Кому принадлежит аптечный рынок Татарстана
Аптеки Татарстана: очки вместо лекарств, монополизация рынка и лидерские позиции сетей из Самары и Ижевска
По данным аналитической службы «Реального времени», в 2018 году (более свежих даных в открытом доступе нет, — прим. ред.) совокупная прибыль 100 крупнейших аптечных и медицинских компаний Татарстана довольно существенно выросла — на 6%, составив 14,2 млрд рублей. О лидерах фармакологического ретейла Татарстана, их экономике и динамике рынка — в обзоре «Реального времени».
Самарская «Вита» в Татарстане стала номером один по обороту среди аптек
Почти половина — а точнее, 44% всей выручки аптек из топ-100 приходится лишь на трех крупнейших игроков. За 2018 год они заработали 6,21 млрд рублей. Почти половина этих денег — это выручка лишь одной сети, которая имеет корни из соседнего региона.
Большинство сетей показывают разнонаправленную динамику. Однако заметна тенденция: в основном местные игроки или снижают объемы выручки, или не растут. А вот сети из других регионов, наоборот, наращивают обороты, причем это касается и франчайзинговых точек.
Крупнейшей на татарстанском аптечном рынке стала группа юрлиц, принадлежащих Татьяне Карпачевой и Евгению Янькову. В эту группу входят девять организаций, крупнейшие из которых — ООО «Венера» с выручкой 549 млн рублей в 2018 году, «Гелиос» с 415 млн, «Калипсо» с 396 млн и «Абсолют» с 343 млн рублей.
Эти компании представляют казанские аптеки сети «Вита», которая несколько лет назад начала обширную экспансию в Татарстане. Совокупная выручка всех компаний группы составила в 2018 году почти два с половиной — а точнее, 2,45 млрд рублей. Это — на 35% больше, чем годом ранее. Напомним, год назад «Вита» занимала по выручке второе место, а 2 года назад — третье. И вот, наконец, в 2018 году сеть вышла на первое место.
Положительную динамику показывают не все юридические лица «Виты» — но в целом группа растет благодаря замечательным результатам казанских ООО «Венера» (рост на 31 млн рублей), «Калипсо» (рост на 123 миллиона), «Гиперион» (почти на 200 миллионов), а также челнинского ООО «Элара» (примерно на 135 млн рублей).
Салоны оптики «Корд» компенсируют продажу «Казанских аптек»
Второе место — за группой юрлиц, состоящей из 11 обществ с ограниченной ответственностью, которые принадлежат Иреку, Джаудату и Радику Миннахметовым. Среди этих юридических лиц — ООО «Корд», «Оптика-Онлайн» и «Корд-Линза» (связаны с сетью магазинов оптики «Корд»), «Казанские аптеки», «Ситифарм», «Фармула».
Отметим, что совокупная выручка группы по году снизилась на 29% — с 2,8 до 2 млрд рублей. Особенно заметно «проседание» у «Казанских аптек» (с 395,5 до 216,2 млн рублей). Впрочем, сеть была продана в августе 2018 года краснодарскому ретейлеру «Апрель».
А вот розничный бизнес, приобретенный семьей Миннахметовых у Марины Решетниковой только в 2016 году, наоборот растет, причем как в случае с физическими магазинами (ООО «Корд» улучшил показатель с 505,6 до 547 млн рублей), так и в случае с интернет-торговлей (выручка ООО «Оптика-Онлайн» выросла с 294,2 до 330,6 млн рублей).
«Аптеки 36,6» растут после продажи «Фармленду»
Растет, как и «Вита», третья по величине сеть аптек — объединенная владельцами Олегом Муровым и Аделей Кальметьевой. Она представлена шестью юридическими лицами, основное из которых — ООО «Аптеки 36,6». Аптечная сеть с одноименным названием (в нее входило более ста аптек), напомним, в середине 2017 года была продана основателем Артуром Уразмановым башкирской сети «Фармленд» (ее-то как раз и представляют Олег Муров и Аделя Кальметьева).
Среди других юрлиц этой же сети в регионе — «Городские аптеки», «Аптеки Казани», «Арта-Фарм», «Аптека отличная» и «Столичные аптеки». Общий рост выручки сети в 2018 году составил внушительные 36% — с 1,3 до 1,76 млрд рублей. Интересно, что рост доходов показало каждое из юридических лиц, входящих в холдинг.
Спад после топ-3
Эта сеть и закрывает список «большой тройки»: уже у находящейся на четвертой позиции сети показатели выручки гораздо меньше — в три с лишним раза. Речь идет о сети Ильсура Зиганшина, состоящей из двух юридических лиц — «Аптека от склада» и «Аптека Протей». Общая выручка составляет 505,9 млн рублей — это на 17% больше, чем год назад. Компании работают под управлением УК «Фармаимпекс — Управляющая компания», так что, судя по всему, это — франчайзинговый проект ижевской сети Владимира Зверева. В группу входят также «Бережная аптека» и «Аптека оптовых цен».
Замыкает пятерку лидеров рынка ООО «НПП Ветфармагарант», зарегистрированное в поселке ж/д разъезда Киндери. Владельцем предприятия значится Алексей Грачев. Компания показала выручку в размере 413,8 млн рублей — за год она выросла на 2%. Компания, специализируется на продвижении и продажах кормовых добавок, кормов, ветеринарных препаратов, средств гигиены, оборудования и инструментов для ветеринарии: антибактериальных препаратов, вакцин, сывороток, витаминов, мазей, спреев, гелей.
Стабильность «Сакуры» и резкий рост ижевской франшизы
Шестое место среди крупнейших аптечных сетей Татарстана по выручке за 2018 год — у сети аптек «Сакура», принадлежащей Альфие Нугмановой (основателем и, как считается, совладельцем компании является депутат Казгордумы Марат Бикмуллин). Выручка аптек за год уменьшилась на 3%, с 378,8 до 366 млн рублей. У одного из юрлиц оборот уменьшился с 233,4 до 227,5 млн, а у другого — со 145,4 до 138,5 млн рублей. Отметим, что ранее сеть находилась на четвертом месте.
Седьмое место — у группы, состоящей из ООО «Бережная аптека» и «Фарм Плюс». Владеет компаниями Алексей Владимирович Зверев, а директор одной из них — Ильсур Зиганшин, уже упоминавшийся в контексте «Аптеки от склада» и «Аптеки Протей». «Бережной аптекой» управляет «Фармаимпекс — Управляющая компания», принадлежащая Владимиру Звереву, так что, похоже, сеть имеет те же корни, что и «Аптека от склада», но с другой структурой собственности. Сеть «Фарм Плюс» и «Бережная аптека» показала один из самых сильных скачков выручки в 2018 году — более чем в два раза, со 169,9 до 344,5 млн рублей.
Восьмое место — у ООО «ТПП Оптика», принадлежащего ООО «Планета оптика», Андрею и Любови Малышевым, Раисе Поскониной и Андрею Дрягунову. Выручка сети составила 336,2 млн рублей — на 7% больше, чем год назад. Компания, впрочем, является сетью не аптек, а салонов оптики, работающей под брендом «Планета оптики» — второй в регионе после «Корда». Она работает в десяти городах региона, включая Казань, Альметьевск, Бугульму, Лениногорск. В Казани у сети 11 салонов.
