Глава КАМАЗа заявил об отсутствии сокращений и росте зарплат на 10%

По словам Сергея Когогина, сотрудники остаются главным активом предприятия

Фото: Максим Платонов

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин сообщил, что компания не планирует сокращать сотрудников, несмотря на появившиеся сообщения о простоях производства и возможных изменениях в штате. Об этом он заявил в интервью изданию компании.

По его словам, сотрудники остаются главным активом предприятия. Совместно с профсоюзной организацией компания приняла решение провести индексацию заработной платы работников с 1 октября 2026 года. В среднем зарплаты вырастут на 10%.

— Оно [решение] компенсирует инфляционные риски и укрепит материальную стабильность коллектива. Я уверен, это улучшит вовлеченность людей, и компания сохранит квалифицированные кадры, чьи усилия лежат в основе успешных преобразований и преодоления трудностей, в которых находится наша экономика в целом, — сообщил Когогин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Глава КАМАЗа также подчеркнул, что на фоне постепенного восстановления рынка компания сохраняет осторожный оптимизм и рассчитывает сохранить квалифицированные кадры, которые необходимы для дальнейшего развития предприятия.

Ранее АО «Кама» (разработчик электромобиля «Атом») урегулировало технические сложности с банками, из-за которых в июне возникла задержка выплаты заработной платы сотрудникам.

Наталья Жирнова