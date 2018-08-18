События недели: афера с декретницами, вырубка Ноксинского леса и смерть Успенского

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Инна Серова

На уходящей неделе в Татарстане вскрылась масштабная афера с декретными деньгами, глава елабужского сельхозуправления серьезно «погорел» на приписках, а бывшего топа ХК «Татнефтепродукт» оправдали по делу о многомиллионном мошенничестве. Также много новостей пришло из ОПК: дополнительные миллиарды госинвестиций должны поступить на модернизацию КАПО им. Горбунова, плюс, почти 1 млрд пойдет на сертификацию Ми-38 в гражданской версии. В Казани тем временем разгорелся скандал вокруг вырубки Ноксинского леса. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Разговор о пенсионной реформе с Володиным и «Марш матерей»

В понедельник жители Заводского района Саратова встретились с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Во время мероприятия, собравшиеся высказались против увеличения пенсионного возраста. Одна из участниц встречи и вовсе заявила, что многие россияне не доживут до пенсии из-за реформы. Ответная реакция политика возмутила многих, так как Володин заявил: «Как это вы не доживете? А спортивная площадка для кого? Не доживут они».

Стоит отметить, что спикер Госдумы все же признал, что вопрос «тяжелейший», в связи с чем он будет обсуждаться отдельно на площадке федерального парламента с участием представителей правительства РФ и депутатов. Вячеслав Володин также напомнил о дефицитной «дыре» Пенсионного фонда и пообещал горожанам повторно встретиться и обсудить эту проблему после заседания Госдумы РФ, которое пройдет 21 августа в Москве. После этого нашумевшего видео Навальный обнародовал данные о квартире матери Володина.

Также на уходящей неделе в Москве прошел несогласованный с властями «Марш матерей» в знак поддержки 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, обвиняемых в экстремизме по делу «Нового величия». Заявленная цель — добиться их освобождения из СИЗО. Стоит отметить, что в четверг, после нескольких недель нарастающего возмущения в обществе и прошедшего марша, суд все-таки сжалился над девушками и изменил им меру пресечения — обеих отправили под домашний арест. Подробнее о деле «Нового величия» вы можете узнать из интервью «Реального времени» с главой правозащитной организации «Русь сидящая» Ольгой Романовой.

Спикер Госдумы все же признал, что вопрос «тяжелейший», в связи с чем он будет обсуждаться отдельно на площадке федерального парламента с участием представителей правительства РФ и депутатов. Фото Олега Тихонова

Нежелание страховщиков платить по ОСАГО и афера с декретными деньгами в РТ

Автовладельцы в скором времени могут утратить право обращаться за выплатой по ОСАГО без ограничений по срокам. Российский союз автостраховщиков подготовил поправки к закону, где предлагает ввести пятидневный срок для этой процедуры. Не уложился по времени — в страховке будет отказано. Свое решение авторы поправок пояснили борьбой с мошенничеством и даже «заботой об обывателях». Впрочем, юристы и автоэксперты сильно сомневаются в бескорыстности страховых компаний — некоторые подозревают страховщиков в стремлении не платить по ОСАГО.

Крупную аферу с декретными деньгами в Татарстане вскрыли сотрудники ФСБ и УЭБиПК МВД РТ. По версии следствия, врач горбольницы №7 Казани и сотрудники отделения Фонда социального страхования РФ по РТ выдоили из бюджета 59 млн рублей. В сложной схеме вывода декретных денег на этой неделе разбиралось «Реальное время».

Приговор экс-главе исполкома Елабужского района и оправдание по делу о мошенничестве на 60 млн рублей

Верховный суд Татарстана утвердил новый приговор по делу начальника отдела УК «КЭР-Холдинг» и экс-главы исполкома Елабужского района Рафиля Аюпова. Отставной vip-чиновник был признан виновным в превышении полномочий с ущербом в виде отчужденных под частные дачи муниципальных земель — сумма ущерба исчисляется в миллионах рублей. В итоге он был приговорен к штрафу в 50 тыс. рублей. Свою вину Аюпов так и не признал и до последнего оспаривал свой мягчайший приговор, однако суд принял решение не в его пользу.

Параллельно с этим, на уходящей неделе выяснилось, что глава елабужского сельхозуправления серьезно «погорел» на приписках. Судя по информации отдельных чиновников, в Елабужском районе появились коровы-рекордсменки с невиданными до сих пор надоями — до 80 (!) кг молока в день, а надои от восьми маленьких ферм составили почти 4 тысячи центнеров. На деле же цифры оказались дутыми, а размер приписок более чем в два раза превысил фактические данные и составил 82 процента. Стоит отметить, что грешат нарисованными показателями и другие муниципалитеты. Ознакомиться с полной информацией по районам РТ вы можете здесь.

