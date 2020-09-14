ООО Газпром трансгаз Казань
Общая информация
ООО «Газпром трансгаз Казань» является крупнейшей газораспределительной организацией в Республике Татарстан. Предприятие было организовано в 1955 году после пуска в эксплуатацию магистрального газопровода «Миннибаево — Казань», который по протяжённости стал третьим газопроводом (после «Саратов — Москва» и «Дашава — Киев — Москва»), построенным в СССР в послевоенные годы и первым в Татарстане. Прежнее наименование организации — ООО «Таттрансгаз».
Коллектив компании насчитывает более 10 тыс. работников.
Руководитель — Усманов Рустем Ринатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, ул. Аделя Кутуя, д. 41
- Телефон: (843) 288-22-30
- Email: info@tattg.gazprom.ru
- Сайт: https://kazan-tr.gazprom.ru/
Дата последнего обновления: 14.09.2020