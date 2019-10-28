Кому принадлежит аптечный рынок Татарстана

Аптеки Татарстана: очки вместо лекарств, монополизация рынка и лидерские позиции сетей из Самары и Ижевска

По данным аналитической службы «Реального времени», в 2018 году (более свежих даных в открытом доступе нет, — прим. ред.) совокупная прибыль 100 крупнейших аптечных и медицинских компаний Татарстана довольно существенно выросла — на 6%, составив 14,2 млрд рублей. О лидерах фармакологического ретейла Татарстана, их экономике и динамике рынка — в обзоре «Реального времени».

Самарская «Вита» в Татарстане стала номером один по обороту среди аптек

Почти половина — а точнее, 44% всей выручки аптек из топ-100 приходится лишь на трех крупнейших игроков. За 2018 год они заработали 6,21 млрд рублей. Почти половина этих денег — это выручка лишь одной сети, которая имеет корни из соседнего региона.

Большинство сетей показывают разнонаправленную динамику. Однако заметна тенденция: в основном местные игроки или снижают объемы выручки, или не растут. А вот сети из других регионов, наоборот, наращивают обороты, причем это касается и франчайзинговых точек.

Крупнейшей на татарстанском аптечном рынке стала группа юрлиц, принадлежащих Татьяне Карпачевой и Евгению Янькову. В эту группу входят девять организаций, крупнейшие из которых — ООО «Венера» с выручкой 549 млн рублей в 2018 году, «Гелиос» с 415 млн, «Калипсо» с 396 млн и «Абсолют» с 343 млн рублей.

Компании представляют казанские аптеки сети «Вита», которая несколько лет назад начала обширную экспансию в Татарстане. Фото yandex.ru

Эти компании представляют казанские аптеки сети «Вита», которая несколько лет назад начала обширную экспансию в Татарстане. Совокупная выручка всех компаний группы составила в 2018 году почти два с половиной — а точнее, 2,45 млрд рублей. Это — на 35% больше, чем годом ранее. Напомним, год назад «Вита» занимала по выручке второе место, а 2 года назад — третье. И вот, наконец, в 2018 году сеть вышла на первое место.

Положительную динамику показывают не все юридические лица «Виты» — но в целом группа растет благодаря замечательным результатам казанских ООО «Венера» (рост на 31 млн рублей), «Калипсо» (рост на 123 миллиона), «Гиперион» (почти на 200 миллионов), а также челнинского ООО «Элара» (примерно на 135 млн рублей).

Салоны оптики «Корд» компенсируют продажу «Казанских аптек»

Второе место — за группой юрлиц, состоящей из 11 обществ с ограниченной ответственностью, которые принадлежат Иреку, Джаудату и Радику Миннахметовым. Среди этих юридических лиц — ООО «Корд», «Оптика-Онлайн» и «Корд-Линза» (связаны с сетью магазинов оптики «Корд»), «Казанские аптеки», «Ситифарм», «Фармула».

Розничный бизнес, приобретенный семьей у Марины Решетниковой только в 2016 году, наоборот растет. Фото Рината Назметдинова

Отметим, что совокупная выручка группы по году снизилась на 29% — с 2,8 до 2 млрд рублей. Особенно заметно «проседание» у «Казанских аптек» (с 395,5 до 216,2 млн рублей). Впрочем, сеть была продана в августе 2018 года краснодарскому ретейлеру «Апрель».

А вот розничный бизнес, приобретенный семьей Миннахметовых у Марины Решетниковой только в 2016 году, наоборот растет, причем как в случае с физическими магазинами (ООО «Корд» улучшил показатель с 505,6 до 547 млн рублей), так и в случае с интернет-торговлей (выручка ООО «Оптика-Онлайн» выросла с 294,2 до 330,6 млн рублей).



«Аптеки 36,6» растут после продажи «Фармленду»

Растет, как и «Вита», третья по величине сеть аптек — объединенная владельцами Олегом Муровым и Аделей Кальметьевой. Она представлена шестью юридическими лицами, основное из которых — ООО «Аптеки 36,6». Аптечная сеть с одноименным названием (в нее входило более ста аптек), напомним, в середине 2017 года была продана основателем Артуром Уразмановым башкирской сети «Фармленд» (ее-то как раз и представляют Олег Муров и Аделя Кальметьева).

Среди других юрлиц этой же сети в регионе — «Городские аптеки», «Аптеки Казани», «Арта-Фарм», «Аптека отличная» и «Столичные аптеки». Общий рост выручки сети в 2018 году составил внушительные 36% — с 1,3 до 1,76 млрд рублей. Интересно, что рост доходов показало каждое из юридических лиц, входящих в холдинг.

Спад после топ-3

Эта сеть и закрывает список «большой тройки»: уже у находящейся на четвертой позиции сети показатели выручки гораздо меньше — в три с лишним раза. Речь идет о сети Ильсура Зиганшина, состоящей из двух юридических лиц — «Аптека от склада» и «Аптека Протей». Общая выручка составляет 505,9 млн рублей — это на 17% больше, чем год назад. Компании работают под управлением УК «Фармаимпекс — Управляющая компания», так что, судя по всему, это — франчайзинговый проект ижевской сети Владимира Зверева. В группу входят также «Бережная аптека» и «Аптека оптовых цен».

Уже у находящейся на четвертой позиции сети показатели выручки гораздо меньше — в три с лишним раза. Фото pharmvestnik.ru

Замыкает пятерку лидеров рынка ООО «НПП Ветфармагарант», зарегистрированное в поселке ж/д разъезда Киндери. Владельцем предприятия значится Алексей Грачев. Компания показала выручку в размере 413,8 млн рублей — за год она выросла на 2%. Компания, специализируется на продвижении и продажах кормовых добавок, кормов, ветеринарных препаратов, средств гигиены, оборудования и инструментов для ветеринарии: антибактериальных препаратов, вакцин, сывороток, витаминов, мазей, спреев, гелей.

Стабильность «Сакуры» и резкий рост ижевской франшизы

Шестое место среди крупнейших аптечных сетей Татарстана по выручке за 2018 год — у сети аптек «Сакура», принадлежащей Альфие Нугмановой (основателем и, как считается, совладельцем компании является депутат Казгордумы Марат Бикмуллин). Выручка аптек за год уменьшилась на 3%, с 378,8 до 366 млн рублей. У одного из юрлиц оборот уменьшился с 233,4 до 227,5 млн, а у другого — со 145,4 до 138,5 млн рублей. Отметим, что ранее сеть находилась на четвертом месте.

