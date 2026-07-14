В Уфе ввели разовые выплаты пострадавшим от атак БПЛА
Единовременные выплаты положены при утрате имущества, повреждении транспорта или вреде здоровью
Депутаты Горсовета Уфы на внеочередном заседании утвердили единовременные выплаты для горожан, пострадавших от атак беспилотников и ракетных ударов. Об этом сообщает пресс-служба уфимского Горсовета.
— Принятие указанной меры позволит обеспечить адресную поддержку уфимцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации вследствие чрезвычайных обстоятельств, и реализовать полномочия муниципалитета в сфере социальной защиты населения, — сообщает Горсовет.
Выплаты положены тем, у кого нарушены условия жизнедеятельности, частично или полностью утрачено имущество, повреждено транспортное средство, а также в случае гибели или вреда здоровью. Помощь распространяется на ситуации, возникшие с 1 апреля 2026 года. Порядок выплат городская администрация разработает до 1 августа 2026 года.
Ранее украинские БПЛА массово атаковали промзону башкирского города Салавата.
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