Новости экономики

16:53 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Нефтегазовые доходы федерального бюджета за полгода сократились почти на четверть

15:09, 09.07.2026

По итогам января — июня 2026 года они составили 3,661 трлн рублей

Нефтегазовые доходы федерального бюджета за полгода сократились почти на четверть
Фото: Максим Платонов

Нефтегазовые доходы федерального бюджета России по итогам января — июня 2026 года составили 3,661 трлн рублей. Это на 22,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из предварительной оценки исполнения федерального бюджета Минфина РФ.

Снижение поступлений связано преимущественно с падением цен на нефть в предыдущие периоды. Кроме того, объем нефтегазовых доходов оказался ниже их базового уровня, запланированного на первое полугодие.

— Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами «бюджетного правила» обеспечивают устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, — сказано на сайте министерства.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом общие доходы федерального бюджета за январь — июнь 2026 года, по предварительной оценке, выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 18,622 трлн рублей. Основным драйвером роста стали ненефтегазовые доходы, которые увеличились на 16,3% — до 14,961 трлн рублей.

Напомним, что Россия в июле начнет импортировать топливо из других стран. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом страны Владимиром Путиным. По его словам, власти принимают дополнительные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке, которая стала напряженной после повреждения крупных НПЗ страны беспилотниками ВСУ.

Наталь Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаПромышленностьНефтьЭнергетика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть475.7
  • Нижнекамскнефтехим43.75
  • Казаньоргсинтез52.4
  • КАМАЗ44
  • Нижнекамскшина26.1
  • Таттелеком0.505