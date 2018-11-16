Лучшие кадры: ТАИФ-НК берет на работу победителей WorldSkills

Фото: Олег Тихонов

Нефтеперерабатывающее предприятие Нижнекамска не только поддерживает движение «Молодых профессионалов» WorldSkills, но и отбирает среди участников перспективных сотрудников. В этом году двух победителей различных этапов WorldSkills пригласили на работу. Чем эти специалисты лучше других и почему на ТАИФ-НК перестали приглашать кандидатов из других городов — в материале «Реального времени».

48 процентов коллектива — сотрудники до 35 лет

На нефтеперерабатывающем предприятии Нижнекамска ставку делают на молодежь. На ТАИФ-НК работают 3 812 человек, 48% из которых — это работники от 18 до 35 лет. Устроиться на предприятие непросто: каждый претендент проходит многоуровневую систему отбора, которая состоит из нескольких собеседований и тщательной проверки всех документов. Если раньше на предприятие приглашали сотрудников из соседних регионов, то несколько лет назад от этого отказались, так как поняли, что в городе нефтехимиков много своих профессионально подготовленных выпускников высших и средних учебных заведений.

— Нижнекамский химико-технологический институт и колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Николая Васильевича Лемаева каждый год выпускают хорошо подготовленные кадры для нашего направления. Как на любом крупном предприятии, у нас сформирована и регулярно обновляется база специалистов, которые хотят у нас работать, — объяснила начальник отдела кадров ОАО «ТАИФ-НК» Галина Шиманская.

Перспективных специалистов для работы на ТАИФ-НК отбирают еще до выпуска из учебного учреждения. Каждую весну выпускники знакомятся с представителями промышленных предприятий — на встрече сотрудники из отдела кадров оценивают не только средний балл студента, но и участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, в том числе и в WorldSkills.

— Среди работодателей начинается битва за лучших студентов, а он, в свою очередь, имеет право выбрать на какое предприятие пойти. Компания ОАО «ТАИФ-НК» всегда выбирает самых инициативных сотрудников, за которых руководители будут благодарны, — рассказала Галина Шиманская.

«Эти специалисты лучше подготовлены, у них мышление более ориентировано на достижение высоких профессиональных результатов»

Следующим летом Казань примет чемпионат рабочих профессий WorldSkills. В августе 2015 года при поддержке президента России Владимира Путина и президента Республики Татарстан Рустама Минниханова татарстанская столица выиграла право на проведение крупнейшего в мире соревнования профессионального мастерства, обойдя такие крупные и известные города, как Париж и бельгийский Шарлеруа. Ожидается, что в Казань приедут 1,6 тыс. участников до 22 лет из 70 стран и 250 тыс. посетителей. Главной площадкой станет международный выставочный центр «Казань Экспо», который построили специально к чемпионату рабочих профессий. Высокотехнологичный центр раскинулся на 55,6 га и стал самым крупным в Приволжском федеральном округе. В «Казань Экспо» построили закрытые и открытые выставочные площади, выставочные павильоны, оснащенные всеми необходимыми коммуникациями, галерею, уникальный конгресс-холл, многофункциональные конференц-залы с возможностью трансформирования, vip-лаунжы, фуд-корты и залы приемов. Чемпионат рабочих профессий WorldSkills пройдет в августе 2019 года, но выставочный центр мирового уровня уже работает — его торжественное открытие состоялось 17 октября во время проведения международной специализированной выставки «Дорога 2018». В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и помощник президента России Игорь Левитин. На выставке обсудили реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и представили масштабную экспозицию. На ней можно было ознакомиться с последними технологиями, цифровизацией отрасли, развитием придорожного сервиса и созданием инфраструктуры для беспилотного транспорта, также прошла выставка дорожно-строительной техники.

