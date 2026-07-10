ПФО обошел южные регионы по темпу сбора черешни: рост составил более 70% с 2024 года

В Татарстане показатели сбора увеличились в 3,7 раза

Фото: Мария Зверева

Приволжский федеральный округ (ПФО) обошел южные регионы России по темпам сбора черешни. Данные аналитиков «Россельхозбанка» имеются в распоряжении «Реального времени».

В 2025 году хозяйства Приволжья собрали около 4,1 тыс. тонн черешни — это на 71,7% больше, чем годом ранее (2,4 тыс. тонн). Такой рывок стал самым заметным среди крупных плодовых округов страны. В 2026 году ПФО может собрать почти 4,6 тыс. тонн черешни — это почти на 11% больше, чем годом ранее.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ПФО занял второе место среди всех неюжных территорий по сбору черешни, уступив лишь Центральному округу. Весь остальной неюжный «пояс» — Северо-Запад, Урал, Сибирь и Дальний Восток, вместе взятые, — ПФО превзошел почти в пять раз.



Внутри округа выделяются две группы регионов. Первая — устойчивые лидеры по объему сбора: Саратовская область (1,3 тыс. тонн, +21% к прошлому году) и Самарская область (0,84 тыс. тонн, +15%). Вторая группа — регионы взрывного роста: Башкортостан (+562%, в 6,6 раза), Оренбургская область (+503%, в 6 раз), Пензенская область (+392%, в 5 раз), Татарстан (+265%, в 3,7 раза). Динамика показывает устойчивый интерес к этой культуре по всему округу.

Напомним, ранее Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, в том числе косточковых культур — вишни, черешни, абрикосов, персиков, винограда и слив.

Зульфат Шафигуллин