Девятое место оказалось у значительно — на 22% — снизившей прибыль сети «Ривьера». Принадлежит она Наиле Багавеевой. Выручка снизилась с 409,4 до 317,5 млн рублей. Год назад сеть находилась на шестом месте, снизив оборот всего на 2%. Отметим, что владелица входит в число собственников ТЦ «Арго» (вероятно, того самого, что расположен на пересечении улиц Меридианной и Чистопольской).
Замыкает десятку ООО «Фирма А.Р.М.» Хамита Бахтиева и Расиха Харисова. Выручка юрлица снизилась на 3%, с 321,7 до 312,7 млн рублей. Компания, работающая под брендом «Арм», зарегистрирована в Набережных Челнах, на проспекте Вахитова.
|№
|Наименование
|Адрес
|Руководитель
|Собственники
|Выручка за 2018 год, руб.
|Выручка за 2017 год, руб.
|Суммарная выручка за 2018 год, руб.
|Суммарная выручка за 2017 год, руб.
|Изменение
|1
|ВЕНЕРА, ООО
|420066, Татарстан респ., г. Казань, ул. Бондаренко, д. 5А пом. 3
|Хайбуллина Алина Николаевна
|Карпачева Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)
Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%)
|548.981.000
|518.227.000
|2.454.748.000
|1.812.614.000
|35%
|ГЕЛИОС, ООО
|423826, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 125 ком. 44
|Быкова Людмила Павловна
|Карпачева Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)
Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%)
|415.371.000
|421.640.000
|КАЛИПСО, ООО
|420066, Татарстан респ., г. Казань, ул. Бондаренко, д. 5а пом. 7
|Хайбуллина Алина Николаевна
|Карпачева Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)
Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%)
|395.650.000
|272.767.000
|АБСОЛЮТ, ООО
|423826, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 125 (50/10) ком. 34
|Быкова Людмила Павловна
|Карпачева Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)
Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%)
|343.168.000
|342.526.000
|ЭРИДАН, ООО
|423826, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 125 офис 28
|Быкова Людмила Павловна
|Карпачёва Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)
Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%)
|262.990.000
|233.660.000
|ГИПЕРИОН, ООО
|420066, Татарстан респ., г. Казань, ул. Бондаренко, д. 5А пом. 10
|Хайбуллина Алина Николаевна
|Карпачёва Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)
Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%)
|207.053.000
|8.430.000
|ЭЛАРА, ООО
|423826, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 125 офис 29
|Быкова Людмила Павловна
|Карпачева Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)
Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%)
|149.274.000
|15.364.000
|ГИДРА, ООО
|420029, Татарстан респ., г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 34 корп. 10 пом. 24
|Хайбуллина Алина Николаевна
|Карпачёва Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)
Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%)
|100.303.000
|
|АИСТ, ООО
|420029, Татарстан респ., г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 34 корп. 10 пом. 21
|Мраморнова Светлана Владимировна
|Карпачёва Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)
Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%)
|31.958.000
|
|2
|КОРД, ООО
|420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 пом. 5
|Рубцов Владимир Константинович
|Миннахметов Ирек Заудатович (5,100 руб., 51%)
Миннахметов Джаудат Мидхатович (4,900 руб., 49%)
|547.185.000
|505.592.000
|1.991.433.000
|2.801.251.000
|-29%
|ОПТИКА-ОНЛАЙН, ООО
|420140, Татарстан респ., г. Казань, ул. Ломжинская, д. 17
|Ибрагимова Аделя Наилевна
|Миннахметов Ирек Заудатович (5,100 руб., 51%)
Миннахметов Джаудат Мидхатович (4,900 руб., 49%)
|330.587.000
|294.175.000
|КАЗАНСКИЕ АПТЕКИ, ООО
|420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 пом. 7
|Рубцов Владимир Константинович
|Миннахметов Джаудат Мидхатович (5,100 руб., 51%)
Миннахметов Ирек Заудатович (4,900 руб., 49%)
|216.231.000
|392.531.000
|ФАРМУЛА, ООО
|422000, Татарстан респ., Арский район, г. Арск, пл. Советская, д. 21
|Сёмина Татьяна Николаевна
|Миннахметов Джаудат Мидхатович (5,100 руб., 51%)
Миннахметов Ирек Заудатович (4,900 руб., 49%)
|180.293.000
|363.321.000
|ФАРМАРТ, ООО
|422060, Татарстан респ., Сабинский район, пгт. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, д. 74/59
|Хасанова Венера Ситдиковна
|Миннахметов Джаудат Мидхатович (5,100 руб., 51%)
Миннахметов Ирек Заудатович (4,900 руб., 49%)
|171.989.000
|333.477.000
|АСТРУМ, ООО
|422550, Татарстан респ., Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Татарстан, д. 20
|Семина Татьяна Николаевна
|Миннахметов Джаудат Мидхатович (5,100 руб., 51%)
Миннахметов Ирек Заудатович (4,900 руб., 49%)
|156.571.000
|314.788.000
|ГРИНТЕК, ООО
|420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 пом. 11
|Корчагина Виктория Вячеславовна
|Миннахметов Ирек Заудатович (10,000 руб., 100%)
|120.005.000
|226.185.000
|КОРД-ЛИНЗА, ООО
|420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 пом. 8
|Карпова Елена Николаевна
|Миннахметов Ирек Заудатович (10,000 руб., 100%)
|97.310.000
|47.647.000
|БУЛАТ ЛТД, ООО
|423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, тракт Сармановский, д. 66
|Карпухин Петр Владимирович
|Миннахметов Джаудат Мидхатович (157,284 руб., 51%)
Миннахметов Ирек Заудатович (151,116 руб., 49%)
|80.477.000
