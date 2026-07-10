Ту-214 могут адаптировать под экипаж из двух человек по запросу S7

Сейчас Ту-214 эксплуатируется с экипажем из трех человек, включая бортинженера

Российский пассажирский самолет Ту-214 планируют доработать для перехода с трехчленного экипажа на двухчленный. Такой запрос поступил от авиакомпании S7, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на выставке «Иннопром».

Сейчас Ту-214 эксплуатируется с экипажем из трех человек, включая бортинженера. Однако, как передает ТАСС слова Алиханова, авиакомпании заинтересованы в изменении конструкции самолета, поскольку специалистов такого профиля становится сложнее готовить.

Алиханов отметил, что обсуждается вариант поставки первых самолетов в текущей комплектации с последующим переходом на двухчленный экипаж после внесения необходимых изменений.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, глава Минпромторга заявил о необходимости дальнейшей поддержки Объединенной двигателестроительной корпорации для увеличения ресурса двигателей Ту-214. Это должно повысить экономическую эффективность эксплуатации самолета. Ранее в Казани получили положительные заключения государственной экспертизы проекты строительства новых объектов на территории Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Речь идет о центре механической обработки и корпусе агрегатной и окончательной сборки самолетов Ту-214.



Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ранее объявила о планах выпуска в 2026 году четырех самолетов Ту-214, которые собираются на Казанском авиазаводе. По словам главы ОАК Вадима Бадехи, в 2027 году производство будет увеличено до восьми машин, а в перспективе предприятие готово выпускать до 20 самолетов ежегодно. Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 хочет закупить 100 самолетов Ту-214.

Наталья Жирнова