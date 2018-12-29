«Нижнекамскнефтехим»: «Ежегодно мы берем на работу 300 выпускников средних профессиональных учебных заведений»

Фото: предоставлено НКНХ

На градообразующем предприятии Нижнекамска работают около 15 тыс. сотрудников, и чтобы их ряды пополнялись только квалифицированными кадрами, предприятие выстроило работу с образовательными учреждениями. Студенты могут не только проходить практику на производственных площадках, но и впоследствии устроиться на работу. Работа с молодежью — это только одно из направлений в большой социальной программе, которая реализуется на НКНХ. О проблеме кадрового голода, работе с учебными учреждениями и адаптации молодых сотрудников на предприятии — в интервью интернет-газете «Реальное время» рассказал исполняющий обязанности заместителя гендиректора по персоналу и социальным вопросам «Нижнекамскнефтехима» Родион Булашов.

«С основания химкомбината была выстроена система по обеспечению предприятия будущими квалифицированными кадрами»

— Известно, что в городе востребованы специалисты нефтехимической промышленности. В связи с этим — приходится ли сталкиваться «Нижнекамскнефтехиму» с проблемой кадрового голода и как решается этот вопрос?

— В Нижнекамске работают много предприятий нефтехимического профиля, из-за чего присутствует конкуренция среди работодателей за квалифицированный персонал. При этом нам удается сохранять стабильный и высокоэффективный коллектив.

Во многом это происходит благодаря тому, что практически с основания химкомбината была выстроена система по обеспечению предприятия будущими квалифицированными кадрами. У нас есть договоренность с профильными учебными заведениями города, а также внутрифирменное обучение в Учебном центре компании. Эти выпускники ежегодно пополняют коллектив НКНХ.

Разработана система набора работников, которая включает в себя профориентационную работу в учебных заведениях, прием по вольному найму, также предусмотрена работа по подбору кадров через корпоративный сайт, центр занятости населения. Для подбора руководителей и специалистов создан кадровый резерв — это наш кадровый потенциал, в состав которого входят перспективные работники, у которых есть необходимое образование и стаж работы.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее, как выстроена работа с учебными учреждениями города.

— На протяжении многих лет наша компания тесно взаимодействует с двумя профильными учебными заведениями города — Нижнекамским химико-технологическим институтом и Колледжем нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. Благодаря этому у студентов есть возможность проходить практику на производственных площадках предприятия. Кроме этого, специалисты НКНХ могут выступать экспертами на конкурсах профессионального мастерства и принимать участие в защите выпускных квалификационных работах. Для студентов это хорошо тем, что, проявив себя, они могут устроиться на работу и нарабатывать опыт, еще будучи студентом. Мы, в свою очередь, таким образом выращиваем для компании специалистов. Также благодаря сотрудничеству компании с учебными заведениями, мы на базе предприятия организуем стажировки для преподавателей и мастеров производственного обучения, проводим целевое обучение и курсы повышения квалификации работников предприятия в учебных заведениях.

— Сколько студентов НКНХ ежегодно принимает на практику?

— Для того чтобы получить квалифицированный персонал, необходимо во время обучения в учебном заведении обеспечить закрепление теоретических знаний на практике. Ежегодно на производственных площадках «Нижнекамскнефтехима» проходят производственную и преддипломную практики более 1500 студентов. На сегодня заключены договоры о производственной практике с КНИТУ-КХТИ, Нижнекамским химико-технологическим институтом, Колледжем нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. Во время прохождения практики на производстве за каждым студентом закрепляется инструктор-наставник, так называемый руководитель практики, который помогает студенту осваивать практические навыки, знакомиться со спецификой осваиваемой рабочей профессии, с технологией производства и с корпоративными ценностями компании.

Ежегодно на производственных площадках «Нижнекамскнефтехима» проходят производственную и преддипломную практики более 1500 студентов. Фото: Артем Рябов



— Можете ли выделить специальности выпускников, которые наиболее востребованы НКНХ?

— Ежегодно мы принимаем на работу около 300 выпускников базовых средних профессиональных учебных заведений. Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, образованный в результате слияния трех учебных заведений, готовит квалифицированные кадры, привлекает ведущих специалистов предприятия для руководства и рецензирования дипломных проектов, оказывает содействие в проведении конкурсов, программ и мероприятий. Структурные подразделений предприятия формируют заявки, на основании которых ведется плановый прием по таким ключевым специальностям, как химическая технология органических веществ, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, автоматизация технологических процессов и производств, монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.

Также колледж готовит специалистов по основным технологическим профессиям: аппаратчик, машинист компрессорных и насосных установок, слесарь-ремонтник, слесарь по КИПиА, электромонтер, сварщик, токарь. За последние 5 лет на НКНХ было принято около 1500 выпускников колледжа.

— Как, на ваш взгляд, можно усовершенствовать работу предприятия с колледжем?

— Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева является одним из основных поставщиков кадров для предприятия, поэтому мы постоянно ведем работу по усовершенствованию системы дуального обучения, планируем расширить проведение практического обучения в подразделениях предприятия. В этом году предприятие впервые участвовало в проведении демоэкзамена выпускников колледжа, где специалисты выступали в качестве экспертов.

Большая работа проводится по оснащению колледжа современным оборудованием и материалами. В частности, в рамках движения WorldSkills колледжу передано оборудование на 26 560 тыс. рублей для развития новой компетенции «Технология изготовления изделий из полимерных материалов».

2019 год буден ознаменован юбилеем первого генерального директора «Нефтехима» — Николая Васильевича Лемаева. Совместно с учебными заведениями мы планируем провести ряд мероприятий что, безусловно, послужит расширению сфер сотрудничества. Кроме этого, являясь градообразующим предприятием, «Нижнекамскнефтехим» поддерживает и постоянно расширяет традиционную шефскую связь с образовательными учреждениями города. Благодаря практической помощи нефтехимиков 20 образовательных учреждений, закрепленных за ПАО «Нижнекамскнефтехим», ежегодно встречают новый учебный сезон в 100%-ной готовности.

Наставник — для каждого нового работника на НКНХ

— Для новых сотрудников работает система наставничества. Какие проблемы она позволяет решить?

— Для того чтобы молодежь быстрее адаптировалась к работе, на предприятии разработано и утверждено положение о наставничестве. При приеме на работу молодого сотрудника за ним закрепляется наставник. Его роль — помочь работнику как можно быстрее овладеть трудовыми навыками, приобрести необходимую профессиональную компетенцию, приобщить к корпоративной культуре, сформировать чувство долга и ответственности, позитивного отношения к труду. Эта система распространяется на работников до 30 лет, окончивших образовательное учреждение среднего профессионального образования, выпускников высших учебных заведениях, которые впервые устроились на работу на НКНХ.

— Какая работа ведется на предприятии с молодыми кадрами для развития их творческого начала?

— Для социальной адаптации молодежи на предприятии в течение года отделом по делам молодежи и спорта проводится более 150 мероприятий по различным направлениям, одно из них — творческое.

Весной среди подразделений компании и дочерних предприятий мы проводим фестиваль творчества нефтехимиков. Коллективы готовят концертные номера разных жанров искусств — вокал, хореография, художественное чтение, фольклор и другие. Кроме этого, у предприятия есть сборная команда КВН «Проспект Химиков», которая принимает участие в фестивалях и играх КВН различного уровня.

Молодежь ежегодно участвует в конкурсе «Безнен заман». Фото: Дамир Гильмутдинов



Наша талантливая молодежь участвует в творческих городских и республиканских мероприятиях — «Татар егете», «Чеберкей», «Безнен заман», «Женщина года», конкурсах художественной самодеятельности, неоднократно оказывалась в числе сильнейших.

Также мероприятия проводятся по другим направлениям — интеллектуальному, туристическому, спортивному, в профессиональном мастерстве. Достойное внимание уделяется и здоровому образу жизни, ведь у предприятия есть ряд собственных спортивных комплексов.

В 2019 году пройдет скрининговое обследование для выявления сердечно-сосудистых заболеваний

— Вы подробно рассказали про кадровую политику, но также один из немаловажных вопросов сегодня это медицинское обеспечение персонала, как обстоят дела по этому направлению?

— На «Нижнекамскнефтехиме» работают около 15 тыс. сотрудников, 8 тыс. из которых — во вредных условиях труда. Чтобы следить за здоровьем работников, на предприятии выстроена система медицинского обслуживания. К примеру, все наши сотрудники регулярно проходят медицинские осмотры.

У предприятия есть собственная поликлиника №1, которая работает на территории промышленной зоны. Это очень удобно, так как она расположена недалеко от работы и там, в отличие от городских поликлиник, практически нет очередей к врачам. Сейчас поликлиника модернизируется и будет закуплено новое оборудование. Хочу отметить, что мы также обновим медицинское оборудование и в здравпунктах, которые открыты при каждом заводе «Нижнекамскнефтехима». Планируем дополнительно привлечь узких специалистов.

У предприятия есть собственная поликлиника №1, которая работает на территории промышленной зоны. Фото предоставлено НКНХ



Для улучшения системы медобслуживания весной мы начали проводить скрининг здоровья. В течение этого года сотрудники предприятия могли пройти профилактический осмотр для раннего выявления онкозаболеваний. Акция была организована совместно с клинической больницей №7 Казани. Благодаря онкоскринингу сотрудники могли бесплатно сходить к гинекологу и маммологу, проктологу и урологу, проверить состояние щитовидной железы и кишечника, а также сдать кровь на окномаркеры. Онкоскрининг охватил почти 13,5 тыс. сотрудников НКНХ. В следующем году планируется провести скрининговое обследование для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний.

Партнерский материал



