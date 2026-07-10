«Татнефть» сохраняет стабильные цены на собственных АЗС

При этом в компании пояснили, что часть заправок работает по франчайзинговой модели — такие АЗС самостоятельно устанавливают розничные цены

Фото: Динар Фатыхов

«Татнефть» сохраняет стабильные цены на топливо на собственных автозаправочных станциях, несмотря на повышенный спрос. Об этом сообщили ТАСС в компании, комментируя информацию о росте стоимости топлива на отдельных АЗС под ее брендом.

В компании пояснили, что часть заправок работает по франчайзинговой модели и принадлежит самостоятельным владельцам. Такие АЗС самостоятельно устанавливают розничные цены, учитывая рыночную ситуацию и логистические расходы, поэтому «Татнефть» не влияет на их ценовую политику.

При этом в компании сообщили, что проведут работу с франчайзинговыми партнерами по вопросам социально ответственного ценообразования на топливо.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

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Наталья Жирнова