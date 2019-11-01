«Триумфальная» взятка для мэра: как в Бугульме не построили каскад фонтанов

По версии следствия, местом передачи 2,7 млн рублей стали кабинет главы района и парковка Минстроя Татарстана

Фото: Инна Серова

Накануне в Бугульминский горсуд поступило уголовное дело 64-летнего экс-главы района Ильдуса Касымова и 33-летней поставщицы фонтанного оборудования Русалины Усубовой. Первого обвиняют в превышении полномочий и получении взятки на 2,7 млн рублей, вторую — в хищении средств бюджета по двум контрактам. Третий фигурант этого дела был освобожден от уголовной ответственности и даже сумел сохранить кресло замглавы Бугульминского райисполкома. Десять фактов о фонтанном скандале — в материале «Реального времени».

1. Тайные визиты в приемную главы



По версии следствия, деньги для главы Бугульминского района, а в последующем — депутата Госсовета РТ Ильдуса Касымова, передавались в 2014—2015 годах пять раз: трижды предприниматель Русалина Усубова оставляла пакеты с наличными от 300 тысяч до 650 тысяч рублей в кабинете главы. Причем в отсутствие хозяина — в целях конспирации. Дважды замглавы района Вахит Гарафутдинов, по поручению шефа, ездил на встречи с Усубовой в Казань и получал подношения 600 тысяч и 550 тысяч в машине на парковке у здания Минстроя РТ, а затем в Бугульме оставлял полученное в служебном авто бывшего водителя Касымова — у кафе «Макдоналдс», полагают силовики.

Забегая вперед: Касымов все отрицал и отрицает. Водитель подтверждал его слова, а от предложения пройти детектор лжи отказался.

2. Фонтаны для Челнов, Азнакаево и Нурлата

После задержания в апреле 2019-го Русалина Усубова призналась — компанию «Триумф» в 2013-м зарегистрировала специально для участия в аукционе по бугульминским фонтанам. Однако в 2013—2015 годах «Триумф» поучаствовал еще и в поставках оборудования для светомузыкальных и обычных фонтанов в Азнакаево, Нурлате и Набережных Челнах. Во всех случаях Усубова выступала в качестве посредника, оплачивая специфичные конструкции и их монтаж партнерам из челябинской «ИТК-Групп», правда, не всегда своевременно. В 2015-м Усубова учредила и возглавила ООО «Реконструкция» (строительство водных сооружений), затем вышла из владельцев «Триумфа», после чего эта компания была ликвидирована.

В марте 2014-го из аппарата президента Татарстана в администрацию Бугульмы поступило письмо — бюджет РТ может профинансировать возведение лишь одного фонтана. Фото yandex.ru

3. Президент добро на каскад не дал

В администрации Бугульминского района вспоминают, что по замыслу Касымова в городе должны были появиться пять-шесть фонтанов. Позже на совещаниях остановились на каскаде из четырех таких сооружений, проект которых представила Усубова. И она, и Гарафутдинов уверяли на предварительном следствии: глава района гарантировал «Триумфу» победу на торгах и контракт по предварительной цене — 2,7 млн рублей за каждый фонтан.

Однако в марте 2014-го из аппарата президента Татарстана в администрацию Бугульмы поступило письмо — бюджет РТ может профинансировать возведение лишь одного фонтана. В итоге лишь эти работы и выставили на торги к возмущению Усубовой, рассчитывавшей на снижение расходов в связи с «оптовой поставкой и монтажом». Ее успокаивали — мол, деньги еще на три фонтана будут позже.

4. Краснодарцы обвалили цену

Еще одна неожиданность поджидала «Триумф» на торгах. На словах была достигнута договоренность о победе, на деле, если верить источникам «РВ», чиновники дали возможность Усубовой лично поучаствовать в разработке техзадания и сообщали о всех этапах конкурсах. Однако в ходе торгов начальная цена контракта на поставку оборудования для бугульминского фонтана упала вдвое — с 2 млн 764 тысяч рублей до 1 млн 396 тысяч. И контракт в апреле 2014 года был заключен с Усубовой.

Из конкурсной документации следует — комиссия выбирала победителя среди четырех заявок. Челябинские партнеры Усубовой и казанский «Аква Бренд» готовы были обеспечить поставку за 2,4 млн рублей, а вот краснодарский «Водный мир» — за 1,4 млн рублей. По данным предварительного следствия, до Усубовой оперативно довели эту информацию и она собиралась отказаться от участия в аукционе, но якобы получила указание Касымова — «биться до последнего». Вместе с обещанием — на сэкономленные средства будет проведен новый аукцион. По тому же фонтану.

Новый аукцион состоялся в июне. Чтобы не вызвать интерес на рынке, закупку объявили на некие гидродинамические трансформаторы, и «Триуф» получил контракт на 1 млн 368 тысяч рублей, условно конкурируя по цене лишь с челябинским партнером.

Уже при Закирове в Бугульме наконец построили другой фонтан — светомузыкальный. Фото bugulma.tatar.ru

5. Оплата без поставки

Оба фонтанных контрактах числятся исполненными и оплаченными еще в 2014 году. Причем до того, как Ильдуса Касымова избрали депутатом Госсовета Татарстана. Новым главой Бугульминского района стал Линар Закиров, ранее несколько месяцев руководивший исполкомом. Говорят, именно Закиров начал интересоваться — где же фонтан и в 2015 году инициировал подачу иска к «Триумфу» с требованием вернуть средства по двум контрактам. Суд выиграли, денег не дождались. Зато уже при Закирове в Бугульме наконец построили другой фонтан — светомузыкальный. Впрочем, часть оборудования для него также получали через Усубову и челябинцев.

