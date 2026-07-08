Адель Хайруллин объяснил, почему сельхозпроизводители не контрактуют свое зерно

Существует риск собрать не тот объем продукции, который указан в документах

Фото: Реальное время

В России многие сельхозпроизводители не контрактуют свое зерно, так как есть риск собрать не тот объем продукции, который указан в документах. Об этом «Реальному времени» сообщил гендиректор ООО «ГК «Красный Восток» Адель Хайруллин в рамках выездной редакции на Международной агропромышленной выставке «Агроволга-2026».

— Почему многие не контрактуют свое зерно? Потому что ты можешь предугадать, сколько ты соберешь, но ты можешь собрать не столько зерна, сколько ты законтрактовал. Семечка в этом плане контрактуется легче, потому что она будет всегда такой, — рассказал Хайруллин.

Также Хайруллин добавил, что российские аграрии испытывают трудности в связи с низкими закупочными ценами на молоко и зерно. По его словам, сейчас ценники на «молочку» варьируются от 34 до 36 рублей, но при этом все составляющие подорожали. Зерновые тоже дешевеют на фоне хорошего урожая на юге страны. Как аграрии находят выход из сложившейся ситуации и какие еще меры помогут — в материале издания.

Никита Егоров