 -3%
31 МА ФАРМ-ПРИМА, ООО 423241, Татарстан респ., Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 51 Иванов Андрей Владимирович Ахметов Слава Исламович (165,000 руб., 55%)
Иванова Раиса Сергеевна (135,000 руб., 45%)		 66.485.000 80.544.000 80.608.000 98.902.000 -18%
ЗДОРОВЬЕ, ООО АПТЕКА 423237, Татарстан респ., Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Якупова, д. 66 Иванов Андрей Владимирович Ахметов Слава Исламович (5,500 руб., 55%)
Иванова Раиса Сергеевна (4,500 руб., 45%)		 14.123.000 18.358.000
32 ПАНАЦЕЯ-ФАРМ, ООО 420054, Татарстан респ., г. Казань, ул. Авангардная, д. 167А Закирова Аида Бакиевна Глушков Геннадий Николаевич (7,500 руб., 75%)
Закирова Аида Бакиевна (2,000 руб., 20%)
Глушков Илья Геннадьевич (500 руб., 5%)		 72.466.000 70.267.000 72.466.000 70.267.000 3%
33 МАГНАТ, ООО 420059, Татарстан респ., г. Казань, ул. Павлюхина, д. 85 Зиганшина Наиля Рафаилевна Зиганшина Наиля Рафаилевна (20,000 руб., 100%) 71.897.000 76.690.000 71.897.000 76.690.000 -6%
34 ИХЛАС, ООО 423832, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 45 "А" офис 38 Сафина Резида Анисовна Сафин Рафик Анварович (5,000 руб., 50%)
Тимерханов Рамиль Раифович (5,000 руб., 50%)		 67.393.000 70.745.000 67.393.000 70.745.000 -5%
35 ФАРМА-ИР, ООО 423702, Татарстан респ., Мензелинский район, г. Мензелинск, ул. Изыскателей, д. 3/19 Ефремова Ирина Ивановна Ефремова Ирина Ивановна (10,000 руб., 100%) 67.102.000 49.621.000 67.102.000 49.621.000 35%
36 ТФК, ООО 420111, Татарстан респ., г. Казань, ул. Кави Наджми, д. 1/8 пом. 15 Ярцева Наталья Владимировна Ярцева Наталья Владимировна (10,000 руб., 100%) 66.550.000
66.550.000

37 ЛИКОН ПЛЮС, ООО 423826, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Чулман, д. 106 Поздняков Юрий Петрович Федотова Анна Рудольфовна (26,667 руб., 80%)
Поздняков Юрий Петрович (6,666 руб., 20%)		 65.803.000 62.392.000 65.803.000 62.392.000 5%
38 ФАРМСИТИ К, ООО 420032, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гладилова, д. 22 офис 2 Ильина Любовь Васильевна Ильина Любовь Васильевна (10,000 руб., 100%) 62.889.000 61.558.000 62.889.000 61.558.000 2%
39 ДИВА 2016, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 пом. 12 Стрельникова Екатерина Андреевна Файзрахманов Рустам Рашитович (10,000 руб., 100%) 45.857.000 7.665.000 57.851.000 24.742.000 134%
ПРОФИ-РЕСУРС, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 литера А пом. 5 Абрамова Ольга Валерияновна Файзрахманов Рустам Рашитович (10,000 руб., 100%) 11.994.000 17.077.000
40 ФАРМА-РОСТ, ООО 420087, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гвардейская, д. 65 офис 67 Юсупова Динара Ильнуровна Юсупова Динара Ильнуровна (5,000 руб., 50%)
Юсупова Райса Камиловна (5,000 руб., 50%)		 55.855.000 58.569.000 55.855.000 58.569.000 -5%
41 АПТЕКА-ДИ, ООО 423600, Татарстан респ., Елабужский район, г. Елабуга, проспект Нефтяников, д. 12 Гибадуллина Дилюся Габдулхаковна Гибадуллин Гамир Нигматуллович (11,000 руб., 100%) 50.086.000 51.636.000 50.086.000 51.636.000 -3%
42 ФАРМСЕРВИС, ООО 423450, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 43 Харитонова Лира Анасовна Харитонова Лира Анасовна (38,808 руб., 70%)
Антипов Анатолий Александрович (16,632 руб., 30%)		 44.525.000 41.734.000 44.525.000 41.734.000 7%
