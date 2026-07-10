Минсельхоз России с 15 июля отменит пошлины на экспорт зерна

Нулевая ставка будет действовать до 21 июля включительно

Фото: Динар Фатыхов

Экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу из России с 15 июля будут установлены на нулевом уровне. Об этом сообщили в Минсельхозе.

Нулевая ставка будет действовать до 21 июля включительно. Ранее с 3 июля пошлина на экспорт пшеницы составляла 370,1 рубля за тонну, при этом до этого периода она оставалась нулевой с 22 апреля. Пошлины на ячмень и кукурузу не менялись и сохранялись на нулевом уровне с 15 апреля.

Новые ставки рассчитаны исходя из индикативных цен: $232,3 за тонну пшеницы, $213,6 за тонну ячменя и $230,5 за тонну кукурузы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Механизм зернового демпфера действует в России с июня 2021 года. Он предусматривает плавающие экспортные пошлины на зерновые культуры, размер которых рассчитывается еженедельно на основе цен экспортных контрактов, зарегистрированных на Московской бирже. Полученные средства направляются на поддержку сельхозпроизводителей.

Сейчас базовая цена для расчета пошлины составляет 18 тыс. рублей за тонну пшеницы и 17 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы.

Ранее Россельхознадзор попросил Казахстан остановить поставки подсолнечника из-за незаконно ввозимых семян. Ограничение будет действовать до принятия мер, на данный момент — до 1 января 2027 года.

Наталья Жирнова