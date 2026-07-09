В Минпромторге призвали не драматизировать отставание правовой базы от реалий БПЛА

Замглавы Минпромторга РФ Шпак объяснил, почему госрегулирование не успевает за темпами развития беспилотных технологий

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Законодательное регулирование отрасли не успевает за реалиями, так как сами беспилотные технологии развиваются очень быстрыми темпами. При этом ничего критичного в этом власти не видят, так как нормативную базу меняют после того, как бизнес убедит в необходимости, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, выступая на пленарной сессии в рамках Международной выставки-форума «Дрон Экспо» в Казани.

— Сфера беспилотного транспорта меняется очень быстро. Очевидно, что мы запаздываем с «регуляторикой», с перестройкой логистических цепочек, — констатировал он. — Но в этом никакой трагедии нет.

Реальное время / realnoevremya.ru

По его словам, некоторое отставание правовой базы от стремительного развития беспилотников — явление вполне закономерное, так как сами технологии меняют экономику всех отраслей. В этом смысле необходимо осуществлять межведомственное взаимодействие.

Он сравнил процесс госрегулирования с благоустройством новой застраиваемой территории, когда подводящие к новостройке пути асфальтируют по проложенным дорожкам. «Их сначала протаптывают [будущие жители], а потом уже, где удобно, и асфальт кладут, и гравий насыпают», — сказал он.

Он призвал разработчиков и интеграторов чаще встречаться, после чего власти готовы будут «бетонировать» нормативную базу. При этом он предупредил, что изменения в отрасли будут происходить чаще, чем в какой-либо другой сфере деятельности.

Между тем Татарстан готов перейти к полному циклу производства беспилотной техники, включая системы для воздуха, земли и воды, заявил Рустам Минниханов, выступая на пленарной сессии в рамках Международной выставки-форума «Дрон Экспо» в Казани.

Луиза Игнатьева