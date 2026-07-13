Новости промышленности

01:51 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Экспорт РФ в мае превысил импорт на $14,2 млрд

16:40, 13.07.2026

Экспорт вырос до $42,9 млрд, импорт — до $28,7 млрд

Экспорт РФ в мае превысил импорт на $14,2 млрд
Фото: Jason Yuen на Unsplash

Положительное сальдо внешней торговли России в мае 2026 года составило $14,154 млрд, что на $6,776 млрд больше, чем годом ранее. Об этом сообщают данные Банка России.

— По сравнению с апрелем текущего года профицит вырос на $3,148 млрд, передает данные Банка России ТАСС.

Объем экспорта в мае достиг $42,891 млрд, увеличившись на $10,486 млрд по сравнению с маем 2025 года. Импорт вырос на $3,71 млрд и составил $28,737 миллиарда.

Ранее сообщалось, что Россия готовилась импортировать партию авиационного керосина из Японии.

Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПромышленностьЭкономикаФинансы

Новости партнеров

Читайте также