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Промышленность

На границе Казахстана начали проверять машины на незаконный вывоз топлива

11:28, 09.07.2026

Полиция проверяет машины на наличие дополнительных баков

На границе Казахстана начали проверять машины на незаконный вывоз топлива
Фото: Реальное время

Полиция Казахстана развернула 59 постов вблизи автомобильных пунктов пропуска через границу для пресечения незаконного вывоза горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили на информационном портале МВД Казахстана.

— Сотрудники полиции вместе с представителями других ведомств осматривают машины, пересекающие границу, — передают сообщение министерства «Ведомости».

Особое внимание уделяется проверке автомобилей на установку незаконных дополнительных баков.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в июле начнет импортировать топливо из других стран

Вадим Вахрушев

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