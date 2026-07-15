МВФ оценил срок восстановления поставок нефти на мировом рынке

Два-три месяца — при положительной динамике разрешения конфликта США и Ирана, а также полноценном открытии Ормузского пролива

Фото: Максим Платонов

Восстановление привычных объемов поставок нефти с Ближнего Востока потребует двух-трех месяцев даже в случае полной нормализации судоходства в Ормузском проливе. Об этом говорится в аналитической записке Международного валютного фонда (МВФ), опубликованной на сайте организации.

— Оценки со стороны отрасли наводят на мысль, что уйдет два-три месяца, прежде чем сможет восстановиться значительная доля потоков — после полного открытия этой водной артерии, — отмечается в документе.

По мнению экспертов фонда, более долгосрочную обеспокоенность вызывает риск перманентных потерь добычи, особенно на месторождениях, где ощущается нехватка финансирования для возобновления работ. Дефицит сырья на мировом рынке будет устраняться лишь постепенно по мере пополнения запасов.

— Когда бы ни началось восстановление предложения, дефицит нефти будет исчезать лишь постепенно. Из-за этого запасы будут приближаться к операционным минимумам — уровням, работа ниже которых сопряжена с нанесением ущерба самой физической системе (инфраструктуре ТЭК), — подчеркивают аналитики МВФ.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Они также предупреждают, что истощение резервов грозит сбоями в работе физической инфраструктуры энергетического сектора.

Напомним, в июне США и Иран подписали меморандум о прекращении огня, однако в начале июля Вашингтон возобновил удары по иранской территории. Через Ормузский пролив, перекрытие которого анонсировал Тегеран в ответ на боевые действия, транспортируется около 25% мировой торговли нефтью и порядка 20% сжиженного природного газа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Персидского залива вместо компенсационных выплат за обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе заключат с Вашингтоном торговые и инвестиционные соглашения.

Зульфат Шафигуллин