|144.305.000
|СИТИФАРМ, ООО
|420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 пом. 2
|Корчагина Виктория Вячеславовна
|Миннахметов Джаудат Мидхатович (5,100 руб., 51%)
Миннахметов Ирек Заудатович (4,900 руб., 49%)
|78.024.000
|155.370.000
|РАДЕКО, ООО
|420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 литера А пом. 1
|Хасанзянов Фаннур Маратович
|Миннахметов Радик Заудатович (10,000 руб., 100%)
|12.761.000
|23.860.000
|3
|АПТЕКИ 36,6, ООО
|420111, Татарстан респ., г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 29/14 литера Б
|Маликова Елена Николаевна
|Муров Олег Радикович (1,828,893 руб., 60%)
Кальметьева Аделя Рустэмовна (1,219,262 руб., 40%)
|354.921.000
|274.322.000
|1.764.113.000
|1.295.454.000
|36%
|ГОРОДСКИЕ АПТЕКИ, ООО
|420111, Татарстан респ., г. Казань, ул. Кремлевская, д. 23/17 пом. 2Н
|Маликова Елена Николаевна
|Муров Олег Радикович (6,000 руб., 60%)
Кальметьева Аделя Рустэмовна (4,000 руб., 40%)
|323.799.000
|237.909.000
|АПТЕКИ КАЗАНИ, ООО
|420111, Татарстан респ., г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 29/14 литера Б пом. 1
|Маликова Елена Николаевна
|Муров Олег Радикович (6,000 руб., 60%)
Кальметьева Аделя Рустэмовна (4,000 руб., 40%)
|321.956.000
|244.085.000
|АРТА-ФАРМ, ООО
|420015, Татарстан респ., г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 46
|Нуриева Алия Рафимовна
|Муров Олег Радикович (168,000 руб., 60%)
Кальметьева Аделя Рустэмовна (112,000 руб., 40%)
|304.285.000
|220.293.000
|АПТЕКА ОТЛИЧНАЯ, ООО
|420015, Татарстан респ., г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 46 пом. 19
|Нуриева Алия Рафимовна
|Муров Олег Радикович (6,000 руб., 60%)
Кальметьева Аделя Рустэмовна (4,000 руб., 40%)
|262.156.000
|182.626.000
|СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ, ООО
|420097, Татарстан респ., г. Казань, ул. Достоевского, д. 66/17 пом. 1001
|Маликова Елена Николаевна
|Муров Олег Радикович (6,000 руб., 60%)
Кальметьева Аделя Рустэмовна (4,000 руб., 40%)
|196.996.000
|136.219.000
|4
|АПТЕКА ОТ СКЛАДА, ООО
|420132, Татарстан респ., г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 53 пом. 1000
|Управляющая компания ФАРМАИМПЕКС-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО
|Зиганшин Ильсур Мансурович (10,000 руб., 100%)
|314.993.000
|313.192.000
|505.923.000
|433.469.000
|17%
|АПТЕКА ПРОТЕЙ, ООО
|420103, Татарстан респ., г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 25 пом. 1000
|Управляющая компания ФАРМАИМПЕКС-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО
|Зиганшин Ильсур Мансурович (10,000 руб., 100%)
|190.930.000
|120.277.000
|5
|НПП ВЕТФАРМГАРАНТ, ООО
|422718, Татарстан респ., Высокогорский район, пос. Ж/Д Разъезда Киндери, ул. Лесная, д. 7 офис 3
|Кляцкая Юлия Валерьевна
|Грачев Алексей Евгеньевич (10,000 руб., 100%)
|413.781.000
|407.555.000
|413.781.000
|407.555.000
|2%
|6
|САКУРА-ФАРМАЦИЯ, ООО
|420039, Татарстан респ., г. Казань, ул. Декабристов, д. 164/91
|Нугманова Альфия Ракиповна
|Нугманова Альфия Ракиповна (200,000 руб., 100%)
|227.458.000
|233.391.000
|365.966.000
|378.805.000
|-3%
|АПТЕКА САКУРА №7, ООО
|420075, Татарстан респ., г. Казань, ул. Советская, д. 25
|Хайрутдинова Наиля Рифкатовна
|Нугманова Альфия Ракиповна (10,000 руб., 100%)
|138.508.000
|145.414.000
|7
|БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА, ООО
|420021, Татарстан респ., г. Казань, ул. Татарстан, д. 11 пом. 1103
|Управляющая компания ФАРМАИМПЕКС-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО
|Зверев Алексей Владимирович (10,000 руб., 100%)
|278.081.000
|135.975.000
|344.506.000
|169.885.000
|103%
|ФАРМ ПЛЮС, ООО
|423258, Татарстан респ., Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 61 пом. 7
|Зиганшин Ильсур Мансурович
|Зверев Алексей Владимирович (10,000 руб., 100%)
|66.425.000
|33.910.000
|8
|ТПП ОПТИКА, ООО
|420101, Татарстан респ., г. Казань, ул. Хусаина Мавлютова, д. 9
|Малышев Андрей Леонидович
|ПЛАНЕТА ОПТИКА, ООО (13,092,520 руб., 46.76%)
Малышев Андрей Леонидович (11,438,280 руб., 40.85%)
Малышева Любовь Захаровна (2,278,080 руб., 8.14%)
Посконина Раиса Сергеевна (883,120 руб., 3.15%)
Дрягунов Андрей Леонидович (308,000 руб., 1.10%)
|336.244.000
|314.689.000
|336.244.000
|314.689.000
|7%
|9
|РИВЬЕРА, ООО
|420132, Татарстан респ., г. Казань, ул. Адоратского, д. 27 пом. 4
|Чубова Лилия Васильевна
|Багавеева Наиля Лягитовна (10,000 руб., 100%)
|317.513.000
|409.350.000
|317.513.000
|409.350.000
|-22%
|10
|А.Р.М., ООО ФИРМА
|423810, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Им Вахитова, д. 15
|Бахтиев Хамит Шамилович
|Бахтиев Хамит Шамилович (5,000 руб., 50%)
Харисов Расих Вазихович (5,000 руб., 50%)
|312.719.000
|321.698.000
|312.719.000
|321.698.000
|-3%
|11
|ЗДОРОВЬЕ, ООО
|423812, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 25 корп. А
|Алексеева Елена Владимировна
|Залалдинов Альберт Сагитович (3,200 руб., 32%)
Мубаракшин Фарид Батыршович (3,200 руб., 32%)
БИОС, ООО (2,000 руб., 20%)
Алексеева Елена Владимировна (1,600 руб., 16%)
|192.917.000
|224.152.000
|293.345.000
|330.542.000
|-11%
|БИОС, ООО
|423600, Татарстан респ., Елабужский район, г. Елабуга, проспект Нефтяников, д. 113 офис 2
|Алексеева Елена Владимировна
|Залалдинов Альберт Сагитович (4,000 руб., 40%)
Мубаракшин Фарид Батыршович (4,000 руб., 40%)
Алексеева Елена Владимировна (2,000 руб., 20%)
|100.428.000
