«Росатом» назвал сроки поставки ядерного топлива и запуска первой АЭС в Египте

Подключить станцию к энергосистеме планируется в 2028 году, сообщил глава компании Алексей Лихачев в ходе начала работ по установке в проектное положение корпуса реактора на втором энергоблоке

Госкорпорация «Росатом» рассчитывает доставить ядерное топливо на первую египетскую атомную электростанцию «Эд-Дабаа» в первой половине 2027 года. Подключить станцию к энергосистеме планируется в 2028 году, сообщил глава компании Алексей Лихачев в ходе начала работ по установке в проектное положение корпуса реактора на втором энергоблоке. Об этом передает «Интерфакс».

По его словам, совместно с египетскими партнерами ведется работа по подготовке площадки к поставке топлива и дальнейшему запуску объекта. Заявление прозвучало во время начала установки корпуса реактора второго энергоблока АЭС в проектное положение.

Лихачев отметил, что в ближайшие недели число сотрудников на строительной площадке должно увеличиться до 30 тыс. человек. В России продолжается производство оборудования для второго, третьего и четвертого энергоблоков, а египетские компании участвуют в строительных и других работах.

Также «Росатом» совместно с египетской стороной занимается подготовкой специалистов для будущей атомной отрасли страны.

Генеральный директор «Росатома» ранее заявил, что вся атомная отрасль России испытывает последствия атак ВСУ. Об этом он сообщил в интервью «Вестям» на полях форума «Иннопром-2026». Лихачев также назвал наиболее сложной ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Наталья Жирнова