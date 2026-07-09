Минпромторг изменит условия субсидирования центров БАС в регионах
При оценке эффективности будут учитываться разработки беспилотной техники не только воздушного использования, но и в других средах
Министерство промышленности и торговли РФ изменит условия субсидирования центров беспилотных авиационных систем (БАС) в регионах. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» со ссылкой на замглавы ведомства Василия Шпака.
При оценке эффективности будут учитываться разработки беспилотной техники не только воздушного использования, но и в других средах — наземного использования.
— Об этом мы давно говорили, проект находится на согласовании, — уточнил замминистра Минпромторга РФ Шпак.
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