В Кировской области начнут продавать бензин, отталкиваясь от госномера авто

В зависимости от первой цифры на табличке топливо будут отпускать по четным и нечетным числам месяца

Фото: Мария Зверева

Власти Кировской области с 11 июля вводят новые меры по регулированию продаж бензина в связи с ростом ажиотажа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.

Согласно решению регионального руководства, заправки будут работать по системе четных и нечетных чисел: бензин будет отпускаться в тот день, когда дата совпадает с первой цифрой номера автомобиля. В частности, автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8, смогут заправляться в дни с четной датой, а с номерами, начинающимися на 1, 3, 5, 7, 9, — в нечетные дни.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На заправках для обеспечения порядка и безопасности с 10 июля начнут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии и сотрудники ДПС. Введены также меры по регулированию потоков на АЗС силами самих заправщиков. Губернатор Александр Соколов отметил, что на всех заправках рекомендуется разместить информационные таблички с графиком.

Для информирования населения о новых правилах губернатор поручил организовать систему СМС-рассылок. Он также рассказал, что его помощники и водители в течение семи часов ночью лично контролировали ситуацию на заправках, чтобы понять масштабы очередей и предотвратить возможные проблемы.

Ранее сообщалось, что российские власти увеличат поставки топлива в регионы на фоне дефицита.

Никита Егоров