Седьмое место — у группы, состоящей из ООО «Бережная аптека» и «Фарм Плюс». Владеет компаниями Алексей Владимирович Зверев, а директор одной из них — Ильсур Зиганшин, уже упоминавшийся в контексте «Аптеки от склада» и «Аптеки Протей». «Бережной аптекой» управляет «Фармаимпекс — Управляющая компания», принадлежащая Владимиру Звереву, так что, похоже, сеть имеет те же корни, что и «Аптека от склада», но с другой структурой собственности. Сеть «Фарм Плюс» и «Бережная аптека» показала один из самых сильных скачков выручки в 2018 году — более чем в два раза, со 169,9 до 344,5 млн рублей.

Шестое место оказалось у сети аптек «Сакура», принадлежащей Альфие Нугмановой (считается, что владельцем также выступает депутат Казгордумы Марат Бикмуллин). Фото Максима Платонова

Восьмое место — у ООО «ТПП Оптика», принадлежащего ООО «Планета оптика», Андрею и Любови Малышевым, Раисе Поскониной и Андрею Дрягунову. Выручка сети составила 336,2 млн рублей — на 7% больше, чем год назад. Компания, впрочем, является сетью не аптек, а салонов оптики, работающей под брендом «Планета оптики» — второй в регионе после «Корда». Она работает в десяти городах региона, включая Казань, Альметьевск, Бугульму, Лениногорск. В Казани у сети 11 салонов.

Девятое место оказалось у значительно — на 22% — снизившей прибыль сети «Ривьера». Принадлежит она Наиле Багавеевой. Выручка снизилась с 409,4 до 317,5 млн рублей. Год назад сеть находилась на шестом месте, снизив оборот всего на 2%. Отметим, что владелица входит в число собственников ТЦ «Арго» (вероятно, того самого, что расположен на пересечении улиц Меридианной и Чистопольской).

Замыкает десятку ООО «Фирма А.Р.М.» Хамита Бахтиева и Расиха Харисова. Выручка юрлица снизилась на 3%, с 321,7 до 312,7 млн рублей. Компания, работающая под брендом «Арм», зарегистрирована в Набережных Челнах, на проспекте Вахитова.

Топ-100 аптечных и медицинских компаний РТ за 2018 год

№ Наименование Адрес Руководитель Собственники Выручка за 2018 год, руб. Выручка за 2017 год, руб. Суммарная выручка за 2018 год, руб. Суммарная выручка за 2017 год, руб. Изменение 1 ВЕНЕРА, ООО 420066, Татарстан респ., г. Казань, ул. Бондаренко, д. 5А пом. 3 Хайбуллина Алина Николаевна Карпачева Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)

Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%) 548.981.000 518.227.000 2.454.748.000 1.812.614.000 35% ГЕЛИОС, ООО 423826, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 125 ком. 44 Быкова Людмила Павловна Карпачева Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)

Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%) 415.371.000 421.640.000 КАЛИПСО, ООО 420066, Татарстан респ., г. Казань, ул. Бондаренко, д. 5а пом. 7 Хайбуллина Алина Николаевна Карпачева Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)

Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%) 395.650.000 272.767.000 АБСОЛЮТ, ООО 423826, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 125 (50/10) ком. 34 Быкова Людмила Павловна Карпачева Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)

Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%) 343.168.000 342.526.000 ЭРИДАН, ООО 423826, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 125 офис 28 Быкова Людмила Павловна Карпачёва Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)

Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%) 262.990.000 233.660.000 ГИПЕРИОН, ООО 420066, Татарстан респ., г. Казань, ул. Бондаренко, д. 5А пом. 10 Хайбуллина Алина Николаевна Карпачёва Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)

Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%) 207.053.000 8.430.000 ЭЛАРА, ООО 423826, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 125 офис 29 Быкова Людмила Павловна Карпачева Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)

Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%) 149.274.000 15.364.000 ГИДРА, ООО 420029, Татарстан респ., г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 34 корп. 10 пом. 24 Хайбуллина Алина Николаевна Карпачёва Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)

Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%) 100.303.000

АИСТ, ООО 420029, Татарстан респ., г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 34 корп. 10 пом. 21 Мраморнова Светлана Владимировна Карпачёва Татьяна Александровна (5,000 руб., 50%)

Яньков Евгений Игоревич (5,000 руб., 50%) 31.958.000

2 КОРД, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 пом. 5 Рубцов Владимир Константинович Миннахметов Ирек Заудатович (5,100 руб., 51%)

Миннахметов Джаудат Мидхатович (4,900 руб., 49%) 547.185.000 505.592.000 1.991.433.000 2.801.251.000 -29% ОПТИКА-ОНЛАЙН, ООО 420140, Татарстан респ., г. Казань, ул. Ломжинская, д. 17 Ибрагимова Аделя Наилевна Миннахметов Ирек Заудатович (5,100 руб., 51%)

Миннахметов Джаудат Мидхатович (4,900 руб., 49%) 330.587.000 294.175.000 КАЗАНСКИЕ АПТЕКИ, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 пом. 7 Рубцов Владимир Константинович Миннахметов Джаудат Мидхатович (5,100 руб., 51%)

Миннахметов Ирек Заудатович (4,900 руб., 49%) 216.231.000 392.531.000 ФАРМУЛА, ООО 422000, Татарстан респ., Арский район, г. Арск, пл. Советская, д. 21 Сёмина Татьяна Николаевна Миннахметов Джаудат Мидхатович (5,100 руб., 51%)

Миннахметов Ирек Заудатович (4,900 руб., 49%) 180.293.000 363.321.000 ФАРМАРТ, ООО 422060, Татарстан респ., Сабинский район, пгт. Богатые Сабы, ул. Г.Закирова, д. 74/59 Хасанова Венера Ситдиковна Миннахметов Джаудат Мидхатович (5,100 руб., 51%)

Миннахметов Ирек Заудатович (4,900 руб., 49%) 171.989.000 333.477.000 АСТРУМ, ООО 422550, Татарстан респ., Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Татарстан, д. 20 Семина Татьяна Николаевна Миннахметов Джаудат Мидхатович (5,100 руб., 51%)

Миннахметов Ирек Заудатович (4,900 руб., 49%) 156.571.000 314.788.000 ГРИНТЕК, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 пом. 11 Корчагина Виктория Вячеславовна Миннахметов Ирек Заудатович (10,000 руб., 100%) 120.005.000 226.185.000 КОРД-ЛИНЗА, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 пом. 8 Карпова Елена Николаевна Миннахметов Ирек Заудатович (10,000 руб., 100%) 97.310.000 47.647.000 БУЛАТ ЛТД, ООО 423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, тракт Сармановский, д. 66 Карпухин Петр Владимирович Миннахметов Джаудат Мидхатович (157,284 руб., 51%)

Миннахметов Ирек Заудатович (151,116 руб., 49%) 80.477.000 144.305.000 СИТИФАРМ, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 пом. 2 Корчагина Виктория Вячеславовна Миннахметов Джаудат Мидхатович (5,100 руб., 51%)