43 ГИППОКРАТ, ООО 422870, Татарстан респ., Алькеевский район, с. Базарные Матаки, ул. Крайнова, д. 72 А Халилов Ильдар Галиевич Халилов Ильдар Галиевич (60,000 руб., 40%)
Созонова Ирина Валериановна (45,000 руб., 30%)
Халилова Эльмира Касымовна (45,000 руб., 30%)		 42.070.000 40.983.000 42.070.000 40.983.000 3%
44 ШАЛФЕЙ, ООО 420140, Татарстан респ., г. Казань, проспект Победы, д. 116 Вафина Алсу Насимовна Вафина Алсу Насимовна (10,000 руб., 100%) 42.001.000 99.949.000 42.001.000 99.949.000 -58%
45 ЛАКТОН, ООО 420111, Татарстан респ., г. Казань, ул. Миславского, д. 9 литера А, А1, А2 ком. 13Б, 14, 14А, 14Б Сафиуллина Гульнара Дамировна Кушниковский Игорь Александрович (11,000 руб., 100%) 40.437.000 45.620.000 40.437.000 45.620.000 -11%
46 АПТЕКА № 24, ООО 420029, Татарстан респ., г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 7/6 Шарафеева Альфия Фасхутдиновна Бикмуллина Резеда Ракиповна (255,452 руб., 100%) 30.593.000 35.416.000 38.833.000 75.444.000 -49%
УДАЧА, ООО 420132, Татарстан респ., г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 69 Любарская Анна Юрьевна Бикмуллина Резеда Ракиповна (10,000 руб., 100%) 8.240.000 40.028.000
47 АРАВАНА-МЕД, ООО 420061, Татарстан респ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29Б офис 303(Бизнес-центр «Татария») Сидоров Илья Витальевич Сидоров Илья Витальевич (10,000 руб., 100%) 38.298.000 36.976.000 38.298.000 36.976.000 4%
48 ЧАТЫР ТАУ ТРЕЙД, ООО 423332, Татарстан респ., Азнакаевский район, г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 20 Шакиров Руслан Аслямович Шакиров Руслан Аслямович (300,000 руб., 100%) 36.398.000 34.354.000 36.398.000 34.354.000 6%
49 ООО ЯШЛЕК 422900, Татарстан респ., Алексеевский район, пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 85 Фахрутдинова Ландыш Василовна Сафина Гольнур Тагировна (5,000 руб., 50%)
Фахрутдинова Ландыш Василовна (5,000 руб., 50%)		 35.393.000 34.082.000 35.393.000 34.082.000 4%
50 ОПТИКСЕРВИС, ООО 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Космонавтов, д. 2 Табунщик Сергей Николаевич Табунщик Сергей Николаевич (6,667 руб., 66.67%)
Криштофик Людмила Васильевна (2,916 руб., 29.16%)
Криштофик Наталья Сергеевна (417 руб., 4.17%)		 34.761.000 32.933.000 34.761.000 32.933.000 6%
51 ЫШАНЫЧ-Л, ООО 423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Чулман, д. 53 офис 106 Загидуллина Гузель Амировна ЫШАНЫЧ-Л, ООО (10,500 руб., 95.45%)
Загидуллина Гузель Амировна (500 руб., 4.55%)		 25.900.000 23.400.000 34.450.000 25.035.000 38%
ИСЦЕЛЕНИЕ, ООО 423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 97/2 кв. 18 Загидуллина Гузель Амировна Загидуллина Гузель Амировна (15,000 руб., 100%) 5.400.000
АПТЕКА ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ, ООО 423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 97/2 кв. 18 Загидуллина Гузель Амировна Загидуллина Гузель Амировна (10,000 руб., 100%) 3.150.000 1.635.000
52 КОНТАКТ-А, ООО 423259, Татарстан респ., Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Грибоедова корп. 16 Билалова Ракия Заваловна Ганиев Рамиль Рафаэлович (10,000 руб., 100%) 25.983.000 27.595.000 33.616.000 39.351.000 -15%
КОНТАКТА+, ООО 420066, Татарстан респ., г. Казань, ул. Чистопольская, д. 79 пом. №9 Ганиева Ляйля Азатовна Ганиев Рамиль Рафаэлович (10,000 руб., 100%) 7.633.000 11.756.000
