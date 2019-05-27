Сотрудник «Нижнекамскнефтехима» выиграл золото в финале Национального чемпионата WorldSkills Russia

В Казани состоялся финал VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Более полутора тысяч участников соревновались в компетенциях из шести блоков профессий. От Татарстана была сформирована команда из 258 человек, в которую вошли четверо сотрудников «Нижнекамскнефтехима». Это аппаратчик Раиль Абдуллин, лаборант химического анализа Айгуль Бурганова, электромонтер Виталий Царев - они соревновались в компетенциях «Изготовление изделий из полимерных материалов», «Лабораторный химический анализ», «Сантехника и отопление». Еще один участник — аппаратчик Шамиль Хакимов вошел в состав расширенной национальной сборной России Мирового чемпионата и соревновался вне конкурса в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов».
По итогам финала национального чемпионата аппаратчик завода по производству дивинила и углеводородного сырья «Нижнекамскнефтехима» Раиль Абдуллин выиграл «золото» в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов». Электромонтер Виталий Царев в компетенции «Сантехника и отопление» занял шестое место, а лаборант химического анализа Айгуль Бурганова в компетенции «Лабораторный химический анализ» - седьмое место. Все члены команды «Нижнекамскнефтехима» получат поощрение от предприятия.
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