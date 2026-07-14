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Суд обязал «Вертикаль +» заплатить 19,8 млн рублей за вред почвам

08:19, 14.07.2026

Инспекторы нашли на предприятии нефтяные отходы и токсичное захоронение

Суд обязал «Вертикаль +» заплатить 19,8 млн рублей за вред почвам
Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Росприроднадзора и обязал ООО «Вертикаль +» выплатить 19,8 млн рублей за порчу земель.

— На территории предприятия было обнаружено захоронение токсичных отходов, — сообщает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Инспекторы также обнаружили на территории предприятия, которое занимается транспортировкой и утилизацией отходов I–IV классов опасности, открытый котлован с нефтесодержащими отходами, разлив нефтяной жидкости и захоронение токсичных материалов.

Компания добровольно возмещать ущерб отказалась, поэтому ведомство обратилось в суд. Ранее сообщалось, что центр Казани оказался самым неоснащенным контейнерами для раздельного сбора отходов.

Вадим Вахрушев

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