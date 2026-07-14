Минтранс усиливает защиту грузовых судов в Азовском море

Судовладельцы отрабатывают защитные меры, капитаны портов совершенствуют трафик судов

Минтранс принимает меры для обеспечения грузовой логистики в Азовском море из-за участившихся атак ВСУ на гражданские суда. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Капитанами портов ведется работа по совершенствованию трафика движения и сокращению времени обработки судов, — пишет Минтранс.

В случае необходимости массовые грузы могут переориентировать на другие виды транспорта.

Ранее сообщалось, что официальные представители ряда стран Персидского залива рассматривают возможность введения платы за проход судов через Ормузский пролив.

Вадим Вахрушев