Минпромторг изменит условия субсидирования центров БАС в регионах

При оценке эффективности будут учитываться разработки беспилотной техники не только воздушного использования, но и в других средах

Фото: Динар Фатыхов

Министерство промышленности и торговли РФ изменит условия субсидирования центров беспилотных авиационных систем (БАС) в регионах. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» со ссылкой на замглавы ведомства Василия Шпака.

При оценке эффективности будут учитываться разработки беспилотной техники не только воздушного использования, но и в других средах — наземного использования.

— Об этом мы давно говорили, проект находится на согласовании, — уточнил замминистра Минпромторга РФ Шпак.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

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Луиза Игнатьева