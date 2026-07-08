В Казани представили беспилотник-перехватчик «Малютка» с изображением Hello Kitty

Представитель компании рассказал, что дрон может нести боевую часть массой до 300 граммов

Фото: Динар Фатыхов

На выставке «Дрон Экспо — 2026» в Казани представили беспилотник-перехватчик «Малютка» с изображением детского персонажа Hello Kitty. Разработку показала компания «Передовые авиационные системы», сообщает ТАСС. Аппарат оснащен функцией автоматического захвата цели на расстоянии до 1 км и предназначен для поражения небольших воздушных целей, включая беспилотники.

Представитель компании рассказал, что дрон может нести боевую часть массой до 300 граммов. Дальность полета аппарата составляет до 12 км, максимальная скорость — до 250 км/ч, а скорость барражирования — 140 км/ч.

Ранее в Татарстане создали программу по отслеживанию движения дронов, обслуживающих посевные площади. Об этом сообщил Олег Коробченко на заседании организационного комитета по подготовке Международной выставки-форума «Дрон Экспо — 2026».

Наталья Жирнова