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В Казани представили беспилотник-перехватчик «Малютка» с изображением Hello Kitty

19:36, 08.07.2026

Представитель компании рассказал, что дрон может нести боевую часть массой до 300 граммов

В Казани представили беспилотник-перехватчик «Малютка» с изображением Hello Kitty
Фото: Динар Фатыхов

На выставке «Дрон Экспо — 2026» в Казани представили беспилотник-перехватчик «Малютка» с изображением детского персонажа Hello Kitty. Разработку показала компания «Передовые авиационные системы», сообщает ТАСС. Аппарат оснащен функцией автоматического захвата цели на расстоянии до 1 км и предназначен для поражения небольших воздушных целей, включая беспилотники.

Представитель компании рассказал, что дрон может нести боевую часть массой до 300 граммов. Дальность полета аппарата составляет до 12 км, максимальная скорость — до 250 км/ч, а скорость барражирования — 140 км/ч.

скриншот видео ТАСС

Ранее в Татарстане создали программу по отслеживанию движения дронов, обслуживающих посевные площади. Об этом сообщил Олег Коробченко на заседании организационного комитета по подготовке Международной выставки-форума «Дрон Экспо — 2026».

Наталья Жирнова

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