53 БАТЫР, ООО 422700, Татарстан респ., Высокогорский район, с. Высокая Гора, ул. Б.Красная, д. 113 Хамитова Эльвира Рафгатовна Хамитова Эльвира Рафгатовна (301,000 руб., 100%) 32.670.000 28.990.000 32.670.000 28.990.000 13%
54 МЕДИАФАРМСЕРВИС, ООО 423930, Татарстан респ., Бавлинский район, г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 3 Тихонов Владимир Анатольевич Тихонов Владимир Анатольевич (8,400 руб., 100%) 31.525.000 30.697.000 31.525.000 30.697.000 3%
55 КОМПАНИЯ РАЦИОЛА, ООО 423462, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, д. 24 этаж 1 пом. 1 Косач Наталия Владимировна Андреев Валентин Сергеевич (10,000 руб., 80%)
Косач Наталия Владимировна (2,500 руб., 20%)		 27.065.000 6.058.000 29.172.000 8.891.000 228%
АСМ-КОМПАНИ, ООО 420100, Татарстан респ., г. Казань, проспект Победы, д. 152/33 Андреев Валентин Сергеевич Андреев Валентин Сергеевич (10,000 руб., 100%) 2.107.000 2.833.000
56 БИОКАМ, ООО 423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, бульвар Кол Гали, д. 16 офис 176 Габдрахманов Рафаил Габдулхакович Габдрахманов Рафаил Габдулхакович (10,000 руб., 100%) 29.087.000 39.935.000 29.087.000 39.935.000 -27%
57 АПТЕКИ ЖИВИ, ООО 423823, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 55 офис 2 Хастиев Ринат Мирбатович Хастиев Ринат Мирбатович (7,000 руб., 70%)
АПТЕКИ ЖИВИ, ООО (3,000 руб., 30%)		 28.762.000 17.057.000 28.762.000 17.057.000 69%
58 АПТЕКА № 366, ООО 423232, Татарстан респ., Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Владимира Комарова, д. 4А Ахметзянов Рустам Эрнстович Ахметзянов Рустам Эрнстович (6,700 руб., 67%)
Петухов Александр Михайлович (3,300 руб., 33%)		 23.932.000 21.080.000 23.932.000 21.080.000 14%
59 МКЗ, ООО 420078, Татарстан респ., г. Казань, ул. Революционная, д. 39 Назарова Елена Викторовна Назарова Елена Викторовна (15,000 руб., 100%) 23.753.000 24.737.000 23.753.000 24.737.000 -4%
60 МИР ЛЕКАРСТВ, ООО 423600, Татарстан респ., Елабужский район, г. Елабуга, проспект Мира, д. 53 офис 171 Дмитриев Михаил Евгеньевич Дмитриев Михаил Евгеньевич (6,600 руб., 66%)
Дмитриева Наталья Борисовна (3,400 руб., 34%)		 23.585.000 27.092.000 23.585.000 27.092.000 -13%
61 НАША АПТЕКА, ООО 422981, Татарстан респ., Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 55 А пом. Н-3 Гнеденков Вячеслав Владимирович Гнеденков Вячеслав Владимирович (10,000 руб., 100%) 22.771.000 10.391.000 22.771.000 10.391.000 119%
62 ДОКА-М, ООО 423930, Татарстан респ., Бавлинский район, г. Бавлы, пл. Октября, д. 9 пом. 6 Джежеря Раиса Николаевна Джежеря Раиса Николаевна (8,000 руб., 80%)
Джежеря Артем Владимирович (2,000 руб., 20%)		 22.331.000 23.931.000 22.331.000 23.931.000 -7%
63 МИЛА, ООО 422190, Татарстан респ., Мамадышский район, г. Мамадыш, ул. Красноармейская, д. 34 Хасанова Зульфия Миннехановна Хасанова Зульфия Миннехановна (10,000 руб., 100%) 22.000.000 22.500.000 22.000.000 22.500.000 -2%
64 АНДЫЗ-ФАРМ, ООО 423520, Татарстан респ., Заинский район, г. Заинск, проспект Нефтяников, д. 12 Аглямов Рустам Талгатович Аглямов Рустам Талгатович (15,000 руб., 50%)
АНДЫЗ-ФАРМ, ООО (15,000 руб., 50%)		 18.822.000 15.912.000 21.349.000 18.345.000 16%
АНДЫЗ-ПЛЮС, ООО 423520, Татарстан респ., Заинский район, г. Заинск, проспект Нефтяников, д. 12 Аглямов Рустам Талгатович АНДЫЗ-ПЛЮС, ООО (20,000 руб., 66.67%)
Аглямов Рустам Талгатович (10,000 руб., 33.33%)		 2.527.000 2.433.000
