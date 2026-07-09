Утильсбор для железнодорожной техники пока не утвержден — Минпромторг

По словам министра, с предложением ввести такой сбор выступили российские производители железнодорожной техники

Минпромторг пока не принял решение о введении утилизационного сбора для железнодорожного машиностроения. Вопрос будет зависеть от того, насколько такой механизм окажется эффективным и сколько средств сможет принести в бюджет, сообщил глава ведомства Антон Алиханов на форуме «Иннопром».

По словам министра, с предложением ввести такой сбор выступили российские производители железнодорожной техники. Они считают, что это поможет защитить рынок от роста конкуренции со стороны иностранных компаний.

Алиханов отметил, что возможный утильсбор может распространяться на подвижной состав. При этом Россия почти полностью закрывает внутренний спрос за счет собственного производства, а доля импортной техники остается небольшой. Если сбор введут, он, скорее всего, будет разовым платежом.

Наталья Жирнова