Минсельхоз: аграриев в России обеспечивают топливом в приоритетном порядке
Минсельхоз также сообщил, что совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, закреплению сельхозпроизводителей за нефтебазами и автозаправочными станциями
Потребности агропромышленного комплекса России в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ по итогам совещания, посвященного обеспечению сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами.
В министерстве отметили, что Минэнерго подтвердило наличие необходимых объемов топлива. Основное внимание сейчас уделяется своевременной доставке ресурсов аграриям.
Минсельхоз также сообщил, что совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, закреплению сельхозпроизводителей за нефтебазами и автозаправочными станциями. Возникающие вопросы решаются в оперативном порядке, а ФАС продолжает следить за ценами на топливо и проверять обоснованность их изменения.
Ранее «Реальное время» попросило представителей татарстанского агробизнеса рассказать о том, как топливные проблемы отражаются сейчас на их бизнесе, удается ли им пользоваться господдержкой и как планируют провести уборочную кампанию. Они ответили на три вопроса:
- Как отражается на вашем бизнесе топливный кризис?
- Как планируете решать проблему на период уборки?
- Будете ли поднимать цену на свою продукцию, чтобы компенсировать увеличившиеся затраты на топливо?
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