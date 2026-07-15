В Штабе по топливу обсудили поставки для транспорта, перевозящего продукты

Мера важна для того, чтобы избежать порчи товаров и минимизировать затраты

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Штаб по топливу рассмотрел приоритетные поставки для транспорта, обеспечивающего перевозку продуктов питания для коммерческих торговых сетей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в эфире программы «Вести».

— Мы обсудили необходимость приоритетного обеспечения топлива для автомобилей, занимающихся доставкой продуктов питания коммерческих сетей. Это очень важно для того, чтобы избежать порчи товаров и минимизировать затраты, что в целом будет способствовать стабильности, — отметил он.

Новак добавил, что в работе штаба приняли участие крупные торговые сети. «Министерство сельского хозяйства и Министерство энергетики совместно с этими компаниями работают над обеспечением приоритетных поставок топлива для крупных сетей», — уточнил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что мошенники из Татарстана активно используют для своих схем топливный кризис.

Никита Егоров