Компания «Кама» погасила долги по зарплате сотрудникам

В компании заявили, что в июне возникли технические сложности с банками

Фото: Артем Дергунов

АО «Кама» (разработчик электромобиля «Атом») урегулировало технические сложности с банками, из-за которых в июне возникла задержка выплаты заработной платы сотрудникам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

— В начале июля эти вопросы были полностью урегулированы, компания выполнила все обязательства перед сотрудниками в полном объеме, — передает ТАСС слова пресс-службы.

Компания также завершает подготовку к старту серийного производства в Москве товарных автомобилей «Атом». Параллельно сформирована и готова к работе сервисная сеть для обслуживания автомобилей.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники разработчика «Атома» жаловались на задержки зарплаты: в мае ее не получили 150 человек, с 25 июня проблема затронула весь штат компании.



Вадим Вахрушев