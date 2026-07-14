«Татнефть» займется добычей лития из попутных вод месторождений

Компания построит завод по производству сорбентов для добычи

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

«Татнефть» строит предприятие мощностью 30 тыс. тонн сорбентов, которые будут использоваться для извлечения лития из попутных вод нефтяных месторождений. Об этом сообщил генеральный директор компании Наиль Маганов на пленарной сессии Нефтяного саммита Татарстана, сообщает ТАСС.

По его словам, технология извлечения лития уже перешла для компании в промышленную стадию. Новый завод позволит получать литий не только из попутных вод месторождений в Татарстане, но и использовать технологию в других регионах России и за ее пределами.

Реальное время / realnoevremya.ru

Маганов отметил, что компания уже начала работу с рядом месторождений, где проводятся практические испытания и получены первые результаты.

Напомним, что «Татнефть» на фоне топливного кризиса сохраняет стабильные цены на бензин и дизель на собственных автозаправочных станциях, несмотря на повышенный спрос.

Наталья Жирнова