Миннахметов Ирек Заудатович (4,900 руб., 49%) 78.024.000 155.370.000 РАДЕКО, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 литера А пом. 1 Хасанзянов Фаннур Маратович Миннахметов Радик Заудатович (10,000 руб., 100%) 12.761.000 23.860.000 3 АПТЕКИ 36,6, ООО 420111, Татарстан респ., г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 29/14 литера Б Маликова Елена Николаевна Муров Олег Радикович (1,828,893 руб., 60%)

Кальметьева Аделя Рустэмовна (1,219,262 руб., 40%) 354.921.000 274.322.000 1.764.113.000 1.295.454.000 36% ГОРОДСКИЕ АПТЕКИ, ООО 420111, Татарстан респ., г. Казань, ул. Кремлевская, д. 23/17 пом. 2Н Маликова Елена Николаевна Муров Олег Радикович (6,000 руб., 60%)

Кальметьева Аделя Рустэмовна (4,000 руб., 40%) 323.799.000 237.909.000 АПТЕКИ КАЗАНИ, ООО 420111, Татарстан респ., г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 29/14 литера Б пом. 1 Маликова Елена Николаевна Муров Олег Радикович (6,000 руб., 60%)

Кальметьева Аделя Рустэмовна (4,000 руб., 40%) 321.956.000 244.085.000 АРТА-ФАРМ, ООО 420015, Татарстан респ., г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 46 Нуриева Алия Рафимовна Муров Олег Радикович (168,000 руб., 60%)

Кальметьева Аделя Рустэмовна (112,000 руб., 40%) 304.285.000 220.293.000 АПТЕКА ОТЛИЧНАЯ, ООО 420015, Татарстан респ., г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 46 пом. 19 Нуриева Алия Рафимовна Муров Олег Радикович (6,000 руб., 60%)

Кальметьева Аделя Рустэмовна (4,000 руб., 40%) 262.156.000 182.626.000 СТОЛИЧНЫЕ АПТЕКИ, ООО 420097, Татарстан респ., г. Казань, ул. Достоевского, д. 66/17 пом. 1001 Маликова Елена Николаевна Муров Олег Радикович (6,000 руб., 60%)

Кальметьева Аделя Рустэмовна (4,000 руб., 40%) 196.996.000 136.219.000 4 АПТЕКА ОТ СКЛАДА, ООО 420132, Татарстан респ., г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 53 пом. 1000 Управляющая компания ФАРМАИМПЕКС-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО Зиганшин Ильсур Мансурович (10,000 руб., 100%) 314.993.000 313.192.000 505.923.000 433.469.000 17% АПТЕКА ПРОТЕЙ, ООО 420103, Татарстан респ., г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 25 пом. 1000 Управляющая компания ФАРМАИМПЕКС-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО Зиганшин Ильсур Мансурович (10,000 руб., 100%) 190.930.000 120.277.000 5 НПП ВЕТФАРМГАРАНТ, ООО 422718, Татарстан респ., Высокогорский район, пос. Ж/Д Разъезда Киндери, ул. Лесная, д. 7 офис 3 Кляцкая Юлия Валерьевна Грачев Алексей Евгеньевич (10,000 руб., 100%) 413.781.000 407.555.000 413.781.000 407.555.000 2% 6 САКУРА-ФАРМАЦИЯ, ООО 420039, Татарстан респ., г. Казань, ул. Декабристов, д. 164/91 Нугманова Альфия Ракиповна Нугманова Альфия Ракиповна (200,000 руб., 100%) 227.458.000 233.391.000 365.966.000 378.805.000 -3% АПТЕКА САКУРА №7, ООО 420075, Татарстан респ., г. Казань, ул. Советская, д. 25 Хайрутдинова Наиля Рифкатовна Нугманова Альфия Ракиповна (10,000 руб., 100%) 138.508.000 145.414.000 7 БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА, ООО 420021, Татарстан респ., г. Казань, ул. Татарстан, д. 11 пом. 1103 Управляющая компания ФАРМАИМПЕКС-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО Зверев Алексей Владимирович (10,000 руб., 100%) 278.081.000 135.975.000 344.506.000 169.885.000 103% ФАРМ ПЛЮС, ООО 423258, Татарстан респ., Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Ленинградская, д. 61 пом. 7 Зиганшин Ильсур Мансурович Зверев Алексей Владимирович (10,000 руб., 100%) 66.425.000 33.910.000 8 ТПП ОПТИКА, ООО 420101, Татарстан респ., г. Казань, ул. Хусаина Мавлютова, д. 9 Малышев Андрей Леонидович ПЛАНЕТА ОПТИКА, ООО (13,092,520 руб., 46.76%)

Малышев Андрей Леонидович (11,438,280 руб., 40.85%)

Малышева Любовь Захаровна (2,278,080 руб., 8.14%)

Посконина Раиса Сергеевна (883,120 руб., 3.15%)

Дрягунов Андрей Леонидович (308,000 руб., 1.10%) 336.244.000 314.689.000 336.244.000 314.689.000 7% 9 РИВЬЕРА, ООО 420132, Татарстан респ., г. Казань, ул. Адоратского, д. 27 пом. 4 Чубова Лилия Васильевна Багавеева Наиля Лягитовна (10,000 руб., 100%) 317.513.000 409.350.000 317.513.000 409.350.000 -22% 10 А.Р.М., ООО ФИРМА 423810, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Им Вахитова, д. 15 Бахтиев Хамит Шамилович Бахтиев Хамит Шамилович (5,000 руб., 50%)

Харисов Расих Вазихович (5,000 руб., 50%) 312.719.000 321.698.000 312.719.000 321.698.000 -3% 11 ЗДОРОВЬЕ, ООО 423812, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 25 корп. А Алексеева Елена Владимировна Залалдинов Альберт Сагитович (3,200 руб., 32%)

Мубаракшин Фарид Батыршович (3,200 руб., 32%)

БИОС, ООО (2,000 руб., 20%)

Алексеева Елена Владимировна (1,600 руб., 16%) 192.917.000 224.152.000 293.345.000 330.542.000 -11% БИОС, ООО 423600, Татарстан респ., Елабужский район, г. Елабуга, проспект Нефтяников, д. 113 офис 2 Алексеева Елена Владимировна Залалдинов Альберт Сагитович (4,000 руб., 40%)

Мубаракшин Фарид Батыршович (4,000 руб., 40%)

