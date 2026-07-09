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Промышленность

Минпромторг изменит условия субсидирования центров БАС в регионах

10:20, 09.07.2026

При оценке эффективности будут учитываться разработки беспилотной техники не только воздушного использования, но и в других средах

Минпромторг изменит условия субсидирования центров БАС в регионах
Фото: Динар Фатыхов

Министерство промышленности и торговли РФ изменит условия субсидирования центров беспилотных авиационных систем (БАС) в регионах. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» со ссылкой на замглавы ведомства Василия Шпака.

При оценке эффективности будут учитываться разработки беспилотной техники не только воздушного использования, но и в других средах — наземного использования.

Об этом мы давно говорили, проект находится на согласовании, — уточнил замминистра Минпромторга РФ Шпак.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, на этой неделе в Казани проходит Международный форум «Дрон Экспо — 2026». Подробнее о мероприятиях — в материале «Реального времени».

Луиза Игнатьева

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