Правоохранителей же больше интересовало — на каком основании руководство исполкома и главбух подписывали платежки и акты приема-передачи? Чиновники признались: выполняли указания Касымова и Гарафутдинова, если бы не слушались — могли лишиться должности. По версии сотрудников второго отдела Следкома, именно посредством таких заведомо незаконных указаний глава района превысил полномочия.

6. На взятку пошли и личные, и бюджетные средства?

По версии силовиков, еще перед подписанием первого контракта глава района через замглавы исполкома Гарафутдинова поставил подрядчице условие — передать ему лично 2,7 млн рублей (полную сумму оплаты работ по одному фонтану) за покровительство и содействие в получении контрактов еще на три объекта. И Усубова была вынуждена согласиться — понимала, что 1,3 млн на поставку оборудования не хватит, но не хотелось терять задаток по обеспечению заявки (он был минимальным — всего 1% от начальной цены контракта).

Таким образом, считают в Следкоме по РТ, 1,2 млн рублей по контрактам Усубовой были похищены, а на взятку 2,7 млн пошли как ее личные, так и бюджетные средства. Фото Ирины Плотниковой

В апреле 2019-го Русалина Усубова написала явку с повинной, указав, что закупку фонтанов не проводила. Призналась — с первого контракта оставила на стуле в кабинете главы пакет с суммой 300 тысяч рублей, остальные потратила, в том числе на погашение долгов по азнакаевскому фонтанному проекту. Схожим образом поступила и со вторым контрактом.

Таким образом, считают в Следкоме по РТ, 1,2 млн рублей по контрактам Усубовой были похищены, а на взятку 2,7 млн пошли как ее личные, так и бюджетные средства. Признавшая дачу взятки и освобожденная от ответственности по данной статье бизнес-леди вину в мошенничестве не признает. Полагает, что неисполнение обязательств — это сугубо гражданско-правовые отношения.

7. Под арестом — лаишевская земля бугульминского главы

На момент предъявления окончательного обвинения Ильдус Касымов был действующим депутатом Госсовета РТ, зампредом парламентского комитета по бюджету и финансам. Но находился под домашним арестом — такую меру пресечения 24 апреля этого года ему избрал Советский суд Казани, отказав следователям в ходатайстве о водворении депутата в СИЗО. Тот же суд 9 августа не нашел оснований для продления домашнего ареста, и Касымова освободили под подписку о невыезде. С Усубовой подписку взяли еще в апреле.

Зато под арестом личное имущество ВИП-обвиняемого, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ. Следствие нашло у бывшего бугульминского главы три земельных участка и одно помещение под Казанью, в Лаишевском районе.

Адвокат Гумеров отмечает, что к проведению аукциона, работе конкурсной комиссии и подписанию платежек его клиент никакого отношения не имел. Фото Инны Серовой

8. Версия защиты: «У главы не было полномочий решать вопросы Усубовой»

«Будем добиваться оправдательного приговора», — сообщил адвокат обвиняемого Альберт Гумеров журналисту «Реального времени». По его словам, собранные по делу доказательства не подтверждают версию обвинения.

— О передаче денег взяткодатели Гарафутдинов и Усубова заговорили только через 5 лет, когда было возбуждено уголовное дело. Первый заместитель допрашивался трижды и не давал показаний против главы, но как только его задержали — стал говорить то, что угодно следствию, — комментирует защитник. — При этом ни Гарафутдинов, который якобы передавал деньги, ни Усубова никому их не показывали. Откуда известно — были там деньги или фантики?

Адвокат Гумеров отмечает, что к проведению аукциона, работе конкурсной комиссии и подписанию платежек его клиент никакого отношения не имел. А все сотрудники исполкома, кто это делал, почему-то проходят по делу лишь свидетелями. Дела в отношении них Следком возбуждать отказался.

«Любая взятка должна быть в интересах взяткодателя, а глава не мог решать вопросы Усубовой, у него не было полномочий распределять финансы — этим занимался исполком. Более того — она знала, что не будет трех фонтанов, так зачем ей нужно было из контрактов на 2,8 миллиона отдавать 2,7 миллиона?» — говорит адвокат.

На финише следствия преследование Вахита Гарафутдинова было прекращено в связи с деятельным раскаянием и активным способствованием раскрытию преступления. Фото bugulma.tatar.ru

9. Подозреваемый стал свидетелем

На старте расследования «Реальное время» сообщало об обыске у подозреваемого в причастности к этой истории заместителя главы исполкома Бугульминского района по инфраструктурному развитию. На финише следствия преследование Вахита Гарафутдинова было прекращено в связи с деятельным раскаянием и активным способствованием раскрытию преступления. Место в исполкоме он сохранил.

10. Исполком иск не заявлял

Ущерб по этому уголовному делу в Бугульминском исполкоме оценили в сумму двух не исполненных контрактов — 2 млн 764 тысячи рублей. Эта сумма уже взыскана с «Триумфа» в гражданском порядке, однако приставы исполнить это решение суда не смогли. А исполком не стал заявлять новый иск уже к фигурантам уголовного дела.

29 октября обвинительное заключение по делу о фонтанах утвердил первый зампрокурора Татарстана Сергей Старостин. На следующий день материалы поступили в Бугульминский райсуд и были распределены судье с 20-летним стажем Тахиру Журавлеву. Дата первого заседания пока не назначена.