Алексеева Елена Владимировна (2,000 руб., 20%) 100.428.000 106.390.000 12 МЕГА ФАРМ КАЗАНЬ, ООО 420000, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гвардейская, д. 33 пом. 604 Управляющая компания МЕГА ФАРМ ИНВЕСТ, ООО МЕГА ФАРМ, ООО (10,000 руб., 100%) 279.516.000 49.965.000 279.516.000 49.965.000 459% 13 СОЦИАЛЬНЫЕ АПТЕКИ, ООО 420064, Татарстан респ., г. Казань, ул. Баки Урманче, д. 1 пом. 1113 Нуриев Марат Азатович Нуриев Марат Азатович (10,000 руб., 100%) 144.732.000 182.391.000 272.175.000 316.751.000 -14% АПТЕКА СТОЛЕТНИК, ООО 420137, Татарстан респ., г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 93 Салатова Наталья Ивановна Нуриев Марат Азатович (10,000 руб., 100%) 127.443.000 134.360.000 14 АПТЕКА ОПТОВЫХ ЦЕН, ООО 420132, Татарстан респ., г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 55 Михаленко Валерий Юрьевич Кабышев Андрей Михайлович (5,000 руб., 50%)

Михаленко Валерий Юрьевич (5,000 руб., 50%) 123.436.000 102.541.000 233.896.000 179.450.000 30% ЧЕЛНЫФАРМ, ООО 423814, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Ахметшина, д. 108 корп. А Михаленко Валерий Юрьевич Кабышев Андрей Михайлович (6,600 руб., 66%)

Михаленко Валерий Юрьевич (3,400 руб., 34%) 87.574.000 76.909.000 АПТЕКА ЭКОНОМ, ООО 420100, Татарстан респ., г. Казань, ул. Хайдара Бигичева, д. 22 пом. 1002 Михаленко Валерий Юрьевич Кабышева Татьяна Григорьевна (5,000 руб., 50%)

Михаленко Валерий Юрьевич (5,000 руб., 50%) 22.886.000

15 РАН, ООО 420043, Татарстан респ., г. Казань, ул. Калинина, д. 62 Нагаев Роберт Тимербаевич Нагаева Алина Робертовна (10,000 руб., 100%) 224.219.000 240.919.000 224.219.000 240.919.000 -7% 16 РТНК, ООО 420043, Татарстан респ., г. Казань, ул. Калинина, д. 62 Нагаев Роберт Тимербаевич Нагаев Роберт Тимербаевич (30,000 руб., 100%) 211.345.000 173.617.000 211.345.000 173.617.000 22% 17 КЛАСС, ООО 423452, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 26 Серопян Анатолий Захарович Серопян Анатолий Захарович (4,000 руб., 40%)

Серопян Кирилл Анатольевич (2,000 руб., 20%)

Серопян Людмила Ивановна (2,000 руб., 20%)

Серопян Сергей Анатольевич (2,000 руб., 20%) 95.864.000 95.032.000 201.449.000 196.035.000 3% Торговый дом ШНПЗ, ООО 423452, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 26 Серопян Сергей Анатольевич Серопян Анатолий Захарович (10,000 руб., 100%) 64.416.000 57.967.000 ДЕБЮТ, ООО 422840, Татарстан респ., Спасский район, г. Болгар, ул. Ленина, д. 106 А Серопян Анатолий Захарович Серопян Анатолий Захарович (10,000 руб., 100%) 41.169.000 43.036.000 18 ЭРАФАРМ, ООО 420100, Татарстан респ., г. Казань, ул. Академика Глушко, д. 17 пом. 1000 Зиганшин Эльдар Минзагитович Зиганшин Эльдар Минзагитович (10,100 руб., 100%) 145.394.000 105.937.000 195.911.000 164.989.000 19% ВАШ ЛЕКАРЬ, ООО 420138, Татарстан респ., г. Казань, проспект Победы, д. 30 корп. 1 пом. 1001 Зиганшин Эльдар Минзагитович Зиганшин Эльдар Минзагитович (10,000 руб., 100%) 50.517.000 59.052.000 19 МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ, ООО 420111, Татарстан респ., г. Казань, ул. Пушкина, д. 5/43 пом. 1002 Воробьевская Марина Валерьевна Конобеев Леонид Валентинович (19,740 руб., 49.35%)

Спиридонов Владимир Николаевич (10,260 руб., 25.65%)

МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ, АО (10,000 руб., 25%) 194.072.000 159.285.000 194.072.000 159.285.000 22% 20 НАРОДНАЯ АПТЕКА, ООО 422985, Татарстан респ., Чистопольский район, г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 118А Гильманов Ильдар Ниязович Гильманов Артур Ильдарович (12,500 руб., 100%) 160.204.000 146.566.000 160.204.000 146.566.000 9% 21 АЛОЭ-ФАРМ, ООО 420039, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гагарина, д. 28 Б пом. 3 Бронфман Анатолий Григорьевич Хайруллин Айрат Назипович (5,000 руб., 50%)

Хайруллин Илшат Назипович (5,000 руб., 50%) 144.424.000 224.224.000 144.424.000 224.224.000 -36% 22 ВЕГА, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 50 офис 308 Герогосьян Анна Эдуардовна Герогосьян Анна Эдуардовна (10,000 руб., 100%) 141.948.000 116.688.000 141.948.000 116.688.000 22% 23 НА ЗДОРОВЬЕ, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гвардейская, д. 46В кв. 19 Мифтахов Марат Ильдарович Мифтахов Марат Ильдарович (3,400 руб., 34%)

Вагапова Гузель Фираиловна (3,300 руб., 33%)

Хусаинова Айгуль Фанисовна (3,300 руб., 33%) 128.173.000 96.047.000 128.173.000 96.047.000 33% 24 ПКФ ЕВА ПЛЮС, ООО 420049, Татарстан респ., г. Казань, ул. Нурсултана Назарбаева, д. 10 пом. 113-121 Емельянова Елена Викторовна Емельянова Елена Викторовна (10,000 руб., 100%) 64.892.000 60.231.000 127.433.000 125.979.000 1% ЕВА ПЛЮС, ООО 420049, Татарстан респ., г. Казань, ул. Нурсултана Назарбаева, д. 10 пом. 113-121 Емельянова Елена Викторовна Емельянова Елена Викторовна (10,000 руб., 100%) 62.541.000 65.748.000 25 КОМПАНИЯ БИОФАРМ, ООО 423825, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Малиновая, д. 3 Низамов Рашит Ринатович Низамов Рашит Ринатович (10,000 руб., 100%) 75.507.000 89.583.000 116.249.000 125.251.000 -7% ЗООВЕТФАРМ, ООО 423825, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Малиновая, д. 3 Низамов Рашит Ринатович Низамов Рашит Ринатович (10,000 руб., 100%) 40.742.000 35.668.000 26 ШИФА, ООО 420034, Татарстан респ., г. Казань, ул. 2-Я Юго-Западная, д. 32 пом. 1000 Яумеев Марсель Мансурович Яумеев Марсель Мансурович (30,000 руб., 100%) 82.172.000 50.256.000 114.607.000 54.601.000 110% АПТЕКА ВЕКА+, ООО 420034, Татарстан респ., г. Казань, ул. 2-Я Юго-Западная, д. 32 пом. 1000 Яумеев Марсель Мансурович Яумеев Марсель Мансурович (30,000 руб., 100%) 32.435.000 4.345.000 27 АЛЬКАИР, ООО АПТЕКА 423831, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, д. 39 Зиярова Равия Нургалиевна Зияров Ильдар Зямилович (6,000 руб., 60%)

