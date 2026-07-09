На границе Казахстана начали проверять машины на незаконный вывоз топлива
Полиция проверяет машины на наличие дополнительных баков
Полиция Казахстана развернула 59 постов вблизи автомобильных пунктов пропуска через границу для пресечения незаконного вывоза горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили на информационном портале МВД Казахстана.
— Сотрудники полиции вместе с представителями других ведомств осматривают машины, пересекающие границу, — передают сообщение министерства «Ведомости».
Особое внимание уделяется проверке автомобилей на установку незаконных дополнительных баков.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в июле начнет импортировать топливо из других стран
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