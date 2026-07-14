В Ульяновскую область на этой неделе поступят дополнительные партии топлива

В приоритете остается обеспечение топливом экстренных и оперативных служб, а также предприятий ТЭК и ЖКХ

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Власти Ульяновской области договорились с тремя российскими нефтеперерабатывающими предприятиями о дополнительных поставках бензина АИ-92 и дизельного топлива. Первые партии ожидаются уже на этой неделе, сообщил губернатор Алексей Русских на совещании с представителями топливных компаний, работающих на территории региона.

По его словам, ранее в адрес топливных компаний были направлены обращения с просьбой увеличить объемы поставок. Это позволило улучшить ситуацию со снабжением региона, однако полностью проблему пока не решило.

— По итогам совещания также дал поручение Министерству транспорта до конца недели проработать вопрос оптимизации маршрутов доставки топлива в регионе, — заявил Русских.

Реальное время / realnoevremya.ru

В приоритете остается обеспечение топливом экстренных и оперативных служб, а также предприятий ТЭК и ЖКХ. Кроме того, власти планируют обеспечить необходимыми объемами ГСМ сельхозпроизводителей в период уборочной кампании.

Напомним, что в столице Татарстана в последние дни вырос спрос на автомобильное топливо, из-за чего на некоторых заправках появились очереди. В связи с этим раис Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить ситуацию с поставками и работой АЗС, заявили в пресс-службе главы республики.



Наталья Жирнова