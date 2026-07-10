Минсельхоз: аграриев в России обеспечивают топливом в приоритетном порядке

Минсельхоз также сообщил, что совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, закреплению сельхозпроизводителей за нефтебазами и автозаправочными станциями

Фото: Реальное время

Потребности агропромышленного комплекса России в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ по итогам совещания, посвященного обеспечению сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами.

В министерстве отметили, что Минэнерго подтвердило наличие необходимых объемов топлива. Основное внимание сейчас уделяется своевременной доставке ресурсов аграриям.



Минсельхоз также сообщил, что совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, закреплению сельхозпроизводителей за нефтебазами и автозаправочными станциями. Возникающие вопросы решаются в оперативном порядке, а ФАС продолжает следить за ценами на топливо и проверять обоснованность их изменения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» попросило представителей татарстанского агробизнеса рассказать о том, как топливные проблемы отражаются сейчас на их бизнесе, удается ли им пользоваться господдержкой и как планируют провести уборочную кампанию. Они ответили на три вопроса:

Как отражается на вашем бизнесе топливный кризис?

Как планируете решать проблему на период уборки?

Будете ли поднимать цену на свою продукцию, чтобы компенсировать увеличившиеся затраты на топливо?

Наталья Жирнова