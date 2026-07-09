Нефтегазовые доходы федерального бюджета за полгода сократились почти на четверть

По итогам января — июня 2026 года они составили 3,661 трлн рублей

Фото: Максим Платонов

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России по итогам января — июня 2026 года составили 3,661 трлн рублей. Это на 22,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из предварительной оценки исполнения федерального бюджета Минфина РФ.

Снижение поступлений связано преимущественно с падением цен на нефть в предыдущие периоды. Кроме того, объем нефтегазовых доходов оказался ниже их базового уровня, запланированного на первое полугодие.

— Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами «бюджетного правила» обеспечивают устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, — сказано на сайте министерства.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом общие доходы федерального бюджета за январь — июнь 2026 года, по предварительной оценке, выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 18,622 трлн рублей. Основным драйвером роста стали ненефтегазовые доходы, которые увеличились на 16,3% — до 14,961 трлн рублей.

Напомним, что Россия в июле начнет импортировать топливо из других стран. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом страны Владимиром Путиным. По его словам, власти принимают дополнительные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке, которая стала напряженной после повреждения крупных НПЗ страны беспилотниками ВСУ.

Наталь Жирнова