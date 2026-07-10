Зяббаров заявил, что в Татарстане виды на урожай неплохие, но многое зависит от погоды

Рапс начнут собирать после 15 июля, а озимые культуры — после 20 июля

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане виды на урожай по всем культурам неплохие, но многое будет зависеть от погодных условий в период уборки и организации работ на местах. Об этом заявил глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства РТ.

По его словам, на предстоящие две недели прогнозируется достаточно комфортная погода, без критически высоких температур. Она благоприятно повлияет на налив зерна и повысит его качество.

Всего уборочные площади зерновых составляют 1,1 млн га. К стадии созревания подходит озимый рапс. Его начнут собирать после 15 июля. После 20 июля приступят к уборке озимых зерновых культур (предстоит собрать 470 тыс. га).

Алексей Вангаев / realnoevremya.ru

В текущем году будут работать 411 зерносушильных комплексов с проектной мощностью 214 тыс. тонн зерна в сутки. Кроме того, сушильными мощностями располагают хлебоприемные предприятия и элеваторы. Их суммарный потенциал также позволяет произвести сушку около 85 тыс. тонн зерна в сутки.

В текущем году хозяйствами приобретено еще 10 сушильных комплексов с потенциалом 40 тыс. тонн в сутки.

Для хранения зерна в республике насчитывается емкостей на 4,7 млн тонн, в том числе 39 элеваторов с объемом единовременного хранения 2,5 млн тонн и складские мощности хозяйств на 2,2 млн тонн. В конце 2025 года запустили новый элеватор в Бугульминском районе холдинга «Август-Агро» мощностью хранения 112 тыс. тонн и сушки 200 тонн в час.

С 29 июня по 17 июля проводится приемка хлебоприемных предприятий и элеваторов к заготовке зерна текущего года. Сегодня в элеваторах хранится 767 тыс. тонн зерна прошлых лет. Свободных объемов хранения на сегодня около 4 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за год улучшили темпы реализации программы «Наш двор».

Также в республике годовой план по вводу жилья выполнен на 72%.

Никита Егоров