|106.390.000
|12
|МЕГА ФАРМ КАЗАНЬ, ООО
|420000, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гвардейская, д. 33 пом. 604
|Управляющая компания МЕГА ФАРМ ИНВЕСТ, ООО
|МЕГА ФАРМ, ООО (10,000 руб., 100%)
|279.516.000
|49.965.000
|279.516.000
|49.965.000
|459%
|13
|СОЦИАЛЬНЫЕ АПТЕКИ, ООО
|420064, Татарстан респ., г. Казань, ул. Баки Урманче, д. 1 пом. 1113
|Нуриев Марат Азатович
|Нуриев Марат Азатович (10,000 руб., 100%)
|144.732.000
|182.391.000
|272.175.000
|316.751.000
|-14%
|АПТЕКА СТОЛЕТНИК, ООО
|420137, Татарстан респ., г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 93
|Салатова Наталья Ивановна
|Нуриев Марат Азатович (10,000 руб., 100%)
|127.443.000
|134.360.000
|14
|АПТЕКА ОПТОВЫХ ЦЕН, ООО
|420132, Татарстан респ., г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 55
|Михаленко Валерий Юрьевич
|Кабышев Андрей Михайлович (5,000 руб., 50%)
Михаленко Валерий Юрьевич (5,000 руб., 50%)
|123.436.000
|102.541.000
|233.896.000
|179.450.000
|30%
|ЧЕЛНЫФАРМ, ООО
|423814, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Ахметшина, д. 108 корп. А
|Михаленко Валерий Юрьевич
|Кабышев Андрей Михайлович (6,600 руб., 66%)
Михаленко Валерий Юрьевич (3,400 руб., 34%)
|87.574.000
|76.909.000
|АПТЕКА ЭКОНОМ, ООО
|420100, Татарстан респ., г. Казань, ул. Хайдара Бигичева, д. 22 пом. 1002
|Михаленко Валерий Юрьевич
|Кабышева Татьяна Григорьевна (5,000 руб., 50%)
Михаленко Валерий Юрьевич (5,000 руб., 50%)
|22.886.000
|
|15
|РАН, ООО
|420043, Татарстан респ., г. Казань, ул. Калинина, д. 62
|Нагаев Роберт Тимербаевич
|Нагаева Алина Робертовна (10,000 руб., 100%)
|224.219.000
|240.919.000
|224.219.000
|240.919.000
|-7%
|16
|РТНК, ООО
|420043, Татарстан респ., г. Казань, ул. Калинина, д. 62
|Нагаев Роберт Тимербаевич
|Нагаев Роберт Тимербаевич (30,000 руб., 100%)
|211.345.000
|173.617.000
|211.345.000
|173.617.000
|22%
|17
|КЛАСС, ООО
|423452, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 26
|Серопян Анатолий Захарович
|Серопян Анатолий Захарович (4,000 руб., 40%)
Серопян Кирилл Анатольевич (2,000 руб., 20%)
Серопян Людмила Ивановна (2,000 руб., 20%)
Серопян Сергей Анатольевич (2,000 руб., 20%)
|95.864.000
|95.032.000
|201.449.000
|196.035.000
|3%
|Торговый дом ШНПЗ, ООО
|423452, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 26
|Серопян Сергей Анатольевич
|Серопян Анатолий Захарович (10,000 руб., 100%)
|64.416.000
|57.967.000
|ДЕБЮТ, ООО
|422840, Татарстан респ., Спасский район, г. Болгар, ул. Ленина, д. 106 А
|Серопян Анатолий Захарович
|Серопян Анатолий Захарович (10,000 руб., 100%)
|41.169.000
|43.036.000
|18
|ЭРАФАРМ, ООО
|420100, Татарстан респ., г. Казань, ул. Академика Глушко, д. 17 пом. 1000
|Зиганшин Эльдар Минзагитович
|Зиганшин Эльдар Минзагитович (10,100 руб., 100%)
|145.394.000
|105.937.000
|195.911.000
|164.989.000
|19%
|ВАШ ЛЕКАРЬ, ООО
|420138, Татарстан респ., г. Казань, проспект Победы, д. 30 корп. 1 пом. 1001
|Зиганшин Эльдар Минзагитович
|Зиганшин Эльдар Минзагитович (10,000 руб., 100%)
|50.517.000
|59.052.000
|19
|МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ, ООО
|420111, Татарстан респ., г. Казань, ул. Пушкина, д. 5/43 пом. 1002
|Воробьевская Марина Валерьевна
|Конобеев Леонид Валентинович (19,740 руб., 49.35%)
Спиридонов Владимир Николаевич (10,260 руб., 25.65%)
МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ, АО (10,000 руб., 25%)
|194.072.000
|159.285.000
|194.072.000
|159.285.000
|22%
|20
|НАРОДНАЯ АПТЕКА, ООО
|422985, Татарстан респ., Чистопольский район, г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 118А
|Гильманов Ильдар Ниязович
|Гильманов Артур Ильдарович (12,500 руб., 100%)
|160.204.000
|146.566.000
|160.204.000
|146.566.000
|9%
|21
|АЛОЭ-ФАРМ, ООО
|420039, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гагарина, д. 28 Б пом. 3
|Бронфман Анатолий Григорьевич
|Хайруллин Айрат Назипович (5,000 руб., 50%)
Хайруллин Илшат Назипович (5,000 руб., 50%)
|144.424.000
|224.224.000
|144.424.000
|224.224.000
|-36%
|22
|ВЕГА, ООО
|420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 50 офис 308
|Герогосьян Анна Эдуардовна
|Герогосьян Анна Эдуардовна (10,000 руб., 100%)
|141.948.000
|116.688.000
|141.948.000
|116.688.000
|22%
|23
|НА ЗДОРОВЬЕ, ООО
|420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гвардейская, д. 46В кв. 19
|Мифтахов Марат Ильдарович
|Мифтахов Марат Ильдарович (3,400 руб., 34%)
Вагапова Гузель Фираиловна (3,300 руб., 33%)
Хусаинова Айгуль Фанисовна (3,300 руб., 33%)
|128.173.000
|96.047.000
|128.173.000
|96.047.000
|33%
|24
|ПКФ ЕВА ПЛЮС, ООО
|420049, Татарстан респ., г. Казань, ул. Нурсултана Назарбаева, д. 10 пом. 113-121
|Емельянова Елена Викторовна
|Емельянова Елена Викторовна (10,000 руб., 100%)
|64.892.000
|60.231.000
|127.433.000
|125.979.000
|1%
|ЕВА ПЛЮС, ООО
|420049, Татарстан респ., г. Казань, ул. Нурсултана Назарбаева, д. 10 пом. 113-121
|Емельянова Елена Викторовна
|Емельянова Елена Викторовна (10,000 руб., 100%)
|62.541.000
|65.748.000
|25
|КОМПАНИЯ БИОФАРМ, ООО
|423825, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Малиновая, д. 3
|Низамов Рашит Ринатович
|Низамов Рашит Ринатович (10,000 руб., 100%)
|75.507.000
|89.583.000
|116.249.000
|125.251.000
|-7%
|ЗООВЕТФАРМ, ООО
|423825, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Малиновая, д. 3
|Низамов Рашит Ринатович
|Низамов Рашит Ринатович (10,000 руб., 100%)
