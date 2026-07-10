Россельхознадзор попросил Казахстан остановить поставки подсолнечника из-за незаконно ввозимых семян

Ограничение будет действовать до принятия мер, на данный момент — до 1 января 2027 года

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Россельхознадзор выявил незаконный ввоз семян подсолнечника из Казахстана в Россию. Продукцию пытались доставить под видом продовольственного подсолнечника, сообщает ведомство.

В Краснодарском крае сотрудники управления Россельхознадзора совместно с МВД обнаружили склад, через который проходили нелегальные поставки. С начала года в Россию таким способом ввезли около 40 грузовых автомобилей с подсолнечником.

При проверке выяснилось, что под видом пищевого сырья поставлялись семена, предназначенные для посева. На упаковках были указаны данные о продовольственном назначении, однако внутри находились этикетки с информацией о семенах подсолнечника из Франции и Чили.

Илья Репин / realnoevremya.ru

Россельхознадзор обратился в Минсельхоз Казахстана с просьбой приостановить поставки продовольственного подсолнечника в Россию до 1 января 2027 года. Ограничение будет действовать до принятия мер по предотвращению подобных нарушений.

Ранее на границе Казахстана начали проверять машины на незаконный вывоз топлива. Особое внимание уделяется проверке автомобилей на установку незаконных дополнительных баков.

Наталья Жирнова