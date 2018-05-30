Кадры «Казаньоргсинтеза»: рабочие с высшим образованием и директора из рядовых инженеров

Нефтехимическое предприятие на себе испытало результаты популяризации рабочих профессий

Фото: Мария Зверева

Политика популяризации рабочих профессий в Татарстане принесла свои плоды. Крупное нефтехимическое предприятие республики ПАО «Казаньоргсинтез» одно из первых ощутило интерес молодых людей к техническим специальностям. Компания полностью укомплектована высококвалифицированными рабочими кадрами, текучесть персонала находится в пределах нормы и не требует коррекции со стороны руководства. Так, в 2017 году она составила 7,8% против 9,19% в 2013 году. Подробнее о кадровой политике КОСа и о том, как предприятию удалось добиться стабильности в коллективе, — в материале «Реального времени».



В 2017 году коэффициент текучести кадров на КОСе составил 7,8%

Около половины работников ПАО «Казаньоргсинтез» имеют высшее образование, что позволяет предприятию обладать внутренним потенциалом для формирования кадрового резерва. Подбору кадров высокой квалификации способствует имидж КОСа как надежного работодателя, достойно оплачивающего труд работников, предоставляющего перспективы карьерного роста. Коллективный договор предприятия содержит 30 основных наименований льгот и гарантированных выплат, которыми могут воспользоваться сотрудники.

Благоприятная экономическая составляющая определяет и небольшую текучесть персонала



Молодым специалистам «Казаньоргсинтез» интересен и с точки зрения улучшения жилищных условий — на предприятии действуют льготные программы получения жилья. Так, с 2014-го по 2016 год КОСу была выдана квота на получение квартир для 1600 работников. В прошлом году новоселье отметили 675 сотрудников «Казаньоргсинтеза».

Благоприятная экономическая составляющая определяет и небольшую текучесть персонала. Так, в 2017 году коэффициент текучести кадров составил 7,8% против 9,19% в 2013 году.

«Увольняются с предприятия в основном в связи с выходом на пенсию, а также по семейным обстоятельствам. Работники стараются держаться за «Казаньоргсинтез». У нас прекрасный коллектив, лояльное руководство, удобный соцпакет. В основном на завод приходят люди с высшим образованием. Многие получают его, уже работая на предприятии», — рассказала корреспонденту «Реального времени» начальник отдела кадров ПАО «Казаньоргсинтез» Елена Тюрина.

Более 500 студентов прошли стажировку в цехах КОСа в 2017 году

Одним из приоритетных направлений работы в области подготовки кадров для предприятия является интеграционная деятельность образования и производства. «Казаньоргсинтез» тесно сотрудничает с КНИТУ-КХТИ и Казанским нефтехимическим колледжем им. В.П. Лушникова. Учебные учреждения готовят персонал для КОСа с момента строительства предприятия и значительно преуспели в этом. В 2017 году на предприятие было принято 47 выпускников колледжа и 99 выпускников КНИТУ-КХТИ.

«Казань — студенческий город и полностью покрывает нашу потребность в высококвалифицированных кадрах. Предприятию нет смысла искать сотрудников в других республиках», — рассказала Елена Тюрина.

Студенты КНИТУ-КХТИ с третьего курса проходят производственную практику в подразделениях «Казаньоргсинтеза», знакомятся с рабочими процессами. В 2017 году практику в подразделениях КОСа прошли более 500 студентов колледжа и вуза.

В 2017 году практику в подразделениях КОСа прошли более 500 студентов колледжа и вуза



Высококвалифицированные работники предприятия участвуют в образовательном процессе студентов различных факультетов КНИТУ-КХТИ. А директора заводов и главные специалисты КОСа входят в состав итоговых государственных аттестационных комиссий КНИТУ-КХТИ с целью объективной оценки выпускников.

Ежегодно вуз отсылает на имя генерального директора «Казаньоргсинтез» Фарида Минигулова заявку о возможности направления данных специалистов для участия в итоговых государственных аттестационных комиссиях.

Наталья Вакатова, начальник отдела подготовки кадров ПАО «Казаньоргсинтез», рассказала, что работа с КНИТУ-КХТИ уже давно отлажена. Существенную роль в организации практики на производстве играет человеческий фактор, а именно отношение к ней руководителей практики от вуза. Так, на факультете «Нефти и нефтехимии» КНИТУ-КХТИ к стажировке студентов относятся с повышенным вниманием. Руководители практики вуза сопровождают студентов по цехам, показывают производство, разговаривают с руководителями практики от предприятия и ведут контроль за ходом прохождения практики в течение всего периода.

