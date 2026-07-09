Экс-глава УАЗ назначен гендиректором «Соллерс Алабуги»

Компанию возглавил Алексей Спирин

Фото: Динар Фатыхов

Генеральным директором ООО «Соллерс Алабуга» назначен Алексей Спирин, ранее возглавлявший Ульяновский автомобильный завод. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе компании.

— В новой должности он сосредоточится на управлении операционной деятельностью предприятия, сохранив за собой функции заместителя генерального директора ПАО «Соллерс» по производству и качеству продукции, — сообщает пресс-служба.

Алексей Спирин окончил Тольяттинский политехнический институт по специальности «автомобилестроение», работает в группе «Соллерс» с 2008 года. До назначения занимал должности директора по производству и исполнительного директора заводов группы в Елабуге и Набережных Челнах. С 2019 года руководил операционной деятельностью УАЗа, с 2023 года — в должности генерального директора.

Ранее власти Татарстана выделили 3,83 млрд рублей на строительство корпуса в ОЭЗ «Алабуга».



Вадим Вахрушев