Благодаря предстоящему чемпионату WorldSkills, в республике развивается движение «Молодых профессионалов» WorldSkills — его активно поддерживает руководство ТАИФ-НК. По решению генерального директора ОАО «ТАИФ-НК» Рушана Шамгунова, работники предприятия в качестве экспертов направляются на соревнования различных уровней. На таких состязаниях они не только оценивают участников, но и берут на заметку перспективных студентов. В этом году две выпускницы Нижнекамского нефтехимического колледжа после победы на чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills были приняты на работу на ТАИФ-НК. Первая — Гузель Гараева, которая участвовала в I Межрегиональном конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» «Лаборант химического анализа» 2015 года и в открытом конкурсе профессионального мастерства «NK Skills» 2016 года. Также в 2016 году она стала победителем и обладателем сертификата Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Республики Татарстан. Вторая — это Вероника Зарифуллина, которая выиграла Региональный отборочный чемпионат WSR-2015 в компетенции «Лаборант химического анализа». Она участвовала в финале III Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills и стала обладателем 3-го места в Национальном чемпионате профессионального мастерства WorldSkillsRussia на всероссийском уровне.

— Эти специалисты лучше подготовлены, у них мышление более ориентировано на достижение высоких профессиональных результатов. Они изучают профессию шире, чем им дает среднее профессиональное образование. Обычно лаборанты к нам приходят без опыта, поэтому сначала они работают пробоотборщиками, а этих двух выпускниц сразу взяли в лаборанты, — продолжила Галина Шиманская.

Для того, чтобы новый сотрудник быстро влился в коллектив и освоил профессию, в компании разработана и успешно действует программа адаптации. Вновь принятые работники проходят профессиональное обучение, также за ними закрепляются наставники — опытные специалисты, которые помогают освоится на предприятии и приобрести необходимые навыки. Обучение предусмотрено не только для недавно устроившихся специалистов — с целью постоянного повышения уровня квалификации работников, сотрудники ТАИФ-НК регулярно проходят профессиональное обучение. В компании предусмотрены различные направления и формы: для вновь принятых рабочих, для освоения новой профессии, обучение смежным специальностям, а также повышение квалификации. Всего в 2017 году профессиональное обучение прошли 2 158 сотрудников, на эти цели предприятие выделило 23 млн 658 тыс. рублей.

На ТАИФ-НК работают 3 812 человек, 48% из которых — это работники от 18 до 35 лет



«Человек может прийти в клинику, получить медицинские услуги, которые медучреждению оплатит страховая компания»

Пристальное внимание генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов уделяет реализации социальной политики. Каждый сотрудник ежегодно получает материальную помощь на оздоровление во время отпуска. Это единовременная выплата в размере оклада, на которую могут рассчитывать все, проработав в компании год. Кроме этого, за счет средств предприятия действует обязательное и медицинское страхование персонала, страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Для того, чтобы сотрудники компании получали медицинские услуги, ОАО «ТАИФ-НК» заключило договор добровольного медицинского страхования работников с одной из страховых компаний.

— Через год работы сотрудникам выдаются полисы добровольного медицинского страхования для получения широкого спектра медицинских услуг. Работник может прийти в клинику, получить медицинские услуги, которые медучреждению оплатит страховая компания, — объяснила начальник отдела кадров ОАО «ТАИФ-НК» Галина Шиманская.

Также действует ежемесячная материальная помощь для женщин в декретном отпуске, единовременная выплата при рождении или усыновлении ребенка, создании семьи, по случаю дня рождения, выходу на пенсию. Оказывается, помощь родителям детей-инвалидов, неработающим пенсионерам и инвалидам 1-й и 2-й группы, работникам, уволившимся по состоянию здоровья.

Чтобы новый сотрудник быстро влился в коллектив и освоил профессию, в компании разработана и успешно действует программа адаптации



Чтобы помочь сотрудникам с решением жилищного вопроса, в компании действует программа «Социальная ипотека», а в 2015 году ОАО «ТАИФ-НК» при поддержке акционера запустило корпоративную ипотечную программу. По ней для оплаты первоначального взноса работники могут получить льготный займ до 15 лет. Реализация дополнительной корпоративной ипотечной программы рассчитана до 2020 года.

По решению генерального директора ОАО «ТАИФ-НК» Рушана Рашитовича Шамгунова, предприятие продолжит направлять значительные средства для реализации социальной политики, обучению работников и созданию комфортных условий для труда. В нефтеперерабатывающей компании понимают, что коллектив предприятия — это залог успешных достижений компании и будущее ТАИФ-НК — в руках молодых и профессиональных кадров.

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