Единственное: неприятный осадок остается от длительности практики студентов. «В вузе поменялись учебные программы подготовки, и длительность практики сократилась. Теперь дипломная практика длится около двух-трех недель, хотя ранее студенты собирали материал для диплома до полугода. Конечно, студенты проходят у нас не только дипломную, но и производственную практику, и мы стараемся их направлять в одни и те же подразделения, чтобы они успели более детально изучить сложные технологические процессы производства и углубить свои знания», — отметила Наталья Вакатова.

Казанский нефтехимический колледж как поставщик рабочих кадров

Помимо сотрудничества с вузами «Казаньоргсинтез» работает с профильным учреждением среднего профессионального образования (СПО) — Казанским нефтехимическим колледжем им. В.П. Лушникова. Знакомство студентов колледжа с КОСом начинается с 1-го курса посредством прохождения экскурсий по подразделениям предприятия. А уже начиная со 2-го курса студенты приходят сюда на практику.

Учебные программы колледжа адаптированы под потребности «Казаньоргсинтеза»



С 2017 года шесть работников предприятия участвуют в подготовке студентов колледжа по таким направлениям, как аппаратчик-оператор, машинист технологических насосов и компрессоров, лаборант химического анализа, слесарь по КИПиА, химическая технология органических веществ, автоматизация технологических процессов и производств. Квалифицированные работники КОСа участвуют в заседаниях государственных аттестационных комиссий колледжа. Как и в вузе, учебные программы профильного учреждения СПО адаптируются под потребности «Казаньоргсинтеза».

«В колледже сменился педагогический состав, который пока не совсем знаком с технологией нашего предприятия. КОС предоставил возможность омоложенному педагогическому составу колледжа повысить свой квалификационный уровень и пройти стажировку в подразделениях нашего предприятия. По окончании обучения они сдадут экзамен квалификационным комиссиям КОСа и получат разряд по соответствующей рабочей профессии», — рассказала Наталья Вакатова.

«Казаньоргсинтез» отмечает интерес молодых людей к рабочим профессиям. Если раньше выпускники вузов, вне зависимости от полученного образования, выбирали карьеру в маркетинге или торговле, то сейчас они целенаправленно работают по своей профессии. «Когда были востребованы экономисты и юристы, даже наши сотрудники меняли профессию в поисках большой зарплаты, с улучшением экономической обстановки на предприятии они вернулись на завод», — заметила Елена Тюрина.

Из рабочих — в руководители

На «Казаньоргсинтез» выпускники КНИТУ-КХТИ могут устроиться при наличии вакансий. Сейчас на одно рабочее место рассматривается до семи кандидатов. На предприятии намного меньше вакансий, чем раньше: завод полностью укомплектован рабочими кадрами. «Когда было авральное положение, объявления о вакансиях мы размещали в газетах, в бегущей строке на телевидении. Сейчас в этом нет необходимости: предприятие сформировало свой кадровый резерв», — рассказала Елена Тюрина.

На руководящие должности на «Казаньоргсинтезе» предпочитают назначать работников из сформированного кадрового резерва, которые за период работы на КОСе показали свой профессионализм и заинтересованность в результатах работы и исполняли обязанности руководителя в период его болезни или отпуска.

Следуя примеру родителей, молодое поколение выбирает работу на «Казаньоргсинтезе»



Карьерный рост является еще одним стимулом для соискателей, направляющих резюме в отдел кадров «Казаньоргсинтеза». На предприятии принято повышать работников по вертикали, поскольку сложные, а в ряде случаев и уникальные, технологические процессы не позволяют перемещать сотрудников по горизонтали, на другие производства.

Правильнее, если руководитель растет с низов, считают на предприятии. В таком случае он знаком с коллективом и с возможными проблемами на всех уровнях. Из рабочих технических специальностей и из начального ИТР-состава до руководства «Казаньоргсинтеза» выросли главный инженер КОСа Рафаэль Сафаров, заместитель генерального директора по производству Ринат Зарипов, директор завода полиэтилена высокого давления Валентин Смирнов, директор завода ПППНД Рустем Музафаров, директор завода бисфенола А Марат Хайруллин, директор завода ОПиТГ Равиль Шигабутдинов и многие другие.

На кадровом ресурсе КОСа сказывается преемственность поколений. Следуя примеру родителей, молодое поколение выбирает работу на «Казаньоргсинтезе». Таким образом, создаются трудовые династии, которые формируют сильный костяк коллектива. Дети знают, на каком предприятии работают родители, слышат о нем в разговорах, ездят на базы отдыха предприятия, учатся в школах, которые относятся к районам, где проживают семьи нефтехимиков. Наличие трудовых династий, сотрудничество с образовательными учреждениями, сильная социальная политика и рост экономических показателей «Казаньоргсинтеза» позволяют формировать свой кадровый резерв и не опасаться за будущее предприятия.

Партнерский материал

Екатерина Гумарова, фото Максима Платонова, Марии Зверевой