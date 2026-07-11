Кабмин направит 126 млрд рублей на лизинг самолетов, включая 11 Ту-214

Сроки поставок летательных аппаратов тоже изменены

Фото: Динар Фатыхов

Российское правительство приняло решение о перераспределении инвестиционных проектов по льготному лизингу самолетов, выделив дополнительные средства в размере 126,15 млрд рублей, о чем говорится в распоряжении Кабмина.

В рамках нового проекта на льготный лизинг 63 российских самолетов будет направлено еще 115,3 млрд рублей. Таким образом, общий объем финансирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ) увеличивается с 175,4 млрд рублей до 290,7 млрд рублей.

Сроки поставок самолетов изменены: если ранее они были запланированы на период с 2023 по 2025 год, то теперь поставки предусмотрены с 2026 по 2029 год. В качестве выгодоприобретателей указаны российские авиакомпании, а не «Аэрофлот», как это было ранее.

Планируется поставка 18 самолетов МС-21, 34 моделей SJ-100 и 11 самолетов Ту-214. Отметим, что последняя модель собирается в Татарстане.

Кроме того, средства, выделенные из ФНБ на лизинг для дальневосточной авиакомпании «Аврора», увеличены с 10,85 млрд рублей до 60,45 млрд рублей. В рамках этого проекта до 2029 года ожидается поставка 37 единиц техники, включая восемь самолетов SJ-100, 10 «Байкалов» и 19 вертолетов Ми-171 А3.

Ранее сообщалось, что Ту-214 могут адаптировать под экипаж из двух человек по запросу S7.

Никита Егоров