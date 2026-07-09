Экспорт молочной продукции АПК Татарстана показал прирост в 10,6%

На фоне роста поставок за пределы республики молочной сыворотки (в 1,8 раза) на 93% упал экспорт сливочного масла

Фото: Реальное время

Экспорт молочной продукции агропромышленного комплекса Татарстана в июне 2026 года в целом показал прирост в 10,6% (в денежном выражении, в пересчете на доллары) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил на проходящем в «Казань Экспо» заседании круглого стола, посвященного проблемам отрасли, замминистра республиканского Минсельхозпрода Гелюс Баязитов.

При этом экспорт кисломолочных продуктов не вырос, поставки за пределы республики молока и сливок увеличились на 3,6%, мороженого — на 31,9%, а молочной сыворотки — в 1,8 раза.

Произошло очень серьезное падение экспорта сливочного масла — на 93,4%, также на 15,6% упал экспорт сыров и творога.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в РТ сложилась одна из самых низких закупочных цен в России на сырое молоко.



Инна Серова