Зиярова Алиса Ильдаровна (4,000 руб., 40%) 114.373.000 116.885.000 114.373.000 116.885.000 -2% 28 МИЛФАРМ, ООО 423806, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Железнодорожников, д. 11 офис 104 Иванчина Марина Александровна Иванчина Марина Александровна (10,000 руб., 100%) 105.435.000 144.955.000 105.435.000 144.955.000 -27% 29 ХЭЛС, ООО 420047, Татарстан респ., г. Казань, ул. Центрально-Мариупольская, д. 105 Рукавишников Дмитрий Владимирович Рукавишников Дмитрий Владимирович (10,000 руб., 100%) 103.358.000 122.847.000 103.358.000 122.847.000 -16% 30 УНИВЕРСАЛ, ООО 422542, Татарстан респ., Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, д. 60 Латыпов Нагим Вагизович Латыпов Нагим Вагизович (5,000 руб., 50%)

Латыпов Рашит Вагизович (5,000 руб., 50%) 100.438.000 103.304.000 100.438.000 103.304.000 -3% 31 МА ФАРМ-ПРИМА, ООО 423241, Татарстан респ., Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 51 Иванов Андрей Владимирович Ахметов Слава Исламович (165,000 руб., 55%)

Иванова Раиса Сергеевна (135,000 руб., 45%) 66.485.000 80.544.000 80.608.000 98.902.000 -18% ЗДОРОВЬЕ, ООО АПТЕКА 423237, Татарстан респ., Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Якупова, д. 66 Иванов Андрей Владимирович Ахметов Слава Исламович (5,500 руб., 55%)

Иванова Раиса Сергеевна (4,500 руб., 45%) 14.123.000 18.358.000 32 ПАНАЦЕЯ-ФАРМ, ООО 420054, Татарстан респ., г. Казань, ул. Авангардная, д. 167А Закирова Аида Бакиевна Глушков Геннадий Николаевич (7,500 руб., 75%)

Закирова Аида Бакиевна (2,000 руб., 20%)

Глушков Илья Геннадьевич (500 руб., 5%) 72.466.000 70.267.000 72.466.000 70.267.000 3% 33 МАГНАТ, ООО 420059, Татарстан респ., г. Казань, ул. Павлюхина, д. 85 Зиганшина Наиля Рафаилевна Зиганшина Наиля Рафаилевна (20,000 руб., 100%) 71.897.000 76.690.000 71.897.000 76.690.000 -6% 34 ИХЛАС, ООО 423832, Татарстан респ., г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 45 "А" офис 38 Сафина Резида Анисовна Сафин Рафик Анварович (5,000 руб., 50%)

Тимерханов Рамиль Раифович (5,000 руб., 50%) 67.393.000 70.745.000 67.393.000 70.745.000 -5% 35 ФАРМА-ИР, ООО 423702, Татарстан респ., Мензелинский район, г. Мензелинск, ул. Изыскателей, д. 3/19 Ефремова Ирина Ивановна Ефремова Ирина Ивановна (10,000 руб., 100%) 67.102.000 49.621.000 67.102.000 49.621.000 35% 36 ТФК, ООО 420111, Татарстан респ., г. Казань, ул. Кави Наджми, д. 1/8 пом. 15 Ярцева Наталья Владимировна Ярцева Наталья Владимировна (10,000 руб., 100%) 66.550.000

66.550.000



37 ЛИКОН ПЛЮС, ООО 423826, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Чулман, д. 106 Поздняков Юрий Петрович Федотова Анна Рудольфовна (26,667 руб., 80%)

Поздняков Юрий Петрович (6,666 руб., 20%) 65.803.000 62.392.000 65.803.000 62.392.000 5% 38 ФАРМСИТИ К, ООО 420032, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гладилова, д. 22 офис 2 Ильина Любовь Васильевна Ильина Любовь Васильевна (10,000 руб., 100%) 62.889.000 61.558.000 62.889.000 61.558.000 2% 39 ДИВА 2016, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 пом. 12 Стрельникова Екатерина Андреевна Файзрахманов Рустам Рашитович (10,000 руб., 100%) 45.857.000 7.665.000 57.851.000 24.742.000 134% ПРОФИ-РЕСУРС, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 82 литера А пом. 5 Абрамова Ольга Валерияновна Файзрахманов Рустам Рашитович (10,000 руб., 100%) 11.994.000 17.077.000 40 ФАРМА-РОСТ, ООО 420087, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гвардейская, д. 65 офис 67 Юсупова Динара Ильнуровна Юсупова Динара Ильнуровна (5,000 руб., 50%)

Юсупова Райса Камиловна (5,000 руб., 50%) 55.855.000 58.569.000 55.855.000 58.569.000 -5% 41 АПТЕКА-ДИ, ООО 423600, Татарстан респ., Елабужский район, г. Елабуга, проспект Нефтяников, д. 12 Гибадуллина Дилюся Габдулхаковна Гибадуллин Гамир Нигматуллович (11,000 руб., 100%) 50.086.000 51.636.000 50.086.000 51.636.000 -3% 42 ФАРМСЕРВИС, ООО 423450, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 43 Харитонова Лира Анасовна Харитонова Лира Анасовна (38,808 руб., 70%)

Антипов Анатолий Александрович (16,632 руб., 30%) 44.525.000 41.734.000 44.525.000 41.734.000 7% 43 ГИППОКРАТ, ООО 422870, Татарстан респ., Алькеевский район, с. Базарные Матаки, ул. Крайнова, д. 72 А Халилов Ильдар Галиевич Халилов Ильдар Галиевич (60,000 руб., 40%)

Созонова Ирина Валериановна (45,000 руб., 30%)

