В Уфе ввели разовые выплаты пострадавшим от атак БПЛА

Единовременные выплаты положены при утрате имущества, повреждении транспорта или вреде здоровью

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Горсовета Уфы на внеочередном заседании утвердили единовременные выплаты для горожан, пострадавших от атак беспилотников и ракетных ударов. Об этом сообщает пресс-служба уфимского Горсовета.

— Принятие указанной меры позволит обеспечить адресную поддержку уфимцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации вследствие чрезвычайных обстоятельств, и реализовать полномочия муниципалитета в сфере социальной защиты населения, — сообщает Горсовет.

Выплаты положены тем, у кого нарушены условия жизнедеятельности, частично или полностью утрачено имущество, повреждено транспортное средство, а также в случае гибели или вреда здоровью. Помощь распространяется на ситуации, возникшие с 1 апреля 2026 года. Порядок выплат городская администрация разработает до 1 августа 2026 года.

Ранее украинские БПЛА массово атаковали промзону башкирского города Салавата.

Вадим Вахрушев