|40.742.000
|35.668.000
|26
|ШИФА, ООО
|420034, Татарстан респ., г. Казань, ул. 2-Я Юго-Западная, д. 32 пом. 1000
|Яумеев Марсель Мансурович
|Яумеев Марсель Мансурович (30,000 руб., 100%)
|82.172.000
|50.256.000
|114.607.000
|54.601.000
|110%
|АПТЕКА ВЕКА+, ООО
|420034, Татарстан респ., г. Казань, ул. 2-Я Юго-Западная, д. 32 пом. 1000
|Яумеев Марсель Мансурович
|Яумеев Марсель Мансурович (30,000 руб., 100%)
|32.435.000
|4.345.000
|27
|АЛЬКАИР, ООО АПТЕКА
|423831, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, д. 39
|Зиярова Равия Нургалиевна
|Зияров Ильдар Зямилович (6,000 руб., 60%)
Зиярова Алиса Ильдаровна (4,000 руб., 40%)
|114.373.000
|116.885.000
|114.373.000
|116.885.000
|-2%
|28
|МИЛФАРМ, ООО
|423806, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Железнодорожников, д. 11 офис 104
|Иванчина Марина Александровна
|Иванчина Марина Александровна (10,000 руб., 100%)
|105.435.000
|144.955.000
|105.435.000
|144.955.000
|-27%
|29
|ХЭЛС, ООО
|420047, Татарстан респ., г. Казань, ул. Центрально-Мариупольская, д. 105
|Рукавишников Дмитрий Владимирович
|Рукавишников Дмитрий Владимирович (10,000 руб., 100%)
|103.358.000
|122.847.000
|103.358.000
|122.847.000
|-16%
|30
|УНИВЕРСАЛ, ООО
|422542, Татарстан респ., Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, д. 60
|Латыпов Нагим Вагизович
|Латыпов Нагим Вагизович (5,000 руб., 50%)
Латыпов Рашит Вагизович (5,000 руб., 50%)
|100.438.000
|103.304.000
|100.438.000
|103.304.000
|-3%
|31
|МА ФАРМ-ПРИМА, ООО
|423241, Татарстан респ., Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 51
|Иванов Андрей Владимирович
|Ахметов Слава Исламович (165,000 руб., 55%)
Иванова Раиса Сергеевна (135,000 руб., 45%)
|66.485.000
|80.544.000
|80.608.000
|98.902.000
|-18%
|ЗДОРОВЬЕ, ООО АПТЕКА
|423237, Татарстан респ., Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Якупова, д. 66
|Иванов Андрей Владимирович
|Ахметов Слава Исламович (5,500 руб., 55%)
Иванова Раиса Сергеевна (4,500 руб., 45%)
|14.123.000
|18.358.000
|32
|ПАНАЦЕЯ-ФАРМ, ООО
|420054, Татарстан респ., г. Казань, ул. Авангардная, д. 167А
|Закирова Аида Бакиевна
|Глушков Геннадий Николаевич (7,500 руб., 75%)
Закирова Аида Бакиевна (2,000 руб., 20%)
Глушков Илья Геннадьевич (500 руб., 5%)
|72.466.000
|70.267.000
|72.466.000
|70.267.000
|3%
|33
|МАГНАТ, ООО
|420059, Татарстан респ., г. Казань, ул. Павлюхина, д. 85
|Зиганшина Наиля Рафаилевна
|Зиганшина Наиля Рафаилевна (20,000 руб., 100%)
|71.897.000
|76.690.000
|71.897.000
|76.690.000
|-6%
|34
|ИХЛАС, ООО
|423832, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 45 "А" офис 38
|Сафина Резида Анисовна
|Сафин Рафик Анварович (5,000 руб., 50%)
Тимерханов Рамиль Раифович (5,000 руб., 50%)
|67.393.000
|70.745.000
|67.393.000
|70.745.000
|-5%
|35
|ФАРМА-ИР, ООО
|423702, Татарстан респ., Мензелинский район, г. Мензелинск, ул. Изыскателей, д. 3/19
|Ефремова Ирина Ивановна
|Ефремова Ирина Ивановна (10,000 руб., 100%)
|67.102.000
|49.621.000
|67.102.000
|49.621.000
|35%
|36
|ТФК, ООО
|420111, Татарстан респ., г. Казань, ул. Кави Наджми, д. 1/8 пом. 15
|Ярцева Наталья Владимировна
|Ярцева Наталья Владимировна (10,000 руб., 100%)
|66.550.000
|
|66.550.000
|
|
|37
|ЛИКОН ПЛЮС, ООО
|423826, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Чулман, д. 106
|Поздняков Юрий Петрович
|Федотова Анна Рудольфовна (26,667 руб., 80%)
Поздняков Юрий Петрович (6,666 руб., 20%)
|65.803.000
|62.392.000
|65.803.000
|62.392.000
|5%
|38
|ФАРМСИТИ К, ООО
|420032, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гладилова, д. 22 офис 2
|Ильина Любовь Васильевна
|Ильина Любовь Васильевна (10,000 руб., 100%)
|62.889.000
|61.558.000
|62.889.000
|61.558.000
|2%
|39
|ДИВА 2016, ООО
|420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 пом. 12
|Стрельникова Екатерина Андреевна
|Файзрахманов Рустам Рашитович (10,000 руб., 100%)
|45.857.000
|7.665.000
|57.851.000
|24.742.000
|134%
|ПРОФИ-РЕСУРС, ООО
|420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 литера А пом. 5
|Абрамова Ольга Валерияновна
|Файзрахманов Рустам Рашитович (10,000 руб., 100%)
|11.994.000
|17.077.000
|40
|ФАРМА-РОСТ, ООО
|420087, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гвардейская, д. 65 офис 67
|Юсупова Динара Ильнуровна
|Юсупова Динара Ильнуровна (5,000 руб., 50%)
Юсупова Райса Камиловна (5,000 руб., 50%)
|55.855.000
|58.569.000
|55.855.000
|58.569.000
|-5%
|41
|АПТЕКА-ДИ, ООО
|423600, Татарстан респ., Елабужский район, г. Елабуга, проспект Нефтяников, д. 12
|Гибадуллина Дилюся Габдулхаковна
|Гибадуллин Гамир Нигматуллович (11,000 руб., 100%)
|50.086.000
|51.636.000
|50.086.000
|51.636.000
|-3%
|42
|ФАРМСЕРВИС, ООО
|423450, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 43
|Харитонова Лира Анасовна
|Харитонова Лира Анасовна (38,808 руб., 70%)
Антипов Анатолий Александрович (16,632 руб., 30%)
|44.525.000
|41.734.000
|44.525.000
|41.734.000
|7%
|43
|ГИППОКРАТ, ООО
|422870, Татарстан респ., Алькеевский район, с. Базарные Матаки, ул. Крайнова, д. 72 А
|Халилов Ильдар Галиевич
|Халилов Ильдар Галиевич (60,000 руб., 40%)
Созонова Ирина Валериановна (45,000 руб., 30%)
Халилова Эльмира Касымовна (45,000 руб., 30%)
|42.070.000
|40.983.000
|42.070.000
|40.983.000
|3%
|44
|ШАЛФЕЙ, ООО
|420140, Татарстан респ., г. Казань, проспект Победы, д. 116
|Вафина Алсу Насимовна
|Вафина Алсу Насимовна (10,000 руб., 100%)
|42.001.000
