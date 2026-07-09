Татарстан готов перейти к полному циклу производства беспилотной техники

Интеграция разработчиков и изготовителей беспилотной техники стала возможна с запуском серийного производства необходимых компонентов

Фото: Реальное время

Татарстан готов перейти к полному циклу производства беспилотной техники, включая системы для воздуха, земли и воды. Об этом заявил Рустам Минниханов, выступая на пленарной сессии в рамках Международной выставки-форума «Дрон Экспо» в Казани. В ней принял участие замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Интеграция разработчиков и изготовителей беспилотной техники стала возможна с запуском серийного производства необходимых компонентов. «Самое главное, что на территории республики налажено производство компонентов. К тому же мы имеем хорошую научную школу (при Университете Иннополис, КФУ, КНИТУ-КАИ, — прим. ред.). Это позволяет решать вопросы выхода на полный цикл производства беспилотной техники», — сообщил он, не раскрывая конкретных производителей компонентов.

В настоящее время в республике работает свыше 50 компаний по производству автономных систем. «Это и авиационные системы, и наземные робототехнические комплексы, беспилотные грузовики, промышленные роботы», — добавил глава республики.

Достижения в сфере беспилотного транспорта давно стали реальностью: с 2023 года грузовики КАМАЗ выполняют коммерческие рейсы на трассе М-11 «Нева», а беспилотные такси в Иннополисе, запущенные еще в 2018 году, стали привычным средством передвижения. В прошлом году жители совершили на них 15 тысяч поездок.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Беспилотные технологии используются в разных отраслях экономики:

Промышленность: «Татнефть» внедрила более 30 сценариев использования БПЛА — от мониторинга трубопроводов до разведки месторождений.

Энергетика: «Сетевая компания» использует для контроля ЛЭП.

Сельское хозяйство: Министерство сельского хозяйства РТ использует парк из 37 беспилотников не только для мониторинга посевов, но и для выявления лесных пожаров и незаконных вырубок.

Университет Иннополис разработал систему внедрения БПЛА для анализа данных мониторинга пожаров, экологической обстановки, обследования сетей и контроля промышленности.

Луиза Игнатьева