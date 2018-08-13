Вячеслав Володин: «Как это — до пенсии не доживете? А спортивная площадка для кого?»

Жители Заводского района Саратова выступили против увеличения пенсионного возраста в России на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. «Реальное время» публикует видео

Спикер Госдумы признал, что вопрос «тяжелейший», в связи с чем он будет обсуждаться отдельно на площадке федерального парламента с участием представителей правительства РФ и депутатов. Вячеслав Володин также напомнил о дефицитной «дыре» Пенсионного фонда и пообещал горожанам повторно встретиться и обсудить эту проблему после заседания Госдумы РФ, которое пройдет 21 августа в Москве.