ООО Газпром трансгаз Казань

Общая информация

ООО «Газпром трансгаз Казань» является крупнейшей газораспределительной организацией в Республике Татарстан. Предприятие было организовано в 1955 году после пуска в эксплуатацию магистрального газопровода «Миннибаево — Казань», который по протяжённости стал третьим газопроводом (после «Саратов — Москва» и «Дашава — Киев — Москва»), построенным в СССР в послевоенные годы и первым в Татарстане. Прежнее наименование организации — ООО «Таттрансгаз».



Коллектив компании насчитывает более 10 тыс. работников.

Руководитель — Усманов Рустем Ринатович.

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