«Татнефть» сохраняет стабильные цены на собственных АЗС
При этом в компании пояснили, что часть заправок работает по франчайзинговой модели — такие АЗС самостоятельно устанавливают розничные цены
«Татнефть» сохраняет стабильные цены на топливо на собственных автозаправочных станциях, несмотря на повышенный спрос. Об этом сообщили ТАСС в компании, комментируя информацию о росте стоимости топлива на отдельных АЗС под ее брендом.
В компании пояснили, что часть заправок работает по франчайзинговой модели и принадлежит самостоятельным владельцам. Такие АЗС самостоятельно устанавливают розничные цены, учитывая рыночную ситуацию и логистические расходы, поэтому «Татнефть» не влияет на их ценовую политику.
При этом в компании сообщили, что проведут работу с франчайзинговыми партнерами по вопросам социально ответственного ценообразования на топливо.
Власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы, активно работая над этим вопросом. Подробнее — в материале.
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