|99.949.000
|42.001.000
|99.949.000
|-58%
|45
|ЛАКТОН, ООО
|420111, Татарстан респ., г. Казань, ул. Миславского, д. 9 литера А, А1, А2 ком. 13Б, 14, 14А, 14Б
|Сафиуллина Гульнара Дамировна
|Кушниковский Игорь Александрович (11,000 руб., 100%)
|40.437.000
|45.620.000
|40.437.000
|45.620.000
|-11%
|46
|АПТЕКА № 24, ООО
|420029, Татарстан респ., г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 7/6
|Шарафеева Альфия Фасхутдиновна
|Бикмуллина Резеда Ракиповна (255,452 руб., 100%)
|30.593.000
|35.416.000
|38.833.000
|75.444.000
|-49%
|УДАЧА, ООО
|420132, Татарстан респ., г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 69
|Любарская Анна Юрьевна
|Бикмуллина Резеда Ракиповна (10,000 руб., 100%)
|8.240.000
|40.028.000
|47
|АРАВАНА-МЕД, ООО
|420061, Татарстан респ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29Б офис 303(Бизнес-центр «Татария»)
|Сидоров Илья Витальевич
|Сидоров Илья Витальевич (10,000 руб., 100%)
|38.298.000
|36.976.000
|38.298.000
|36.976.000
|4%
|48
|ЧАТЫР ТАУ ТРЕЙД, ООО
|423332, Татарстан респ., Азнакаевский район, г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 20
|Шакиров Руслан Аслямович
|Шакиров Руслан Аслямович (300,000 руб., 100%)
|36.398.000
|34.354.000
|36.398.000
|34.354.000
|6%
|49
|ООО ЯШЛЕК
|422900, Татарстан респ., Алексеевский район, пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 85
|Фахрутдинова Ландыш Василовна
|Сафина Гольнур Тагировна (5,000 руб., 50%)
Фахрутдинова Ландыш Василовна (5,000 руб., 50%)
|35.393.000
|34.082.000
|35.393.000
|34.082.000
|4%
|50
|ОПТИКСЕРВИС, ООО
|420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Космонавтов, д. 2
|Табунщик Сергей Николаевич
|Табунщик Сергей Николаевич (6,667 руб., 66.67%)
Криштофик Людмила Васильевна (2,916 руб., 29.16%)
Криштофик Наталья Сергеевна (417 руб., 4.17%)
|34.761.000
|32.933.000
|34.761.000
|32.933.000
|6%
|51
|ЫШАНЫЧ-Л, ООО
|423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Чулман, д. 53 офис 106
|Загидуллина Гузель Амировна
|ЫШАНЫЧ-Л, ООО (10,500 руб., 95.45%)
Загидуллина Гузель Амировна (500 руб., 4.55%)
|25.900.000
|23.400.000
|34.450.000
|25.035.000
|38%
|ИСЦЕЛЕНИЕ, ООО
|423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 97/2 кв. 18
|Загидуллина Гузель Амировна
|Загидуллина Гузель Амировна (15,000 руб., 100%)
|5.400.000
|
|АПТЕКА ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ, ООО
|423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 97/2 кв. 18
|Загидуллина Гузель Амировна
|Загидуллина Гузель Амировна (10,000 руб., 100%)
|3.150.000
|1.635.000
|52
|КОНТАКТ-А, ООО
|423259, Татарстан респ., Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Грибоедова корп. 16
|Билалова Ракия Заваловна
|Ганиев Рамиль Рафаэлович (10,000 руб., 100%)
|25.983.000
|27.595.000
|33.616.000
|39.351.000
|-15%
|КОНТАКТА+, ООО
|420066, Татарстан респ., г. Казань, ул. Чистопольская, д. 79 пом. №9
|Ганиева Ляйля Азатовна
|Ганиев Рамиль Рафаэлович (10,000 руб., 100%)
|7.633.000
|11.756.000
|53
|БАТЫР, ООО
|422700, Татарстан респ., Высокогорский район, с. Высокая Гора, ул. Б.Красная, д. 113
|Хамитова Эльвира Рафгатовна
|Хамитова Эльвира Рафгатовна (301,000 руб., 100%)
|32.670.000
|28.990.000
|32.670.000
|28.990.000
|13%
|54
|МЕДИАФАРМСЕРВИС, ООО
|423930, Татарстан респ., Бавлинский район, г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 3
|Тихонов Владимир Анатольевич
|Тихонов Владимир Анатольевич (8,400 руб., 100%)
|31.525.000
|30.697.000
|31.525.000
|30.697.000
|3%
|55
|КОМПАНИЯ РАЦИОЛА, ООО
|423462, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, д. 24 этаж 1 пом. 1
|Косач Наталия Владимировна
|Андреев Валентин Сергеевич (10,000 руб., 80%)
Косач Наталия Владимировна (2,500 руб., 20%)
|27.065.000
|6.058.000
|29.172.000
|8.891.000
|228%
|АСМ-КОМПАНИ, ООО
|420100, Татарстан респ., г. Казань, проспект Победы, д. 152/33
|Андреев Валентин Сергеевич
|Андреев Валентин Сергеевич (10,000 руб., 100%)
|2.107.000
|2.833.000
|56
|БИОКАМ, ООО
|423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, бульвар Кол Гали, д. 16 офис 176
|Габдрахманов Рафаил Габдулхакович
|Габдрахманов Рафаил Габдулхакович (10,000 руб., 100%)
|29.087.000
|39.935.000
|29.087.000
|39.935.000
|-27%
|57
|АПТЕКИ ЖИВИ, ООО
|423823, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 55 офис 2
|Хастиев Ринат Мирбатович
|Хастиев Ринат Мирбатович (7,000 руб., 70%)
АПТЕКИ ЖИВИ, ООО (3,000 руб., 30%)
|28.762.000
|17.057.000
|28.762.000
|17.057.000
|69%
|58
|АПТЕКА № 366, ООО
|423232, Татарстан респ., Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Владимира Комарова, д. 4А
|Ахметзянов Рустам Эрнстович
|Ахметзянов Рустам Эрнстович (6,700 руб., 67%)
Петухов Александр Михайлович (3,300 руб., 33%)
|23.932.000
|21.080.000
|23.932.000
|21.080.000
|14%
|59
|МКЗ, ООО
|420078, Татарстан респ., г. Казань, ул. Революционная, д. 39
|Назарова Елена Викторовна
|Назарова Елена Викторовна (15,000 руб., 100%)
|23.753.000
|24.737.000
|23.753.000
|24.737.000
|-4%
|60
|МИР ЛЕКАРСТВ, ООО
|423600, Татарстан респ., Елабужский район, г. Елабуга, проспект Мира, д. 53 офис 171
|Дмитриев Михаил Евгеньевич
|Дмитриев Михаил Евгеньевич (6,600 руб., 66%)
Дмитриева Наталья Борисовна (3,400 руб., 34%)
|23.585.000
|27.092.000
|23.585.000
|27.092.000
|-13%
|61
|НАША АПТЕКА, ООО
|422981, Татарстан респ., Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 55 А пом. Н-3
