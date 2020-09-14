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ООО Газпром трансгаз Казань

Промышленность, Энергетика

Общая информация

ООО «Газпром трансгаз Казань» является крупнейшей газораспределительной организацией в Республике Татарстан. Предприятие было организовано в 1955 году после пуска в эксплуатацию магистрального газопровода «Миннибаево — Казань», который по протяжённости стал третьим газопроводом (после «Саратов — Москва» и «Дашава — Киев — Москва»), построенным в СССР в послевоенные годы и первым в Татарстане. Прежнее наименование организации — ООО «Таттрансгаз».

Коллектив компании насчитывает более 10 тыс. работников.

Руководитель — Усманов Рустем Ринатович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, ул. Аделя Кутуя, д. 41
  • Телефон: (843) 288-22-30
  • Email: info@tattg.gazprom.ru
  • Сайт: https://kazan-tr.gazprom.ru/

Дата последнего обновления: 14.09.2020


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