Халилова Эльмира Касымовна (45,000 руб., 30%) 42.070.000 40.983.000 42.070.000 40.983.000 3% 44 ШАЛФЕЙ, ООО 420140, Татарстан респ., г. Казань, проспект Победы, д. 116 Вафина Алсу Насимовна Вафина Алсу Насимовна (10,000 руб., 100%) 42.001.000 99.949.000 42.001.000 99.949.000 -58% 45 ЛАКТОН, ООО 420111, Татарстан респ., г. Казань, ул. Миславского, д. 9 литера А, А1, А2 ком. 13Б, 14, 14А, 14Б Сафиуллина Гульнара Дамировна Кушниковский Игорь Александрович (11,000 руб., 100%) 40.437.000 45.620.000 40.437.000 45.620.000 -11% 46 АПТЕКА № 24, ООО 420029, Татарстан респ., г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 7/6 Шарафеева Альфия Фасхутдиновна Бикмуллина Резеда Ракиповна (255,452 руб., 100%) 30.593.000 35.416.000 38.833.000 75.444.000 -49% УДАЧА, ООО 420132, Татарстан респ., г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 69 Любарская Анна Юрьевна Бикмуллина Резеда Ракиповна (10,000 руб., 100%) 8.240.000 40.028.000 47 АРАВАНА-МЕД, ООО 420061, Татарстан респ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29Б офис 303(Бизнес-центр «Татария») Сидоров Илья Витальевич Сидоров Илья Витальевич (10,000 руб., 100%) 38.298.000 36.976.000 38.298.000 36.976.000 4% 48 ЧАТЫР ТАУ ТРЕЙД, ООО 423332, Татарстан респ., Азнакаевский район, г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 20 Шакиров Руслан Аслямович Шакиров Руслан Аслямович (300,000 руб., 100%) 36.398.000 34.354.000 36.398.000 34.354.000 6% 49 ООО ЯШЛЕК 422900, Татарстан респ., Алексеевский район, пгт. Алексеевское, ул. Куйбышева, д. 85 Фахрутдинова Ландыш Василовна Сафина Гольнур Тагировна (5,000 руб., 50%)

Фахрутдинова Ландыш Василовна (5,000 руб., 50%) 35.393.000 34.082.000 35.393.000 34.082.000 4% 50 ОПТИКСЕРВИС, ООО 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Космонавтов, д. 2 Табунщик Сергей Николаевич Табунщик Сергей Николаевич (6,667 руб., 66.67%)

Криштофик Людмила Васильевна (2,916 руб., 29.16%)

Криштофик Наталья Сергеевна (417 руб., 4.17%) 34.761.000 32.933.000 34.761.000 32.933.000 6% 51 ЫШАНЫЧ-Л, ООО 423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Чулман, д. 53 офис 106 Загидуллина Гузель Амировна ЫШАНЫЧ-Л, ООО (10,500 руб., 95.45%)

Загидуллина Гузель Амировна (500 руб., 4.55%) 25.900.000 23.400.000 34.450.000 25.035.000 38% ИСЦЕЛЕНИЕ, ООО 423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 97/2 кв. 18 Загидуллина Гузель Амировна Загидуллина Гузель Амировна (15,000 руб., 100%) 5.400.000

АПТЕКА ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ, ООО 423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 97/2 кв. 18 Загидуллина Гузель Амировна Загидуллина Гузель Амировна (10,000 руб., 100%) 3.150.000 1.635.000 52 КОНТАКТ-А, ООО 423259, Татарстан респ., Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Грибоедова корп. 16 Билалова Ракия Заваловна Ганиев Рамиль Рафаэлович (10,000 руб., 100%) 25.983.000 27.595.000 33.616.000 39.351.000 -15% КОНТАКТА+, ООО 420066, Татарстан респ., г. Казань, ул. Чистопольская, д. 79 пом. №9 Ганиева Ляйля Азатовна Ганиев Рамиль Рафаэлович (10,000 руб., 100%) 7.633.000 11.756.000 53 БАТЫР, ООО 422700, Татарстан респ., Высокогорский район, с. Высокая Гора, ул. Б.Красная, д. 113 Хамитова Эльвира Рафгатовна Хамитова Эльвира Рафгатовна (301,000 руб., 100%) 32.670.000 28.990.000 32.670.000 28.990.000 13% 54 МЕДИАФАРМСЕРВИС, ООО 423930, Татарстан респ., Бавлинский район, г. Бавлы, ул. С.Сайдашева, д. 3 Тихонов Владимир Анатольевич Тихонов Владимир Анатольевич (8,400 руб., 100%) 31.525.000 30.697.000 31.525.000 30.697.000 3% 55 КОМПАНИЯ РАЦИОЛА, ООО 423462, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, д. 24 этаж 1 пом. 1 Косач Наталия Владимировна Андреев Валентин Сергеевич (10,000 руб., 80%)

Косач Наталия Владимировна (2,500 руб., 20%) 27.065.000 6.058.000 29.172.000 8.891.000 228% АСМ-КОМПАНИ, ООО 420100, Татарстан респ., г. Казань, проспект Победы, д. 152/33 Андреев Валентин Сергеевич Андреев Валентин Сергеевич (10,000 руб., 100%) 2.107.000 2.833.000 56 БИОКАМ, ООО 423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, бульвар Кол Гали, д. 16 офис 176 Габдрахманов Рафаил Габдулхакович Габдрахманов Рафаил Габдулхакович (10,000 руб., 100%) 29.087.000 39.935.000 29.087.000 39.935.000 -27% 57 АПТЕКИ ЖИВИ, ООО 423823, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 55 офис 2 Хастиев Ринат Мирбатович Хастиев Ринат Мирбатович (7,000 руб., 70%)

АПТЕКИ ЖИВИ, ООО (3,000 руб., 30%) 28.762.000 17.057.000 28.762.000 17.057.000 69% 58 АПТЕКА № 366, ООО 423232, Татарстан респ., Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Владимира Комарова, д. 4А Ахметзянов Рустам Эрнстович Ахметзянов Рустам Эрнстович (6,700 руб., 67%)

Петухов Александр Михайлович (3,300 руб., 33%) 23.932.000 21.080.000 23.932.000 21.080.000 14% 59 МКЗ, ООО 420078, Татарстан респ., г. Казань, ул. Революционная, д. 39 Назарова Елена Викторовна Назарова Елена Викторовна (15,000 руб., 100%) 23.753.000 24.737.000 23.753.000 24.737.000 -4% 60 МИР ЛЕКАРСТВ, ООО 423600, Татарстан респ., Елабужский район, г. Елабуга, проспект Мира, д. 53 офис 171 Дмитриев Михаил Евгеньевич Дмитриев Михаил Евгеньевич (6,600 руб., 66%)

Дмитриева Наталья Борисовна (3,400 руб., 34%) 23.585.000 27.092.000 23.585.000 27.092.000 -13% 61 НАША АПТЕКА, ООО 422981, Татарстан респ., Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 55 А пом. Н-3 Гнеденков Вячеслав Владимирович Гнеденков Вячеслав Владимирович (10,000 руб., 100%) 22.771.000 10.391.000 22.771.000 10.391.000 119% 62 ДОКА-М, ООО 423930, Татарстан респ., Бавлинский район, г. Бавлы, пл. Октября, д. 9 пом. 6 Джежеря Раиса Николаевна Джежеря Раиса Николаевна (8,000 руб., 80%)