Отставной vip-чиновник был признан виновным в превышении полномочий с ущербом в виде отчужденных под частные дачи муниципальных земель — сумма ущерба исчисляется в миллионах рублей. Фото elabugacity.ru



Также в Казани вступил в силу оправдательный приговор по делу о мошенничестве с кредитом «Алтынбанка» на 60 млн рублей. Верховный суд Татарстана согласился с решением Ново-Савиновского райсуда Казани о невиновности 44-летнего Рафаэля Фаттахова — экс-заместителя гендиректора ХК «Татнефтепродукт» и кузена главы этого холдинга Рустама Сабирова. Согласно приговору, претензии «обманутого» банка документально подтверждаются лишь в том, что выданный на законных основаниях кредит, по которому Фаттахов выступал поручителем, возвращен не был. Узнать о деле подробнее вы можете здесь.

«Ак Барс» Банк наступил на метшинскую мозоль

Крупнейший непубличный девелопер АО «ПроФИТ Групп», тесно связанный с одноименной строительно-промышленной империей Валерия Самилова и, по некоторым данным, близкий с семьей Метшиных, продолжает нести потери. После АСВ, затеявшего тяжбу вокруг его промышленных активов, сокрушительный удар — уже по земельному банку девелопера — нанес «Ак Барс» Банк.

Основной кредитор забрал у «ПроФИТ Групп» почти 800 гектаров земельных участков в Нижнекамске, которые были заложены по кредиту в 1,2 млрд рублей. И в довесок обязал его выплатить долг в 1,6 млрд рублей. В ближайшее время АББ и Росимущество объявят дату торгов, на которые единым лотом будут выставлены сразу 36 залоговых земельных участков общей стоимостью 1,7 млрд рублей. Правда, схватки за них ждать не приходится: татарстанские девелоперы заняли выжидательную позицию пока неприступную глыбу в 1,7 млрд не раздробят на мелкие лоты.

Миллиарды на спасение Волги и модернизацию КАПО им. Горбунова

На этой неделе стало известно о том, что с будущего года в Татарстане откроется финансирование по национальному экологическому проекту оздоровления бассейна реки Волги, на который федеральные власти с участием 77 регионов собираются потратить 272 млрд рублей. Также, в среду на 20-м заседании Бассейнового совета Нижневолжского округа глава Нижне-Волжского бассейнового водного управления Анатолий Быков заявил, что Татарстан одним из первых защитил подготовленную им в 2017 году программу спасения Волги на 19,8 млрд рублей. Помимо этого, на зависть остальным регионам совет утвердил еще три республиканских проекта по укреплению береговых конструкций Волги и Камы на 1,1 млрд рублей, но уже по другой ФЦП.

Татарстан одним из первых защитил подготовленную им в 2017 году программу спасения Волги на 19,8 млрд рублей. Фото Максима Платонова

Схожую сумму — дополнительные 19 млрд рублей госинвестиций — в продолжающуюся технологическую модернизацию Казанского авиационного завода имени Горбунова намерено осенью пролоббировать Министерство промышленности и торговли РФ, подготовив «казанскую» поправку в расходные статьи на ОПК в федеральном бюджете РФ на 2018 год. Об этом заявил журналистам заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров после выкатки на летно-испытательную станцию глубоко модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М. Если эта бюджетная заявка пройдет защиту в высших органах власти, то Казанский авиазавод закрепится в статусе основной производственной площадки ОАК для создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Гражданская модификация Ми-38 и запрет на показ боевой авиации для «Казанской ярмарки»

К завершению близится 30-летняя эпопея с перезапуском в серийное производство тяжелого вертолета Ми-38, спроектированного еще в 80-х годах XX века для замены бестселлера мирового рынка казанского вертолета Ми-17. Министерство промышленности и торговли РФ выделило почти 1 млрд рублей госсубсидий для сертификации военно-транспортной машины Ми-38, но уже в гражданской версии. Причем преобразование боевого вертолета в пассажирскую машину не терпит отлагательств — к 15 декабря этого года гражданский Ми-38 должен пройти летные испытания с подписанием актов для дальнейшего получения сертификата Росавиации.

Отметим, эксперты «Реального времени» уверены, поспешность связана с тем, что после сдачи первых военно-транспортных Ми-38 для нужд ВВС России, которая теоретически должна пройти в этом году, КВЗ может получить контракт на выпуск гражданских вертолетов в vip-комплектации для первых лиц Минобороны РФ.

Вместе с тем «Реальному времени» стало известно о том, что организаторы выставки «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование-2018» в преддверии запуска «Казань Экспо» в 2019 году прорабатывали идею открытия в столице Татарстана выставки вооружений и военной авиатехники. Того, над чем в действительности работает ОПК, но из года в год подменяет их показом гражданских «суррогатов». Однако попытка превращения АКТО в «татарский IDEX» (выставка вооружений и военной техники в Абу-Даби) провалилась: оператор выставки ОАО «Казанская ярмарка» не смог получить разрешение Минобороны РФ на демонстрацию продукции военно-технического назначения. По слухам, «Казанская ярмарка» не сумела подобрать аэродромную инфраструктуру для обеспечения безопасности показов, хотя именно в Казани аэродромов, как известно, хватает.