|Гнеденков Вячеслав Владимирович
|Гнеденков Вячеслав Владимирович (10,000 руб., 100%)
|22.771.000
|10.391.000
|22.771.000
|10.391.000
|119%
|62
|ДОКА-М, ООО
|423930, Татарстан респ., Бавлинский район, г. Бавлы, пл. Октября, д. 9 пом. 6
|Джежеря Раиса Николаевна
|Джежеря Раиса Николаевна (8,000 руб., 80%)
Джежеря Артем Владимирович (2,000 руб., 20%)
|22.331.000
|23.931.000
|22.331.000
|23.931.000
|-7%
|63
|МИЛА, ООО
|422190, Татарстан респ., Мамадышский район, г. Мамадыш, ул. Красноармейская, д. 34
|Хасанова Зульфия Миннехановна
|Хасанова Зульфия Миннехановна (10,000 руб., 100%)
|22.000.000
|22.500.000
|22.000.000
|22.500.000
|-2%
|64
|АНДЫЗ-ФАРМ, ООО
|423520, Татарстан респ., Заинский район, г. Заинск, проспект Нефтяников, д. 12
|Аглямов Рустам Талгатович
|Аглямов Рустам Талгатович (15,000 руб., 50%)
АНДЫЗ-ФАРМ, ООО (15,000 руб., 50%)
|18.822.000
|15.912.000
|21.349.000
|18.345.000
|16%
|АНДЫЗ-ПЛЮС, ООО
|423520, Татарстан респ., Заинский район, г. Заинск, проспект Нефтяников, д. 12
|Аглямов Рустам Талгатович
|АНДЫЗ-ПЛЮС, ООО (20,000 руб., 66.67%)
Аглямов Рустам Талгатович (10,000 руб., 33.33%)
|2.527.000
|2.433.000
|65
|ДОКТОР ПИЛЮЛЬКИН, ООО
|423250, Татарстан респ., Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 7А пом. 1
|Тульчинская Диана Михайловна
|Баштанов Олег Николаевич (10,000 руб., 100%)
|21.131.000
|19.754.000
|21.131.000
|19.754.000
|7%
|66
|РИВЬЕРА +, ООО
|420127, Татарстан респ., г. Казань, ул. Максимова, д. 45А пом. 1010 офис 35
|Наумова Наталья Ивановна
|Ибрагимова Рамина Рустемовна (10,000 руб., 100%)
|21.069.000
|10.735.000
|21.069.000
|10.735.000
|96%
|67
|ФАРМ ПРОГРЕСС, ООО
|420081, Татарстан респ., г. Казань, ул. Габдуллы Кариева, д. 10 офис 3
|Масагутов Тимур Рустэмович
|Байбаков Рустам Асхатович (7,500 руб., 75%)
ПРОГРЕСС ГАРАНТ, ООО (2,400 руб., 24%)
Масагутов Тимур Рустэмович (100 руб., 1%)
|20.076.000
|10.542.000
|20.076.000
|10.542.000
|90%
|68
|АВИЦЕННА, ООО
|422230, Татарстан респ., Агрызский район, г. Агрыз, ул. К.Маркса, д. 12 А
|Санникова Людмила Фуатовна
|Рассулова Лидия Мансуровна (18,500 руб., 50%)
Санникова Людмила Фуатовна (18,500 руб., 50%)
|19.915.000
|15.706.000
|19.915.000
|15.706.000
|27%
|69
|МЕДЭРА, ООО
|420029, Татарстан респ, г. Казань, ул. Журналистов, д. 1
|Гусева Екатерина Анатольевна
|Гусев Олег Анатольевич (5,000 руб., 50%)
Гусева Екатерина Анатольевна (5,000 руб., 50%)
|19.700.000
|22.216.000
|19.700.000
|22.216.000
|-11%
|70
|ТЕРРА ФАРМ, ООО
|423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Чулман, д. 10В пом. 5
|Галимов Айдар Ренатович
|Галимов Айдар Ренатович (10,000 руб., 100%)
|18.482.000
|
|18.482.000
|
|
|71
|АНДЫЗ, ООО
|422470, Татарстан респ., Дрожжановский район, с. Старое Дрожжаное, ул. Дзержинского
|Валиуллов Алмаз Жадитович
|Валиуллов Алмаз Жадитович (10,000 руб., 66.66%)
Рябова Лилия Рамисовна (5,000 руб., 33.33%)
|18.456.000
|16.965.000
|18.456.000
|16.965.000
|9%
|72
|АПТЕКА №273, ООО
|420034, Татарстан респ., г. Казань, ул. Горсоветская, д. 17
|Гатина Роза Ильясовна
|Гатина Роза Ильясовна (21,568 руб., 40%)
Сафиуллин Руслан Рустэмович (16,176 руб., 30%)
Хасанов Ильдар Рустемович (16,176 руб., 30%)
|18.242.000
|19.810.000
|18.242.000
|19.810.000
|-8%
|73
|ЗАРЯ, ООО
|423258, Татарстан респ., Лениногорский район, г. Лениногорск, проспект Шашина, д. 31 пом. 2
|Гарипова Альфия Мухаматзакировна
|Гилялов Равиль Зяудатович (10,000 руб., 100%)
|18.156.000
|17.524.000
|18.156.000
|17.524.000
|4%
|74
|ФАРМА-НЧ, ООО
|423810, Татарстан респ., г. Набережные Челны, бульвар Романтиков, д. 8 кв. 216
|Хусаинов Ренат Фагимович
|Хусаинов Ренат Фагимович (10,000 руб., 100%)
|17.248.000
|12.257.000
|17.248.000
|12.257.000
|41%
|75
|ЗВЕЗДА, ООО
|420015, Татарстан респ, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 46 пом. 20
|Уразманов Артур Ринардович
|Уразманов Артур Ринардович (10,000 руб., 100%)
|16.940.000
|
|16.940.000
|
|
|76
|ТАБИБ, ООО
|422650, Татарстан респ., Рыбно-Слободский район, пгт. Рыбная Слобода, ул. А.Алиша, д. 9
|Файзуллина Флюра Фахриевна
|Файзуллина Флюра Фахриевна (195,000 руб., 65%)
Минвалеев Дамир Мухаметгалиевич (45,000 руб., 15%)
Файзуллин Айрат Ильдусович (21,000 руб., 7%)
Файзуллин Нияз Ильдусович (21,000 руб., 7%)
Мокеева Тамара Савельевна (18,000 руб., 6%)
|16.922.000
|17.561.000
|16.922.000
|17.561.000
|-4%
|77
|ЗВЦ ПЕЛИКАН, ООО
|420127, Татарстан респ., г. Казань, ул. Симонова, д. 16 пом. 19
|Мухтарова Марина Вячеславовна
|Мухтарова Марина Вячеславовна (10,000 руб., 100%)
|16.886.000
|14.209.000
|16.886.000
|14.209.000
|19%
|78
|ИЗУМРУД, ООО СА
|420049, Татарстан респ., г. Казань, ул. Спартаковская, д. 165 пом. 10
|Лукина Венера Нафисовна
|Лукина Венера Нафисовна (10,000 руб., 100%)
|16.098.000
|8.991.000
|16.098.000
|8.991.000
|79%
|79
|ФАРМАЦЕВТИК, ООО
|420141, Татарстан респ., г. Казань, ул. Академика Завойского, д. 13
|Емельянов Михаил Германович
|Емельянов Михаил Германович (10,000 руб., 100%)
|15.908.000
|17.348.000
|15.908.000
|17.348.000
|-8%
|80
|МЕДЕЯ, ООО
|423950, Татарстан респ., Ютазинский район, пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 1-Г
|Аглеева Светлана Валентиновна
|Аглеева Светлана Валентиновна (27,000 руб., 90%)
Валиева Нелли Фанисовна (3,000 руб., 10%)
|15.422.000
|15.818.000
|15.422.000
|15.818.000
|-3%
|81
|ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА, ООО
