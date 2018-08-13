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Вячеслав Володин: «Как это — до пенсии не доживете? А спортивная площадка для кого?»

12:25, 13.08.2018 3

Жители Заводского района Саратова выступили против увеличения пенсионного возраста в России на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. «Реальное время» публикует видео

Вячеслав Володин: «Как это — до пенсии не доживете? А спортивная площадка для кого?» Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Спикер Госдумы признал, что вопрос «тяжелейший», в связи с чем он будет обсуждаться отдельно на площадке федерального парламента с участием представителей правительства РФ и депутатов. Вячеслав Володин также напомнил о дефицитной «дыре» Пенсионного фонда и пообещал горожанам повторно встретиться и обсудить эту проблему после заседания Госдумы РФ, которое пройдет 21 августа в Москве.

Интернет-газета «Реальное время»
ЭкономикаФинансы
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 13:56
    С чувством юмора человек.
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  • Анонимно 14:06
    Куда смешнее - государственные пенсии могут отменить...
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  • Анонимно 15:31
    не было бы так смешно, когда так плачевно....
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