65 ДОКТОР ПИЛЮЛЬКИН, ООО 423250, Татарстан респ., Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 7А пом. 1 Тульчинская Диана Михайловна Баштанов Олег Николаевич (10,000 руб., 100%) 21.131.000 19.754.000 21.131.000 19.754.000 7%
66 РИВЬЕРА +, ООО 420127, Татарстан респ., г. Казань, ул. Максимова, д. 45А пом. 1010 офис 35 Наумова Наталья Ивановна Ибрагимова Рамина Рустемовна (10,000 руб., 100%) 21.069.000 10.735.000 21.069.000 10.735.000 96%
67 ФАРМ ПРОГРЕСС, ООО 420081, Татарстан респ., г. Казань, ул. Габдуллы Кариева, д. 10 офис 3 Масагутов Тимур Рустэмович Байбаков Рустам Асхатович (7,500 руб., 75%)
ПРОГРЕСС ГАРАНТ, ООО (2,400 руб., 24%)
Масагутов Тимур Рустэмович (100 руб., 1%)		 20.076.000 10.542.000 20.076.000 10.542.000 90%
68 АВИЦЕННА, ООО 422230, Татарстан респ., Агрызский район, г. Агрыз, ул. К.Маркса, д. 12 А Санникова Людмила Фуатовна Рассулова Лидия Мансуровна (18,500 руб., 50%)
Санникова Людмила Фуатовна (18,500 руб., 50%)		 19.915.000 15.706.000 19.915.000 15.706.000 27%
69 МЕДЭРА, ООО 420029, Татарстан респ, г. Казань, ул. Журналистов, д. 1 Гусева Екатерина Анатольевна Гусев Олег Анатольевич (5,000 руб., 50%)
Гусева Екатерина Анатольевна (5,000 руб., 50%)		 19.700.000 22.216.000 19.700.000 22.216.000 -11%
70 ТЕРРА ФАРМ, ООО 423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Чулман, д. 10В пом. 5 Галимов Айдар Ренатович Галимов Айдар Ренатович (10,000 руб., 100%) 18.482.000
18.482.000

71 АНДЫЗ, ООО 422470, Татарстан респ., Дрожжановский район, с. Старое Дрожжаное, ул. Дзержинского Валиуллов Алмаз Жадитович Валиуллов Алмаз Жадитович (10,000 руб., 66.66%)
Рябова Лилия Рамисовна (5,000 руб., 33.33%)		 18.456.000 16.965.000 18.456.000 16.965.000 9%
72 АПТЕКА №273, ООО 420034, Татарстан респ., г. Казань, ул. Горсоветская, д. 17 Гатина Роза Ильясовна Гатина Роза Ильясовна (21,568 руб., 40%)
Сафиуллин Руслан Рустэмович (16,176 руб., 30%)
Хасанов Ильдар Рустемович (16,176 руб., 30%)		 18.242.000 19.810.000 18.242.000 19.810.000 -8%
73 ЗАРЯ, ООО 423258, Татарстан респ., Лениногорский район, г. Лениногорск, проспект Шашина, д. 31 пом. 2 Гарипова Альфия Мухаматзакировна Гилялов Равиль Зяудатович (10,000 руб., 100%) 18.156.000 17.524.000 18.156.000 17.524.000 4%
74 ФАРМА-НЧ, ООО 423810, Татарстан респ., г. Набережные Челны, бульвар Романтиков, д. 8 кв. 216 Хусаинов Ренат Фагимович Хусаинов Ренат Фагимович (10,000 руб., 100%) 17.248.000 12.257.000 17.248.000 12.257.000 41%
75 ЗВЕЗДА, ООО 420015, Татарстан респ, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 46 пом. 20 Уразманов Артур Ринардович Уразманов Артур Ринардович (10,000 руб., 100%) 16.940.000
16.940.000

76 ТАБИБ, ООО 422650, Татарстан респ., Рыбно-Слободский район, пгт. Рыбная Слобода, ул. А.Алиша, д. 9 Файзуллина Флюра Фахриевна Файзуллина Флюра Фахриевна (195,000 руб., 65%)
Минвалеев Дамир Мухаметгалиевич (45,000 руб., 15%)
Файзуллин Айрат Ильдусович (21,000 руб., 7%)
Файзуллин Нияз Ильдусович (21,000 руб., 7%)
Мокеева Тамара Савельевна (18,000 руб., 6%)		 16.922.000 17.561.000 16.922.000 17.561.000 -4%
77 ЗВЦ ПЕЛИКАН, ООО 420127, Татарстан респ., г. Казань, ул. Симонова, д. 16 пом. 19 Мухтарова Марина Вячеславовна Мухтарова Марина Вячеславовна (10,000 руб., 100%) 16.886.000 14.209.000 16.886.000 14.209.000 19%
