В Минпромторге призвали не драматизировать отставание правовой базы от реалий БПЛА
Замглавы Минпромторга РФ Шпак объяснил, почему госрегулирование не успевает за темпами развития беспилотных технологий
Законодательное регулирование отрасли не успевает за реалиями, так как сами беспилотные технологии развиваются очень быстрыми темпами. При этом ничего критичного в этом власти не видят, так как нормативную базу меняют после того, как бизнес убедит в необходимости, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, выступая на пленарной сессии в рамках Международной выставки-форума «Дрон Экспо» в Казани.
— Сфера беспилотного транспорта меняется очень быстро. Очевидно, что мы запаздываем с «регуляторикой», с перестройкой логистических цепочек, — констатировал он. — Но в этом никакой трагедии нет.
По его словам, некоторое отставание правовой базы от стремительного развития беспилотников — явление вполне закономерное, так как сами технологии меняют экономику всех отраслей. В этом смысле необходимо осуществлять межведомственное взаимодействие.
Он сравнил процесс госрегулирования с благоустройством новой застраиваемой территории, когда подводящие к новостройке пути асфальтируют по проложенным дорожкам. «Их сначала протаптывают [будущие жители], а потом уже, где удобно, и асфальт кладут, и гравий насыпают», — сказал он.
Он призвал разработчиков и интеграторов чаще встречаться, после чего власти готовы будут «бетонировать» нормативную базу. При этом он предупредил, что изменения в отрасли будут происходить чаще, чем в какой-либо другой сфере деятельности.
Между тем Татарстан готов перейти к полному циклу производства беспилотной техники, включая системы для воздуха, земли и воды, заявил Рустам Минниханов, выступая на пленарной сессии в рамках Международной выставки-форума «Дрон Экспо» в Казани.
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