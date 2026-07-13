Контракт S7 на поставку 100 Ту-214 может сорваться

Основные причины — отсутствие гарантий модернизации кабины, минимизация простоя и улучшение ЛТХ

Контракт авиакомпании S7 с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку до 100 самолетов Ту-214 может оказаться под угрозой. Основные причины — отсутствие гарантий модернизации кабины для двухчленного экипажа, минимизация простоя и улучшение летно-технических характеристик (ЛТХ), пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в авиапромышленности.

Кроме того, отмечается нехватка субсидий, которые могли бы снизить стоимость самолета (около 9 миллиардов рублей) не менее чем на треть. В S7 продолжают надеяться на успешное завершение сделки, но эксперты предупреждают, что задержка с авансированием может поставить под угрозу запуск серийного производства. Также рассматривается необходимость дополнительного финансирования для модернизации кабины, для чего потребуется свыше 20 миллиардов рублей.

Источник из авиационной отрасли указывает на дефицит средств для обновления графиков технического обслуживания с целью снижения простоев. Кроме того, остается нерешенным вопрос подготовки бортинженеров: профильная программа еще не запущена, и механизмы ее финансирования не определены.

Согласно условиям меморандума, подписанного S7 с ОАК осенью 2024 года, контракт должен быть завершен до конца 2026 года.

В S7 отметили, что переговоры о поставках самолетов продолжаются и не идут разговоры о срыве сделок. Компания подтвердила важность модификации самолета для двухчленного экипажа, но также допускает возможность получения первых машин с трехчленным экипажем.

Ранее сообщалось, что кабмин направит 126 млрд рублей на лизинг самолетов, включая 11 Ту-214.

Никита Егоров