Оператор выставки ОАО «Казанская ярмарка» не смог получить разрешение Минобороны РФ на демонстрацию продукции военно-технического назначения. Фото Юлии Косолапкиной

Ноксинский лес под топором «Ак таша»

В Азино пошел под топор Ноксинский лес. Тревогу по поводу вырубки забили местные экоактивисты — они выложили в соцсети видео с гневным комментарием: «Вандальная вырубка березовой рощи в Азинском лесу на ул. Минской. Власти города производят регулярное истребление природно-экологического каркаса Казани, что существенно ухудшает качество жизни горожан».

Как выяснилось, строители из ООО «Ак таш» вырубили березы примерно на 20—30 сотках (по данным мэрии, 369 деревьев, в т. ч. 24 аварийных) и сейчас засыпают расчищенную территорию щебнем и заливают асфальтом. Фирма действовала по указанию и с разрешения городских властей. Эти работы были начаты в рамках благоустройства территории — с целью строительства спортивной площадки для выстроенной неподалеку новой школы. И это лишь первый шаг: в соответствии с утвержденным 2 года назад вопреки желанию горожан проектом планировки территории района «Ноксинский спуск», от Ноксинского леса должна остаться лишь узкая полоска зелени — «спортивная зона», расположенная вдоль будущего Вознесенского тракта.

В Татарстане снижается деловая активность

В среду, 15 августа, на девятом расширенном заседании Совета по предпринимательству бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов подвел итоги исследования делового климата в республике. В Татарстане падает уровень деловой активности и настроения бизнеса: все больше компаний сообщают о сворачивании деятельности и снижении доходов, и все меньше становится тех, кто ждет улучшений в будущем. К таким безрадостным выводам пришла команда бизнес-омбудсмена РТ.

«К сожалению, и активность, и настроения у бизнеса сильно снизились, и мы видим этот нехороший отрицательный тренд. Делаем прогноз о том, что тренд будет двигаться в том же направлении», — сказал Нагуманов.

«К сожалению, и активность, и настроения у бизнеса сильно снизились, и мы видим этот нехороший отрицательный тренд», — сказал Нагуманов

Оценка районов складывалась из ответов предпринимателей, которым предлагали ответить на вопросы непосредственно о деловой активности, а также о настроениях. В каждом районе в опросах участвовали по 100 респондентов, плюс 2,1 тыс. предпринимателей в Набережных Челнах и 2,6 тыс. в Казани. Среди компаний, которые приняли участие в исследовании, 69% относились к категории микробизнеса, 11% — к крупным предприятиям. Респонденты также различались по сферам деятельности: 40% — сфера услуг, 34% — торговля, 26% — производство.

Живые шиханы, «пропавший голос» Хамитова и задержание мэра Оренбурга

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов внезапно «потерял голос», перестав отбиваться от федеральной атаки, принявшей вид государственно-частного партнерства: с одной стороны Башкирская содовая компания угрожает закрыть часть своего производства и сократить персонал, если не будет допущена к разработке шихана Торатау, с другой — эмиссары Минпромторга РФ заявляют уже прямо на территории республики: «Такими компаниями не разбрасываются». Тем самым Рустэм Закиевич дал повод говорить о своей грядущей отставке уже этой осенью. Насколько вероятно такое развитие событий, в интервью «Реальному времени» на этой неделе рассказал политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Тем временем, в социальных сетях с подачи известного дизайнера Ильшата Байбурина запустили флешмоб «Живые шиханы» в поддержку гор, которые стали камнем преткновения между их защитниками и «Башкирской содовой компанией». Многие пользователи поддержали идею и на своих аватарках разместили соответствующий знак. Но среди защитников шиханов нашлись те, кто раскритиковали как саму акцию, так и логотип. Пикантности ситуации добавляет упорное молчание главы Башкортостана Рустэма Хамитова на фоне активной информационной кампании «Соды».

Также на этой неделе пришли скандальные новости из Оренбургской области: во вторник вечером по подозрению в получении взятки в размере 600 тысяч рублей от строительной компании был задержан мэр Оренбурга Евгений Арапов. Эксперты рассматривают эту ситуацию с разных сторон, в том числе не исключают политического заказа. В будущем году в области пройдут выборы губернатора, а среди возможных кандидатов на этот пост называли и Евгения Арапова.

По подозрению в получении взятки в размере 600 тысяч рублей от строительной компании был задержан мэр Оренбурга Евгений Арапов. Фото orenburg.ru

Из жизни ушел Эдуард Успенский

Во вторник, 14 августа, ушел из жизни один из самых известных советских и российских детских писателей Эдуард Успенский. Ему было 80 лет, причиной смерти стал рак. Первая книга Успенского, «Дядя Федор, пес и кот», вышла в 1974 году. Вскоре по ней была снята серия мультфильмов про Простоквашино, которая принесла писателю всесоюзную славу. Он автор более 80 книг, по его произведениям сняты два художественных фильма. Успенский был также известным теле- и радиоведущим.

Об ушедшем писателе и человеке «Реальное время» поговорило с критиком детской литературы Ксенией Молдавской. Также о примирении с известным детским писателем после нашумевшего продолжения «Простоквашино» нашему изданию рассказала глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

