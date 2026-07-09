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Промышленность

В Казани показали сельхоздрон «Небесный трактор»

13:18, 09.07.2026

Дрон предназначен для внесения средств защиты растений

В Казани показали сельхоздрон «Небесный трактор»
Сельскохозяйственный беспилотник «Небесный трактор». Фото: скриншот видео ТАСС

На Международной выставке-форуме «Дрон Экспо — 2026» в Казани представили сельскохозяйственный беспилотник «Небесный трактор» с полезной нагрузкой 200 кг. Об этом рассказывает корреспондент ТАСС.

— Дрон предназначен для внесения средств защиты растений. Крейсерская скорость достигает 70 км/ч, максимальный объем агрохимии — 150 литров, — сообщает ТАСС.

Отмечается, что устройство автоматически выполняет полет по заданным траекториям, навигация осуществляется на основе ГЛОНАСС.

Ранее раис РТ заявил, что Татарстан готов перейти к полному циклу производства беспилотной техники для воздуха, земли и воды.

Вадим Вахрушев

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