Джежеря Артем Владимирович (2,000 руб., 20%) 22.331.000 23.931.000 22.331.000 23.931.000 -7% 63 МИЛА, ООО 422190, Татарстан респ., Мамадышский район, г. Мамадыш, ул. Красноармейская, д. 34 Хасанова Зульфия Миннехановна Хасанова Зульфия Миннехановна (10,000 руб., 100%) 22.000.000 22.500.000 22.000.000 22.500.000 -2% 64 АНДЫЗ-ФАРМ, ООО 423520, Татарстан респ., Заинский район, г. Заинск, проспект Нефтяников, д. 12 Аглямов Рустам Талгатович Аглямов Рустам Талгатович (15,000 руб., 50%)

АНДЫЗ-ФАРМ, ООО (15,000 руб., 50%) 18.822.000 15.912.000 21.349.000 18.345.000 16% АНДЫЗ-ПЛЮС, ООО 423520, Татарстан респ., Заинский район, г. Заинск, проспект Нефтяников, д. 12 Аглямов Рустам Талгатович АНДЫЗ-ПЛЮС, ООО (20,000 руб., 66.67%)

Аглямов Рустам Талгатович (10,000 руб., 33.33%) 2.527.000 2.433.000 65 ДОКТОР ПИЛЮЛЬКИН, ООО 423250, Татарстан респ., Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. Садриева, д. 7А пом. 1 Тульчинская Диана Михайловна Баштанов Олег Николаевич (10,000 руб., 100%) 21.131.000 19.754.000 21.131.000 19.754.000 7% 66 РИВЬЕРА +, ООО 420127, Татарстан респ., г. Казань, ул. Максимова, д. 45А пом. 1010 офис 35 Наумова Наталья Ивановна Ибрагимова Рамина Рустемовна (10,000 руб., 100%) 21.069.000 10.735.000 21.069.000 10.735.000 96% 67 ФАРМ ПРОГРЕСС, ООО 420081, Татарстан респ., г. Казань, ул. Габдуллы Кариева, д. 10 офис 3 Масагутов Тимур Рустэмович Байбаков Рустам Асхатович (7,500 руб., 75%)

ПРОГРЕСС ГАРАНТ, ООО (2,400 руб., 24%)

Масагутов Тимур Рустэмович (100 руб., 1%) 20.076.000 10.542.000 20.076.000 10.542.000 90% 68 АВИЦЕННА, ООО 422230, Татарстан респ., Агрызский район, г. Агрыз, ул. К.Маркса, д. 12 А Санникова Людмила Фуатовна Рассулова Лидия Мансуровна (18,500 руб., 50%)

Санникова Людмила Фуатовна (18,500 руб., 50%) 19.915.000 15.706.000 19.915.000 15.706.000 27% 69 МЕДЭРА, ООО 420029, Татарстан респ, г. Казань, ул. Журналистов, д. 1 Гусева Екатерина Анатольевна Гусев Олег Анатольевич (5,000 руб., 50%)

Гусева Екатерина Анатольевна (5,000 руб., 50%) 19.700.000 22.216.000 19.700.000 22.216.000 -11% 70 ТЕРРА ФАРМ, ООО 423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Чулман, д. 10В пом. 5 Галимов Айдар Ренатович Галимов Айдар Ренатович (10,000 руб., 100%) 18.482.000

18.482.000



71 АНДЫЗ, ООО 422470, Татарстан респ., Дрожжановский район, с. Старое Дрожжаное, ул. Дзержинского Валиуллов Алмаз Жадитович Валиуллов Алмаз Жадитович (10,000 руб., 66.66%)

Рябова Лилия Рамисовна (5,000 руб., 33.33%) 18.456.000 16.965.000 18.456.000 16.965.000 9% 72 АПТЕКА №273, ООО 420034, Татарстан респ., г. Казань, ул. Горсоветская, д. 17 Гатина Роза Ильясовна Гатина Роза Ильясовна (21,568 руб., 40%)

Сафиуллин Руслан Рустэмович (16,176 руб., 30%)

Хасанов Ильдар Рустемович (16,176 руб., 30%) 18.242.000 19.810.000 18.242.000 19.810.000 -8% 73 ЗАРЯ, ООО 423258, Татарстан респ., Лениногорский район, г. Лениногорск, проспект Шашина, д. 31 пом. 2 Гарипова Альфия Мухаматзакировна Гилялов Равиль Зяудатович (10,000 руб., 100%) 18.156.000 17.524.000 18.156.000 17.524.000 4% 74 ФАРМА-НЧ, ООО 423810, Татарстан респ., г. Набережные Челны, бульвар Романтиков, д. 8 кв. 216 Хусаинов Ренат Фагимович Хусаинов Ренат Фагимович (10,000 руб., 100%) 17.248.000 12.257.000 17.248.000 12.257.000 41% 75 ЗВЕЗДА, ООО 420015, Татарстан респ, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 46 пом. 20 Уразманов Артур Ринардович Уразманов Артур Ринардович (10,000 руб., 100%) 16.940.000

16.940.000



76 ТАБИБ, ООО 422650, Татарстан респ., Рыбно-Слободский район, пгт. Рыбная Слобода, ул. А.Алиша, д. 9 Файзуллина Флюра Фахриевна Файзуллина Флюра Фахриевна (195,000 руб., 65%)

Минвалеев Дамир Мухаметгалиевич (45,000 руб., 15%)

Файзуллин Айрат Ильдусович (21,000 руб., 7%)

Файзуллин Нияз Ильдусович (21,000 руб., 7%)

Мокеева Тамара Савельевна (18,000 руб., 6%) 16.922.000 17.561.000 16.922.000 17.561.000 -4% 77 ЗВЦ ПЕЛИКАН, ООО 420127, Татарстан респ., г. Казань, ул. Симонова, д. 16 пом. 19 Мухтарова Марина Вячеславовна Мухтарова Марина Вячеславовна (10,000 руб., 100%) 16.886.000 14.209.000 16.886.000 14.209.000 19% 78 ИЗУМРУД, ООО СА 420049, Татарстан респ., г. Казань, ул. Спартаковская, д. 165 пом. 10 Лукина Венера Нафисовна Лукина Венера Нафисовна (10,000 руб., 100%) 16.098.000 8.991.000 16.098.000 8.991.000 79% 79 ФАРМАЦЕВТИК, ООО 420141, Татарстан респ., г. Казань, ул. Академика Завойского, д. 13 Емельянов Михаил Германович Емельянов Михаил Германович (10,000 руб., 100%) 15.908.000 17.348.000 15.908.000 17.348.000 -8% 80 МЕДЕЯ, ООО 423950, Татарстан респ., Ютазинский район, пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 1-Г Аглеева Светлана Валентиновна Аглеева Светлана Валентиновна (27,000 руб., 90%)