78 ИЗУМРУД, ООО СА 420049, Татарстан респ., г. Казань, ул. Спартаковская, д. 165 пом. 10 Лукина Венера Нафисовна Лукина Венера Нафисовна (10,000 руб., 100%) 16.098.000 8.991.000 16.098.000 8.991.000 79%
79 ФАРМАЦЕВТИК, ООО 420141, Татарстан респ., г. Казань, ул. Академика Завойского, д. 13 Емельянов Михаил Германович Емельянов Михаил Германович (10,000 руб., 100%) 15.908.000 17.348.000 15.908.000 17.348.000 -8%
80 МЕДЕЯ, ООО 423950, Татарстан респ., Ютазинский район, пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 1-Г Аглеева Светлана Валентиновна Аглеева Светлана Валентиновна (27,000 руб., 90%)
Валиева Нелли Фанисовна (3,000 руб., 10%)		 15.422.000 15.818.000 15.422.000 15.818.000 -3%
81 ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА, ООО 420012, Татарстан респ., г. Казань, ул. Бутлерова, д. 14 Ахметзянова Ильмира Замиловна Максимов Дмитрий Владимирович (10,000 руб., 100%) 15.413.000 12.068.000 15.413.000 12.068.000 28%
82 ОЧКИ.РУ, ООО 423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, д. 53 офис 378 Нерсесьян Павел Левонович Нерсесьян Павел Левонович (5,000 руб., 50%)
Нерсесьян Юрий Левонович (5,000 руб., 50%)		 15.238.000 14.243.000 15.238.000 14.243.000 7%
83 ИНФАНТА, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гвардейская, д. 42 пом. 1011 Гареев Булат Маратович Гареев Булат Маратович (10,200 руб., 100%) 14.693.000 11.296.000 14.693.000 11.296.000 30%
84 ЯРФАРМ, ООО 423820, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Им Мусы Джалиля, д. 4 Фролова Наталья Гиральдовна Фролова Наталья Гиральдовна (10,000 руб., 100%) 7.820.000 7.323.000 13.803.000 11.281.000 22%
РУСНАТ, ООО 423803, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект В.Фоменко, д. 64 пом. 1002 Фролова Наталья Гиральдовна Фролова Наталья Гиральдовна (10,000 руб., 100%) 5.983.000 3.958.000
85 АЛМАЗ, ООО 422980, Татарстан респ., Чистопольский район, г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 92А корп. Н-2 Мингулова Зайтуня Мингачовна Мингулов Азат Миншакирович (710,000 руб., 50.35%)
Мингулова Зайтуня Мингачовна (700,000 руб., 49.65%)		 13.771.000 15.180.000 13.771.000 15.180.000 -9%
86 ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛМАГАЧ, ООО , Татарстан респ, г. Казань, тракт Сибирский, д. 7/6 Бареева Фарида Шагинуровна Бареева Фарида Шагинуровна (1,306,800 руб., 100%) 12.981.000 13.543.000 12.981.000 13.543.000 -4%
87 ВИТА, ООО 423740, Татарстан респ., Актанышский район, с. Актаныш, ул. М.Вахитова, д. Б/№ Зарипова Альфия Гилмулловна Зарипова Альфия Гилмулловна (39,407 руб., 100%) 12.972.000 12.900.000 12.972.000 12.900.000 1%
88 АЛЬФАРМ, ООО 420011, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гарифа Ахунова, д. 16 пом. 1008 Абдуллин Альберт Фаритович Абдуллин Фарит Шафикович (5,000 руб., 50%)
Ибрагимова Флера Рифгатовна (5,000 руб., 50%)		 12.190.000 10.630.000 12.190.000 10.630.000 15%
89 МАСТЕР+, ООО 422250, Татарстан респ., Балтасинский район, пгт. Балтаси, ул. Ленина, д. 57 А Хасанова Венера Ситдиковна Галявиев Разяб Файлясуфович (10,000 руб., 100%) 12.180.000 18.675.000 12.180.000 18.675.000 -35%
90 ДЕЙЛИ-ФАРМ, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Курская, д. 27 пом. 1000 Абдуллина Эльмира Биктимировна Абдуллина Эльмира Биктимировна (10,000 руб., 100%) 11.962.000 11.299.000 11.962.000 11.299.000 6%
