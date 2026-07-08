В Казани одобрили проекты новых корпусов для производства Ту-214
Один из объектов — корпус агрегатной и окончательной сборки Ту-214 — связан с развитием производства отечественных пассажирских самолетов
В Казани получили положительные заключения государственной экспертизы проекты строительства новых объектов на территории предприятия «Туполев». Речь идет о центре механической обработки и корпусе агрегатной и окончательной сборки самолетов Ту-214.
Экспертиза проектной документации была проведена Главным управлением государственной экспертизы. Оба заключения датированы 8 июля 2026 года. Застройщиком выступает предприятие «Туполев», техническим заказчиком — Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан.
Проект центра механической обработки предусматривает строительство производственного объекта для расширения возможностей предприятия. Второй объект — корпус агрегатной и окончательной сборки Ту-214 — связан с развитием производства отечественных пассажирских самолетов.
Разработкой проектной документации занимались татарстанские организации, в том числе «Татинвестгражданпроект», «Параллакс», Центр экологического сопровождения и другие компании.
Напомним, что авиакомпании Red Wings передадут первые 11 самолетов Ту-214, производимых в Казани. Напомним, об обсуждении возможности передачи импортозамещенных самолетов Ту-214 авиакомпании Red Wings стало известно в начале июня.
До этого объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявила о планах выпуска в 2026 году четырех самолетов Ту-214, которые собираются на Казанском авиазаводе. По словам главы ОАК Вадима Бадехи, в 2027 году производство будет увеличено до восьми машин, а в перспективе предприятие готово выпускать до 20 самолетов ежегодно. Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 хочет закупить 100 самолетов Ту-214.
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