Валиева Нелли Фанисовна (3,000 руб., 10%) 15.422.000 15.818.000 15.422.000 15.818.000 -3% 81 ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА, ООО 420012, Татарстан респ., г. Казань, ул. Бутлерова, д. 14 Ахметзянова Ильмира Замиловна Максимов Дмитрий Владимирович (10,000 руб., 100%) 15.413.000 12.068.000 15.413.000 12.068.000 28% 82 ОЧКИ.РУ, ООО 423800, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, д. 53 офис 378 Нерсесьян Павел Левонович Нерсесьян Павел Левонович (5,000 руб., 50%)

Нерсесьян Юрий Левонович (5,000 руб., 50%) 15.238.000 14.243.000 15.238.000 14.243.000 7% 83 ИНФАНТА, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гвардейская, д. 42 пом. 1011 Гареев Булат Маратович Гареев Булат Маратович (10,200 руб., 100%) 14.693.000 11.296.000 14.693.000 11.296.000 30% 84 ЯРФАРМ, ООО 423820, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Им Мусы Джалиля, д. 4 Фролова Наталья Гиральдовна Фролова Наталья Гиральдовна (10,000 руб., 100%) 7.820.000 7.323.000 13.803.000 11.281.000 22% РУСНАТ, ООО 423803, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект В.Фоменко, д. 64 пом. 1002 Фролова Наталья Гиральдовна Фролова Наталья Гиральдовна (10,000 руб., 100%) 5.983.000 3.958.000 85 АЛМАЗ, ООО 422980, Татарстан респ., Чистопольский район, г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 92А корп. Н-2 Мингулова Зайтуня Мингачовна Мингулов Азат Миншакирович (710,000 руб., 50.35%)

Мингулова Зайтуня Мингачовна (700,000 руб., 49.65%) 13.771.000 15.180.000 13.771.000 15.180.000 -9% 86 ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛМАГАЧ, ООО , Татарстан респ, г. Казань, тракт Сибирский, д. 7/6 Бареева Фарида Шагинуровна Бареева Фарида Шагинуровна (1,306,800 руб., 100%) 12.981.000 13.543.000 12.981.000 13.543.000 -4% 87 ВИТА, ООО 423740, Татарстан респ., Актанышский район, с. Актаныш, ул. М.Вахитова, д. Б/№ Зарипова Альфия Гилмулловна Зарипова Альфия Гилмулловна (39,407 руб., 100%) 12.972.000 12.900.000 12.972.000 12.900.000 1% 88 АЛЬФАРМ, ООО 420011, Татарстан респ., г. Казань, ул. Гарифа Ахунова, д. 16 пом. 1008 Абдуллин Альберт Фаритович Абдуллин Фарит Шафикович (5,000 руб., 50%)

Ибрагимова Флера Рифгатовна (5,000 руб., 50%) 12.190.000 10.630.000 12.190.000 10.630.000 15% 89 МАСТЕР+, ООО 422250, Татарстан респ., Балтасинский район, пгт. Балтаси, ул. Ленина, д. 57 А Хасанова Венера Ситдиковна Галявиев Разяб Файлясуфович (10,000 руб., 100%) 12.180.000 18.675.000 12.180.000 18.675.000 -35% 90 ДЕЙЛИ-ФАРМ, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Курская, д. 27 пом. 1000 Абдуллина Эльмира Биктимировна Абдуллина Эльмира Биктимировна (10,000 руб., 100%) 11.962.000 11.299.000 11.962.000 11.299.000 6% 91 БЬЮТИ ОПТИКС, ООО 420073, Татарстан респ., г. Казань, ул. Спортивная, д. 3 Сафина Наиля Мисхатовна Мухамедрахимова Альфия Мисхатовна (11,000 руб., 100%) 11.625.000 13.325.000 11.625.000 13.325.000 -13% 92 ШИФА, ООО 423892, Татарстан респ., Тукаевский район, пос. Сосновый Бор, ул. Нагорная, д. 40 А Шафигуллина Нурсина Мухаматгалиевна Шафигуллина Нурсина Мухаматгалиевна (10,000 руб., 100%) 10.800.000 11.580.000 10.800.000 11.580.000 -7% 93 АРМАН, ООО 423815, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Им Вахитова, д. 16 офис 54 Зинурова Халида Котдусовна Зинурова Халида Котдусовна (10,000 руб., 100%) 10.730.000 10.474.000 10.730.000 10.474.000 2% 94 ЗООВЕТСНАБ, ООО 422430, Татарстан респ., Буинский район, г. Буинск, ул. Вокзальная, д. 39 корп. - офис Шайдуллина Надежда Аркадьевна Шайдуллина Надежда Аркадьевна (10,000 руб., 100%) 10.062.000 9.725.000 10.062.000 9.725.000 3% 95 РИАФАРМ, ООО 423450, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, ул. Радищева, д. 65 пом. 1001 Мустафин Ильдус Рафисович Губанов Александр Юрьевич (3,500 руб., 33.33%)

Мустафин Ильдус Рафисович (3,500 руб., 33.33%)

Сагдеев Рафаэль Рашатович (3,500 руб., 33.33%) 9.700.000 8.745.000 9.700.000 8.745.000 11% 96 ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ПЛЮС, ООО 420061, Татарстан респ, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 57Б пом. 1 Ярмеев Роман Владимирович Ярмеев Роман Владимирович (10,000 руб., 100%) 9.425.000 5.456.000 9.425.000 5.456.000 73% 97 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ИМ, ООО 420034, Татарстан респ, г. Казань, ул. Декабристов, д. 131Е Прокофьева Наталья Юрьевна Ахметзянов Марат Илгизович (10,000 руб., 100%) 9.055.000 8.194.000 9.055.000 8.194.000 11% 98 АВИЦЕННА, ООО 423600, Татарстан респ., Елабужский район, г. Елабуга, проспект Нефтяников, д. 33 Валиахметова Голсина Гарифзяновна Габдуллин Рустам Минникаевич (2,800 руб., 0.89%)

Закиров Ильдар Мансурович (2,800 руб., 0.89%)

Мурсеева Ильгиза Гариповна (2,800 руб., 0.89%) 8.999.000 13.649.000 8.999.000 13.649.000 -34% 99 ЦИТРУС+, ООО 420088, Татарстан респ., г. Казань, ул. Журналистов, д. 30 пом. 54 Нафикова Ландыш Фирдинандовна Зимагулов Айрат Маратович (5,000 руб., 50%)

Нафикова Ландыш Фирдинандовна (5,000 руб., 50%) 8.543.000 3.969.000 8.543.000 3.969.000 115% 100 ПОЛИМЕД, ООО 420126, Татарстан респ., г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 21б пом. 1Н Файзуллин Раис Индусович Гайниев Равиль Шайхывалиевич (10,000 руб., 100%) 8.497.000 11.686.000 8.497.000 11.686.000 -27%