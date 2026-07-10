Власти увеличат поставки топлива в регионы на фоне дефицита

В России усиливают защиту заводов, наращивают поставки в регионы, ввели запрет на экспорт дизеля.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на топливном рынке России наблюдается дефицит, вызванный повреждениями нефтеперерабатывающих заводов в результате атак беспилотников. НПЗ частично выходят в ремонт, что приводит к очередям и нестабильной работе АЗС.

— Тем не менее мы все делаем для того, чтобы усилить защиту наших нефтеперерабатывающих заводов, — передает слова Новака ТАСС.

Власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы, активно работая над этим вопросом.

— И сейчас временно запретили экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы обеспечить прежде всего внутренний рынок. И это все будем делать для того, чтобы ситуацию стабилизировать, — пояснил Новак.

При этом он отметил, что вертикально интегрированные компании держат цены на АЗС на уровне не выше инфляции, а мощностей для переработки в стране достаточно.

Новак также обратил внимание на спекулятивный фактор: перекупщики пытаются использовать дефицит для дополнительного заработка, повышая цены. Он призвал ФАС и ее региональные управления внимательно следить за ценами на топливо, не допуская спекулятивного роста.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в июле начнет импортировать топливо из других стран.

Вадим Вахрушев