|420012, Татарстан респ., г. Казань, ул. Бутлерова, д. 14
|Ахметзянова Ильмира Замиловна
|Максимов Дмитрий Владимирович (10,000 руб., 100%)
|15.413.000
|12.068.000
|15.413.000
|12.068.000
|28%
|82
|ОЧКИ.РУ, ООО
|423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, д. 53 офис 378
|Нерсесьян Павел Левонович
|Нерсесьян Павел Левонович (5,000 руб., 50%)
Нерсесьян Юрий Левонович (5,000 руб., 50%)
|15.238.000
|14.243.000
|15.238.000
|14.243.000
|7%
|83
|ИНФАНТА, ООО
|420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гвардейская, д. 42 пом. 1011
|Гареев Булат Маратович
|Гареев Булат Маратович (10,200 руб., 100%)
|14.693.000
|11.296.000
|14.693.000
|11.296.000
|30%
|84
|ЯРФАРМ, ООО
|423820, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Им Мусы Джалиля, д. 4
|Фролова Наталья Гиральдовна
|Фролова Наталья Гиральдовна (10,000 руб., 100%)
|7.820.000
|7.323.000
|13.803.000
|11.281.000
|22%
|РУСНАТ, ООО
|423803, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект В.Фоменко, д. 64 пом. 1002
|Фролова Наталья Гиральдовна
|Фролова Наталья Гиральдовна (10,000 руб., 100%)
|5.983.000
|3.958.000
|85
|АЛМАЗ, ООО
|422980, Татарстан респ., Чистопольский район, г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 92А корп. Н-2
|Мингулова Зайтуня Мингачовна
|Мингулов Азат Миншакирович (710,000 руб., 50.35%)
Мингулова Зайтуня Мингачовна (700,000 руб., 49.65%)
|13.771.000
|15.180.000
|13.771.000
|15.180.000
|-9%
|86
|ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛМАГАЧ, ООО
|, Татарстан респ, г. Казань, тракт Сибирский, д. 7/6
|Бареева Фарида Шагинуровна
|Бареева Фарида Шагинуровна (1,306,800 руб., 100%)
|12.981.000
|13.543.000
|12.981.000
|13.543.000
|-4%
|87
|ВИТА, ООО
|423740, Татарстан респ., Актанышский район, с. Актаныш, ул. М.Вахитова, д. Б/№
|Зарипова Альфия Гилмулловна
|Зарипова Альфия Гилмулловна (39,407 руб., 100%)
|12.972.000
|12.900.000
|12.972.000
|12.900.000
|1%
|88
|АЛЬФАРМ, ООО
|420011, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гарифа Ахунова, д. 16 пом. 1008
|Абдуллин Альберт Фаритович
|Абдуллин Фарит Шафикович (5,000 руб., 50%)
Ибрагимова Флера Рифгатовна (5,000 руб., 50%)
|12.190.000
|10.630.000
|12.190.000
|10.630.000
|15%
|89
|МАСТЕР+, ООО
|422250, Татарстан респ., Балтасинский район, пгт. Балтаси, ул. Ленина, д. 57 А
|Хасанова Венера Ситдиковна
|Галявиев Разяб Файлясуфович (10,000 руб., 100%)
|12.180.000
|18.675.000
|12.180.000
|18.675.000
|-35%
|90
|ДЕЙЛИ-ФАРМ, ООО
|420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Курская, д. 27 пом. 1000
|Абдуллина Эльмира Биктимировна
|Абдуллина Эльмира Биктимировна (10,000 руб., 100%)
|11.962.000
|11.299.000
|11.962.000
|11.299.000
|6%
|91
|БЬЮТИ ОПТИКС, ООО
|420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Спортивная, д. 3
|Сафина Наиля Мисхатовна
|Мухамедрахимова Альфия Мисхатовна (11,000 руб., 100%)
|11.625.000
|13.325.000
|11.625.000
|13.325.000
|-13%
|92
|ШИФА, ООО
|423892, Татарстан респ., Тукаевский район, пос. Сосновый Бор, ул. Нагорная, д. 40 А
|Шафигуллина Нурсина Мухаматгалиевна
|Шафигуллина Нурсина Мухаматгалиевна (10,000 руб., 100%)
|10.800.000
|11.580.000
|10.800.000
|11.580.000
|-7%
|93
|АРМАН, ООО
|423815, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Им Вахитова, д. 16 офис 54
|Зинурова Халида Котдусовна
|Зинурова Халида Котдусовна (10,000 руб., 100%)
|10.730.000
|10.474.000
|10.730.000
|10.474.000
|2%
|94
|ЗООВЕТСНАБ, ООО
|422430, Татарстан респ., Буинский район, г. Буинск, ул. Вокзальная, д. 39 корп. - офис
|Шайдуллина Надежда Аркадьевна
|Шайдуллина Надежда Аркадьевна (10,000 руб., 100%)
|10.062.000
|9.725.000
|10.062.000
|9.725.000
|3%
|95
|РИАФАРМ, ООО
|423450, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Радищева, д. 65 пом. 1001
|Мустафин Ильдус Рафисович
|Губанов Александр Юрьевич (3,500 руб., 33.33%)
Мустафин Ильдус Рафисович (3,500 руб., 33.33%)
Сагдеев Рафаэль Рашатович (3,500 руб., 33.33%)
|9.700.000
|8.745.000
|9.700.000
|8.745.000
|11%
|96
|ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ПЛЮС, ООО
|420061, Татарстан респ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 57Б пом. 1
|Ярмеев Роман Владимирович
|Ярмеев Роман Владимирович (10,000 руб., 100%)
|9.425.000
|5.456.000
|9.425.000
|5.456.000
|73%
|97
|КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ИМ, ООО
|420034, Татарстан респ, г. Казань, ул. Декабристов, д. 131Е
|Прокофьева Наталья Юрьевна
|Ахметзянов Марат Илгизович (10,000 руб., 100%)
|9.055.000
|8.194.000
|9.055.000
|8.194.000
|11%
|98
|АВИЦЕННА, ООО
|423600, Татарстан респ., Елабужский район, г. Елабуга, проспект Нефтяников, д. 33
|Валиахметова Голсина Гарифзяновна
|Габдуллин Рустам Минникаевич (2,800 руб., 0.89%)
Закиров Ильдар Мансурович (2,800 руб., 0.89%)
Мурсеева Ильгиза Гариповна (2,800 руб., 0.89%)
|8.999.000
|13.649.000
|8.999.000
|13.649.000
|-34%
|99
|ЦИТРУС+, ООО
|420088, Татарстан респ., г. Казань, ул. Журналистов, д. 30 пом. 54
|Нафикова Ландыш Фирдинандовна
|Зимагулов Айрат Маратович (5,000 руб., 50%)
Нафикова Ландыш Фирдинандовна (5,000 руб., 50%)
|8.543.000
|3.969.000
|8.543.000
|3.969.000
|115%
|100
|ПОЛИМЕД, ООО
|420126, Татарстан респ., г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 21б пом. 1Н
|Файзуллин Раис Индусович
|Гайниев Равиль Шайхывалиевич (10,000 руб., 100%)
|8.497.000
|11.686.000
|8.497.000
|11.686.000
|-27%
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