91 БЬЮТИ ОПТИКС, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Спортивная, д. 3 Сафина Наиля Мисхатовна Мухамедрахимова Альфия Мисхатовна (11,000 руб., 100%) 11.625.000 13.325.000 11.625.000 13.325.000 -13%
92 ШИФА, ООО 423892, Татарстан респ., Тукаевский район, пос. Сосновый Бор, ул. Нагорная, д. 40 А Шафигуллина Нурсина Мухаматгалиевна Шафигуллина Нурсина Мухаматгалиевна (10,000 руб., 100%) 10.800.000 11.580.000 10.800.000 11.580.000 -7%
93 АРМАН, ООО 423815, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Им Вахитова, д. 16 офис 54 Зинурова Халида Котдусовна Зинурова Халида Котдусовна (10,000 руб., 100%) 10.730.000 10.474.000 10.730.000 10.474.000 2%
94 ЗООВЕТСНАБ, ООО 422430, Татарстан респ., Буинский район, г. Буинск, ул. Вокзальная, д. 39 корп. - офис Шайдуллина Надежда Аркадьевна Шайдуллина Надежда Аркадьевна (10,000 руб., 100%) 10.062.000 9.725.000 10.062.000 9.725.000 3%
95 РИАФАРМ, ООО 423450, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Радищева, д. 65 пом. 1001 Мустафин Ильдус Рафисович Губанов Александр Юрьевич (3,500 руб., 33.33%)
Мустафин Ильдус Рафисович (3,500 руб., 33.33%)
Сагдеев Рафаэль Рашатович (3,500 руб., 33.33%)		 9.700.000 8.745.000 9.700.000 8.745.000 11%
96 ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ПЛЮС, ООО 420061, Татарстан респ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 57Б пом. 1 Ярмеев Роман Владимирович Ярмеев Роман Владимирович (10,000 руб., 100%) 9.425.000 5.456.000 9.425.000 5.456.000 73%
97 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ИМ, ООО 420034, Татарстан респ, г. Казань, ул. Декабристов, д. 131Е Прокофьева Наталья Юрьевна Ахметзянов Марат Илгизович (10,000 руб., 100%) 9.055.000 8.194.000 9.055.000 8.194.000 11%
98 АВИЦЕННА, ООО 423600, Татарстан респ., Елабужский район, г. Елабуга, проспект Нефтяников, д. 33 Валиахметова Голсина Гарифзяновна Габдуллин Рустам Минникаевич (2,800 руб., 0.89%)
Закиров Ильдар Мансурович (2,800 руб., 0.89%)
Мурсеева Ильгиза Гариповна (2,800 руб., 0.89%)		 8.999.000 13.649.000 8.999.000 13.649.000 -34%
99 ЦИТРУС+, ООО 420088, Татарстан респ., г. Казань, ул. Журналистов, д. 30 пом. 54 Нафикова Ландыш Фирдинандовна Зимагулов Айрат Маратович (5,000 руб., 50%)
Нафикова Ландыш Фирдинандовна (5,000 руб., 50%)		 8.543.000 3.969.000 8.543.000 3.969.000 115%
100 ПОЛИМЕД, ООО 420126, Татарстан респ., г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 21б пом. 1Н Файзуллин Раис Индусович Гайниев Равиль Шайхывалиевич (10,000 руб., 100%) 8.497.000 11.686.000 8.497.000 11.686.000 -27%
Максим Матвеев, аналитическая служба "Реального времени"
АналитикаОбществоМедицинаБизнесРозничная торговля Татарстан
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 08:14
    Вита молодцы. У них и цены нормальные и карты имеются
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  • Анонимно 09:32
    Короче, все аптеки объединены
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  • Анонимно 10:03
    Наживаются все на болезнях...
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    Анонимно 11:25
    То есть если они позакрываются - то всем лучше будет? Или они должны таблетки бесплатно раздавать?
    Ответить
  • Анонимно 11:48
    на фото пермская аптека, а о ней не слова...
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    Анонимно 13:34
    Значит в топ не попала
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