Татарстан готов перейти к полному циклу производства беспилотной техники
Интеграция разработчиков и изготовителей беспилотной техники стала возможна с запуском серийного производства необходимых компонентов
Татарстан готов перейти к полному циклу производства беспилотной техники, включая системы для воздуха, земли и воды. Об этом заявил Рустам Минниханов, выступая на пленарной сессии в рамках Международной выставки-форума «Дрон Экспо» в Казани. В ней принял участие замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.
Интеграция разработчиков и изготовителей беспилотной техники стала возможна с запуском серийного производства необходимых компонентов. «Самое главное, что на территории республики налажено производство компонентов. К тому же мы имеем хорошую научную школу (при Университете Иннополис, КФУ, КНИТУ-КАИ, — прим. ред.). Это позволяет решать вопросы выхода на полный цикл производства беспилотной техники», — сообщил он, не раскрывая конкретных производителей компонентов.
В настоящее время в республике работает свыше 50 компаний по производству автономных систем. «Это и авиационные системы, и наземные робототехнические комплексы, беспилотные грузовики, промышленные роботы», — добавил глава республики.
Достижения в сфере беспилотного транспорта давно стали реальностью: с 2023 года грузовики КАМАЗ выполняют коммерческие рейсы на трассе М-11 «Нева», а беспилотные такси в Иннополисе, запущенные еще в 2018 году, стали привычным средством передвижения. В прошлом году жители совершили на них 15 тысяч поездок.
Беспилотные технологии используются в разных отраслях экономики:
- Промышленность: «Татнефть» внедрила более 30 сценариев использования БПЛА — от мониторинга трубопроводов до разведки месторождений.
- Энергетика: «Сетевая компания» использует для контроля ЛЭП.
- Сельское хозяйство: Министерство сельского хозяйства РТ использует парк из 37 беспилотников не только для мониторинга посевов, но и для выявления лесных пожаров и незаконных вырубок.
Университет Иннополис разработал систему внедрения БПЛА для анализа данных мониторинга пожаров, экологической обстановки, обследования сетей и контроля промышленности.
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